Ольга Сакиулова

Знаки, которые творят магию на кухне: одни вызывают апокалипсис, другие — гастрономический экстаз

Тельцы вошли в тройку самых вкусно готовящих знаков
Гороскопы

Магический шар чувствует приближение уютного сезона — времени супов, пирогов и долгих разговоров за столом. А значит, самое время выяснить, какие знаки зодиака действительно рождены для кухни, а какие предпочитают держаться от плиты на безопасном расстоянии. Перед вами — честный, ироничный и беспощадный рейтинг кулинарных талантов.

Женщина знак зодиака — Телец
Фото: Мария Круглова is licensed under public domain
Женщина знак зодиака — Телец

12 место — Водолей

Начнём с парадокса: Водолеи вовсе не плохие кулинары — они просто принципиально не готовят. Им искренне кажется, что кулинария — пережиток прошлого, а бутерброд с колбасой — законченная философия. Иногда, правда, Водолей способен внезапно выдать гастрономический подвиг, но повторения этого чуда можно ждать десятилетиями.

11 место — Стрелец

Стрелец умеет готовить — но тщательно это скрывает. В походе он накормит вас так, что вы будете вспоминать этот ужин всю жизнь. Дома же прикидывается человеком, для которого кастрюля — враждебный объект. Всё ради одного: чтобы его не «припахали» на регулярной основе.

10 место — Лев

Львы не столько готовят, сколько принимают комплименты. Из их рук восторженные поклонники готовы есть что угодно — даже магазинные пельмени подаются как авторское блюдо. Впрочем, зачем стараться, если аудитория и так аплодирует стоя?

9 место — Рыбы

Рыбы готовят по вдохновению. Когда муза приходит — на кухне происходит волшебство. Когда не приходит — спасает красивая сервировка. Главное ведь атмосфера, а еда… ну, как-нибудь получится.

8 место — Овен

Овны прагматичны и не видят смысла вкладываться в блюда с долгим временем приготовления. Яичница — да, салат — возможно. Всё остальное кажется им неоправданной тратой энергии.

7 место — Близнецы

Для себя Близнецы не готовят никогда. Зато для гостей могут замахнуться на сложный шедевр — и даже успешно. Правда, после этого кухня выглядит как поле боя, а сам Близнец уходит в кулинарный отпуск на пару месяцев.

6 место — Весы

Весы готовят неплохо, но страдают перфекционизмом. Если блюдо не тянет на идеал — лучше заказать его в ресторане. Дома же будет проверенная классика, и не задавайте лишних вопросов.

5 место — Козерог

Козероги готовят хорошо, строго по рецепту и без импровизаций. Они могли бы стать гениальными шефами, но творчество без инструкции кажется им хаосом, а хаос — худшим кошмаром.

4 место — Дева

Девы искренне любят сам процесс готовки. Чистка овощей для них — лучшая медитация. На кухне они наконец-то перестают анализировать жизнь, и результат получается безупречным.

3 место — Телец

Тельцы чувствуют еду интуитивно. Им не нужны рецепты — они знают, что и сколько добавить. Любовь к еде делает их блюда насыщенными, тёплыми и по-настоящему вкусными.

2 место — Рак

Раки начинают готовить с детства и делают это с любовью. Их блюда — это забота, память и уют в чистом виде. Опыт и врождённый талант ставят их на уровень профессионалов.

1 место — Скорпион

Абсолютный лидер рейтинга. Скорпионы не размениваются на простое — они сразу идут в высокую кухню. Их блюда сложны, загадочны и вызывают стойкую зависимость у тех, кто рискнул попробовать. Все выжили — и требуют добавки.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Ирина Шлионская
Ирина Шлионская — автор Правды.Ру
Темы еда рейтинг гороскоп кулинария астрология знаки зодиака
