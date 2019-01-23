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Автор Соломон Соловьев

Рожденные быть кумирами - Гороскоп дня

Гороскоп

О кипучести натуры, тщеславии и стремлении к обособленности рожденных 24 января рассказывает астропсихоаналитик Соломон Соловьев в авторской рубрике "Формула небес".﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿

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Читайте и смотрите интервью о проекте с его автором: Формула небес для земных дел﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿

Его искусство покорило самого Генделя, а зрители приходили в экстаз, падали в обморок и называли "божественным Фаринелли". Так проходила жизнь рожденного сегодня легендарного певца-кастрата XVIII века Карло Броски по прозвищу Фаринелли, который был настоящей иконой для поклонения в Европе.

О формуле живых икон пришедших сегодня в мир поговорим подробнее.

Водолеи, рожденные 24 января, вызывают у окружающих ни с чем не сравнимое восхищение и преданность. Конечно, это выгодно таким деятельным личностям, которые привлекают остальных кипучестью своей натуры. В то же время подобное отношение порождает дополнительные проблемы, потому что многое перекладывается на их плечи, особенно в ситуациях, когда необходимо разработать стратегическую линию (в экстремальных случаях, когда дело доходит до идолопоклонства, их ноша, пожалуй, даже слишком тяжела). Не только для людей, которые преклоняются перед ними, но и для общества в целом, рожденные 24 января играют роль иконы.

Рожденный сегодня король Пруссии Фридрих Великий вошел в историю как яркий представитель просвещенного абсолютизма и основоположник прусско-германской государственности. На войне Фридрих был храбр и никогда не падал духом. Он лично водил своих солдат в атаку. Фридрих молниеносно принимал решения и столь же быстро их реализовывал.

Во времена Третьего рейха Фридрих Великий превратился в настоящую икону для немецкой нации. Короля Пруссии было принято изображать как одинокого борца, для которого не существует любви и прочих "сантиментов". О жизни Фридриха ставились многочисленные фильмы, спектакли, публиковались научные и литературно-художественные сочинения. Фридрих часто изображался на открытках и плакатах. По количеству изображений Фридрих мог бы потягаться с самим Гитлером, так был дорог этот образ немецким национал-социалистам.

Не меньшей иконой для представителей шведского населения многих эпох стал пришедший сегодня в мир король Швеции Густав III. Период правления Густава III современники назвали "веком просвещения". Король старался держать под контролем все сферы жизни общества, жестко и эффективно боролся с проявлениями коррупции, в частности отдав под следствие всех членов Верховного суда Швеции. По мнению историков, несмотря на все свои недостатки Густав был одним из самых ярких правителей XVIII века и последним действительно великим королем Швеции.

Свою икону в виде одного из центральных районов города Одессы, названного в его честь, получил рожденный сегодня русский военачальник эпохи наполеоновских войн, генерал-губернатор Новороссии и Бессарабии Александр Ланжерон. Именно во время правления Ланжерона Одесса получила уникальный для городов Российской империи статус "порто-франко", позволяющий беспошлинный ввоз и вывоз товаров через одесский порт.

Не удивительно, что подобный "иконостас" у рожденных сегодня героев вызывает зависть у тех, кто хотел бы занимать такое же положение, как они. Вполне естественно, что Водолеи, рожденные 24 января, иногда становятся чересчур тщеславными и хвастливыми, так как они часто выделяются среди других. Почувствовав себя на пьедестале еще в юности, они рано взрослеют.

Некоторые люди, чей день рождения — 24 января, сознательно выбирают холодные отношения, чтобы защитить свое уединение. Другая причина обособления заключается в том, что они считают вторжение в жизнь других нежелательным навязыванием своего мнения.

Люди, рожденные в этот день, нередко сомневаются, такие ли уж они великие, как про них говорят, и если да, то зачем же нужно ежеминутно в этом убеждаться. Однако насколько часто они откликаются на желания окружающих и удовлетворяют их чаяния, настолько долго они остаются на гребне славы. Проблема, возможно, заключается лишь в том, что они не получают того, чего действительно хотят от жизни.

"Жить — это бороться; бороться — это жить", — с такой оптимистичной формулой пришел в мир рожденный сегодня знаменитый французский драматург и публицист Пьер Бомарше. Бомарше сделался иконой для европейской публики после появления на свет его комедий "Женитьба Фигаро" и "Севильский цирюльник". В обеих пьесах Бомарше является провозвестником революции. И овации, которые устраивались ему после представлений, доказывали, что народ это очень хорошо сознавал. "Женитьба Фигаро" выдержала сто представлений подряд, и недаром Наполеон отозвался о ней: "Это уже была революция в действии".

Рожденный сегодня английский драматург эпохи классицизма Уильям Конгрив стоял у истоков британской комедии нравов и был прозван "английским Мольером". С позиций человека — нравственной иконы Конгрив сообщал соотечественникам: "Истинная красота заключает в себе нечто такое, чем не способны восхищаться низкие души. Но никакая грязь и лохмотья не могут скрыть это нечто от душ, не отмеченных печатью низости".

Водолеи, рожденные 24 января, в некоторых вопросах должны проявлять смелость и рассеивать все существующие ложные представления о себе, оставаясь самими собой. И к этому, пожалуй, ведет один-единственный верный путь — быть более открытыми для того, чтобы другие правильно понимали их чувства и эмоции. Такое требование сократит дистанцию до нормальных отношений и поможет в повседневной жизни разделять и радость, и страдания с другими как с равными.

Для этого рожденным 24 января необходимо спуститься с небес на землю и окунуться в реальную жизнь. До тех пор пока они этого не сделают, их будут воспринимать как людей не от мира сего, что хотя и льстит им, но не представляет никакой ценности для улучшения характера и дальнейшего роста духовности.

Сегодня пришли в наш мир замечательный русский художник Василий Суриков; первая женщина, удостоенная Пулитцеровской премии, американская писательница Эдит Уортон; составитель "Толкового словаря русского языка" в четырех томах русский филолог Дмитрий Ушаков; легендарный немецкий авиаконструктор Эрнст Хейнкель; советский конструктор авиадвигателей Аркадий Швецов; классик советского кинематографа кинорежиссер Михаил Ромм; звезда советской эстрады певец Валерий Ободзинский и корифей музыкальной культуры альтист и дирижер Юрий Башмет.

О своей Формуле небес Юрий Башмет сказал однажды: "Если все складывается так, как происходит, значит, это моя судьба. И не стоит ей перечить". И действительно, очень сложно перечить тому, что тебя избирают иконой для поклонения. Главное — этому просто соответствовать.

На фото: Юрий Башмет

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