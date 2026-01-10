Волосы реагируют на Луну сильнее, чем кажется: календарь удачных и опасных дней для стрижки

Благоприятные дни для стрижки 11–12 января

Лунный календарь давно используется как ориентир не только для ухода за волосами, но и для общего самочувствия. В период с 10 января по 10 февраля 2026 года Луна проходит через разные фазы и знаки, меняя качество энергии: в одни дни она поддерживает обновление и рост, в другие — ослабляет их. Грамотно выбранная дата помогает сделать стрижку не просто эстетической процедурой, а мягким инструментом гармонизации.

Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Луна

Как Луна влияет на волосы

Луна связана с процессами роста, восстановления и жизненного тонуса. Во время растущей Луны активизируются обновляющие процессы, а на убывающей — организм легче избавляется от лишнего. Именно поэтому фазы Луны и её положение так важны при планировании стрижек и ухода за волосами.

Благоприятные дни для стрижки

В эти даты Луна поддерживает рост, укрепление и общее ощущение свежести. Стрижка может дать не только визуальный эффект, но и чувство лёгкости.

Лучшие дни:

11-12 января

16-17 января

20-21 января

25-26 января

30-31 января

3-4 февраля

8-9 февраля

В эти дни особенно удачны любые манипуляции с волосами: от обновления длины до смены образа и интенсивного ухода.

Нейтральные дни

Эти даты подходят для поддержания формы и качества волос. Энергия Луны стабильна и не даёт резких эффектов.

Нейтральные даты:

10 января

14-15 января

18-19 января

22-23 января

27-28 января

1-2 февраля

6-7 февраля

Стрижка или окрашивание в эти дни дадут ровный, предсказуемый результат без заметного влияния на скорость роста.

Неблагоприятные дни для стрижки

В эти периоды Луна ослабляет восстановительные процессы. Стрижка может отразиться не только на состоянии волос, но и на настроении.

Лучше избегать:

13 января

24 января

29 января

5 февраля

10 февраля

Особенно нежелательны резкие изменения длины и формы — результат может разочаровать.

Дополнительные рекомендации

Окрашивание лучше планировать на благоприятные дни: цвет будет держаться дольше и выглядеть ярче.

Кардинальная смена причёски наиболее удачна на растущей Луне.

В нейтральные дни хорошо проводить уходовые процедуры: маски, восстановление, питание.

На убывающей Луне стоит стричься тем, кто хочет замедлить рост волос.

Новый этап

Период с 10 января по 10 февраля 2026 года даёт достаточно удачных дат для обновления внешности. Если учитывать лунный календарь, стрижка становится не просто уходом за волосами, а способом поддержать внутренний баланс и начать новый этап с ощущением лёгкости и собранности.