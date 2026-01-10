Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ольга Сакиулова

Волосы реагируют на Луну сильнее, чем кажется: календарь удачных и опасных дней для стрижки

Благоприятные дни для стрижки 11–12 января
Лунный календарь давно используется как ориентир не только для ухода за волосами, но и для общего самочувствия. В период с 10 января по 10 февраля 2026 года Луна проходит через разные фазы и знаки, меняя качество энергии: в одни дни она поддерживает обновление и рост, в другие — ослабляет их. Грамотно выбранная дата помогает сделать стрижку не просто эстетической процедурой, а мягким инструментом гармонизации.

Луна
Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Луна

Как Луна влияет на волосы

Луна связана с процессами роста, восстановления и жизненного тонуса. Во время растущей Луны активизируются обновляющие процессы, а на убывающей — организм легче избавляется от лишнего. Именно поэтому фазы Луны и её положение так важны при планировании стрижек и ухода за волосами.

Благоприятные дни для стрижки

В эти даты Луна поддерживает рост, укрепление и общее ощущение свежести. Стрижка может дать не только визуальный эффект, но и чувство лёгкости.

Лучшие дни:

  • 11-12 января
  • 16-17 января
  • 20-21 января
  • 25-26 января
  • 30-31 января
  • 3-4 февраля
  • 8-9 февраля

В эти дни особенно удачны любые манипуляции с волосами: от обновления длины до смены образа и интенсивного ухода.

Нейтральные дни

Эти даты подходят для поддержания формы и качества волос. Энергия Луны стабильна и не даёт резких эффектов.

Нейтральные даты:

  • 10 января
  • 14-15 января
  • 18-19 января
  • 22-23 января
  • 27-28 января
  • 1-2 февраля
  • 6-7 февраля

Стрижка или окрашивание в эти дни дадут ровный, предсказуемый результат без заметного влияния на скорость роста.

Неблагоприятные дни для стрижки

В эти периоды Луна ослабляет восстановительные процессы. Стрижка может отразиться не только на состоянии волос, но и на настроении.

Лучше избегать:

  • 13 января
  • 24 января
  • 29 января
  • 5 февраля
  • 10 февраля

Особенно нежелательны резкие изменения длины и формы — результат может разочаровать.

Дополнительные рекомендации

  • Окрашивание лучше планировать на благоприятные дни: цвет будет держаться дольше и выглядеть ярче.
  • Кардинальная смена причёски наиболее удачна на растущей Луне.
  • В нейтральные дни хорошо проводить уходовые процедуры: маски, восстановление, питание.
  • На убывающей Луне стоит стричься тем, кто хочет замедлить рост волос.

Новый этап

Период с 10 января по 10 февраля 2026 года даёт достаточно удачных дат для обновления внешности. Если учитывать лунный календарь, стрижка становится не просто уходом за волосами, а способом поддержать внутренний баланс и начать новый этап с ощущением лёгкости и собранности.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Ирина Шлионская
Ирина Шлионская — автор Правды.Ру
