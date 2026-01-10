Волосы реагируют на Луну сильнее, чем кажется: календарь удачных и опасных дней для стрижки

Лунный календарь давно используется как ориентир не только для ухода за волосами, но и для общего самочувствия. В период с 10 января по 10 февраля 2026 года Луна проходит через разные фазы и знаки, меняя качество энергии: в одни дни она поддерживает обновление и рост, в другие — ослабляет их. Грамотно выбранная дата помогает сделать стрижку не просто эстетической процедурой, а мягким инструментом гармонизации.
Луна связана с процессами роста, восстановления и жизненного тонуса. Во время растущей Луны активизируются обновляющие процессы, а на убывающей — организм легче избавляется от лишнего. Именно поэтому фазы Луны и её положение так важны при планировании стрижек и ухода за волосами.
В эти даты Луна поддерживает рост, укрепление и общее ощущение свежести. Стрижка может дать не только визуальный эффект, но и чувство лёгкости.
Лучшие дни:
В эти дни особенно удачны любые манипуляции с волосами: от обновления длины до смены образа и интенсивного ухода.
Эти даты подходят для поддержания формы и качества волос. Энергия Луны стабильна и не даёт резких эффектов.
Нейтральные даты:
Стрижка или окрашивание в эти дни дадут ровный, предсказуемый результат без заметного влияния на скорость роста.
В эти периоды Луна ослабляет восстановительные процессы. Стрижка может отразиться не только на состоянии волос, но и на настроении.
Лучше избегать:
Особенно нежелательны резкие изменения длины и формы — результат может разочаровать.
Период с 10 января по 10 февраля 2026 года даёт достаточно удачных дат для обновления внешности. Если учитывать лунный календарь, стрижка становится не просто уходом за волосами, а способом поддержать внутренний баланс и начать новый этап с ощущением лёгкости и собранности.
