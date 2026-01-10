Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ольга Сакиулова

Добрые — понарошку, эгоисты — по природе: гороскоп вывел на чистую воду весь круг зодиака

Овен оказался самым эгоистичным знаком по гороскопу
Гороскопы

Сегодня Магический шар без сантиментов и оправданий расставляет знаки зодиака по шкале эгоизма. Здесь нет абсолютного зла или святой жертвенности — есть характер, мотивация и честное "я, мне и моё". Итак, от самых заботливых до тех, кто даже не заметит, что вы существуете.

Фото: Мария Круглова is licensed under public domain
12-е место — Дева

Девы замыкают рейтинг эгоистов по уважительной причине: эгоизма в них почти нет. Весь их ресурс уходит на улучшение жизни окружающих — иногда даже без запроса. Дева искренне уверена, что знает, как вам будет лучше, и с энтузиазмом берётся причинять пользу. О себе она вспоминает в последнюю очередь — если вообще вспоминает.

11-е место — Козерог

Козерог тоже любит помогать, но делает это с калькулятором в голове. Если помощь заведомо бесполезна — он пас. Зато если попросили по делу, отказа не будет: в его системе координат просьба — священна. Правда, Козерог убеждён, что и ему все обязаны помогать. Просто потому что должны.

10-е место — Рыбы

Рыбы настолько погружены в свой внутренний мир, что эгоизм как явление их почти не касается. Но стоит им ненадолго вынырнуть из собственных глубин — и они с радостью помогут. Не из расчёта, а из благости и лёгкой тоски по человечеству.

9-е место — Весы

Весы отчаянно хотят быть хорошими. Они помогают охотно и часто, даже если никто напрямую не просил. Да, в глубине души им приятно обзаводиться "должниками", но и на реальное самопожертвование они способны. Мотивы вторичны — результат налицо.

8-е место — Лев

Неожиданно, но Львы — не главные эгоисты. Они просто не разбрасываются вниманием. Если вы не входите в ближний круг — да, вам может показаться, что Лев думает только о себе. Зато для своих он готов на всё. Иногда даже слишком активно.

7-е место — Близнецы

Близнецы находятся вне категорий "эгоизм" и "альтруизм". Их интересуют идеи, процессы и жизнь в целом — а проблемы отдельных людей не всегда попадают в фокус. В том числе и собственные. Ныть — не вариант, работать — да.

6-е место — Скорпион

Скорпионы искренне сосредоточены на себе… до тех пор, пока не влюбятся или не привяжутся. Тогда внезапно включается режим самоотверженности и душевной щедрости. К счастью (или к сожалению), это состояние длится недолго.

5-е место — Стрелец

Стрельцы — эгоисты с синдромом спасателя. Им нравится помогать, если это подчёркивает их значимость. Но стоит помощи хоть немного задеть их интересы — энтузиазм испаряется.

4-е место — Водолей

Водолеи честны: о своём эгоизме они предупреждают заранее. Просто им редко верят. Если Водолей сказал, что намерен жить для себя — он именно это и сделает. Без чувства вины.

3-е место — Рак

Раки — альтруисты с тайным бонусом. Помогая другим, они наслаждаются ощущением собственной значимости. Делают добро искренне, но в первую очередь — ради внутреннего ощущения "я молодец".

2-е место — Телец

Телец способен на щедрость, но обязательно подсчитает, сколько именно себе недодал. После чего решит, что заслуживает компенсации. Желательно — с процентами.

1-е место — Овен

И победитель очевиден. Овны не столько думают о себе, сколько… не думают о других. Вообще. Это не холодный расчёт — просто фокус внимания всегда направлен вперёд, на собственную цель. Если вас там нет — ну, извините.

Кто есть кто на самом деле

Самый эгоистичный знак зодиака — не обязательно злодей. Просто у каждого знака своя точка сборки: кто-то живёт ради других, кто-то — ради себя, а кто-то даже не задумывается об этом. Главное — узнать себя и не требовать от других того, что противоречит их природе.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Ирина Шлионская
Ирина Шлионская — автор Правды.Ру
