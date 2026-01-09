Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ольга Сакиулова

Скрытый двигатель вашей личности: планета, которая управляет судьбой вашего знака зодиака

Марс управляет энергией Овнов по знаку зодиака
Гороскопы

Почему одни люди действуют стремительно, другие — чувствуют глубже, а третьи мыслят на шаг вперёд?
В астрологии это объясняется просто: каждый знак зодиака находится под управлением определённой планеты. Именно она задаёт базовую энергетику личности — способ реагировать на мир, принимать решения, проживать кризисы и реализовывать потенциал. Понимание своего управителя помогает увидеть не только сильные стороны, но и точки роста.

Меркурий
Фото: Сакиулова Ольга is licensed under Public domain
Меркурий

Планета как источник энергии

Планета-управитель — это внутренний "двигатель" знака. Она определяет стиль поведения, глубинные мотивы и то, как человек взаимодействует с реальностью. Когда энергия управителя проживается осознанно, жизнь становится более цельной и управляемой.

Управители знаков зодиака

Овен — Марс

Марс наделяет Овнов импульсом действия, смелостью и стремлением идти первым.

Сильные стороны: активность, решительность, воля к победе.

Зона риска: поспешность и вспыльчивость.

Телец — Венера

Венера формирует тягу к стабильности, комфорту и ценностям.

Сильные стороны: надёжность, чувственность, умение наслаждаться жизнью.

Зона риска: упрямство и сопротивление переменам.

Близнецы — Меркурий

Меркурий управляет мышлением, речью и обучением.

Сильные стороны: гибкость ума, коммуникабельность, адаптивность.

Зона риска: суетливость и поверхностность.

Рак — Луна

Луна отвечает за эмоции, память и интуицию.

Сильные стороны: эмпатия, забота, эмоциональная глубина.

Зона риска: ранимость и перепады настроения.

Лев — Солнце

Солнце символизирует личность и жизненную силу.

Сильные стороны: харизма, уверенность, лидерство.

Зона риска: зависимость от признания.

Дева — Меркурий

Здесь Меркурий проявляется через анализ и практичность.

Сильные стороны: логика, внимание к деталям, полезность.

Зона риска: критичность и тревожность.

Весы — Венера

Венера усиливает стремление к гармонии и партнёрству.

Сильные стороны: дипломатичность, обаяние, чувство баланса.

Зона риска: нерешительность.

Скорпион — Плутон (и Марс)

Плутон даёт глубину и трансформационную силу.

Сильные стороны: выносливость, магнетизм, способность к обновлению.

Зона риска: крайности и стремление к контролю.

Стрелец — Юпитер

Юпитер связан с ростом и поиском смысла.

Сильные стороны: оптимизм, философский взгляд, расширение горизонтов.

Зона риска: излишняя самоуверенность.

Козерог — Сатурн

Сатурн управляет временем и ответственностью.

Сильные стороны: дисциплина, зрелость, долгосрочные цели.

Зона риска: жёсткость и страх ошибок.

Водолей — Уран (и Сатурн)

Уран приносит свободу и новаторство.

Сильные стороны: оригинальность, независимость, прогрессивное мышление.

Зона риска: отстранённость и бунтарство.

Рыбы — Нептун (и Юпитер)

Нептун связан с интуицией и духовным восприятием.

Сильные стороны: воображение, сострадание, творчество.

Зона риска: уход от реальности.

Почему важно знать своего управителя

Планета по знаку зодиака показывает, как человек реагирует на стресс, где находится его источник силы, что вдохновляет и какие качества требуют осознанного развития.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Ирина Шлионская
Ирина Шлионская — автор Правды.Ру
Темы астрология знаки зодиака
Новости Все >
Британия пообещала 100-летнее инвестирование в украинскую оборонку
Из-за ограничений нефть накапливается быстрее, чем её успевают вывозить из Венесуэлы
В мировом рейтинге Taste Atlas победил наваристый суп из Парагвая
Москва и Санкт-Петербург стали лидерами по числу автоугонов в 2025 году
Очки Ixi корректируют зрение автоматически с помощью жидких кристаллов
Лекарства на кухне или в ванной теряют свои свойства — профессор Ткачева
Формат работы влияет на доход в нефтегазовой отрасли
Суперфуды и витамины зимой — это часто маркетинг — диетолог Лебедева
Головокружение и шум в ушах могут указывать на сужение сосудов шеи — невролог Алмазов
Астрономы обнаружили объект Cloud-9 без звёзд рядом с галактикой M94
Сейчас читают
Томат "Малиновка яблочная" даёт плоды до 1 кг
Садоводство, цветоводство
Томат "Малиновка яблочная" даёт плоды до 1 кг
ЛУКОЙЛ готовится заключить сделку по продаже своих зарубежных активов
Экономика и бизнес
ЛУКОЙЛ готовится заключить сделку по продаже своих зарубежных активов
Фацелия восстанавливает почву на участке лучше перегноя
Садоводство, цветоводство
Фацелия восстанавливает почву на участке лучше перегноя
Популярное
Гигант, который не боится холодного лета: томат нового сезона обещает плоды почти по килограмму

Сорт "Малиновка яблочная" обещает рекордный урожай в новом сезоне, а садоводы уже отмечают неожиданные преимущества, которые могут изменить весь дачный план.

Томат "Малиновка яблочная" даёт плоды до 1 кг
Фолиевая кислота стимулирует рост побегов замиокулькаса
Это не удобрение, а допинг: четыре таблетки — и замиокулькас за две недели превращается в джунгли
Корни дышат — и цветы оживают: смесь, после которой орхидеи цветут так, будто растут в тропиках
Над пустыней сгущается то, что может изменить судьбу миллионов: Африка входит в неопределённую эпоху
План возмездия: Россия готовит США сюрпризы после инцидента с танкером Marinera Любовь Степушова Проект обновления российских банкнот продлён до 2028 года Виктор Пахомов В Венесуэле нефтяной сектор остаётся ключевым фактором конфликта Юрий Бочаров
Торт получится роскошным даже у новичков: этот крем превращает обычную сметану в воздушный бархат
"Маринера": Россия готовит ответ США — четыре возможных сценария развития событий
5 минут вместо спортзала: японский метод, который укрепляет ноги и баланс лучше часовой тренировки
5 минут вместо спортзала: японский метод, который укрепляет ноги и баланс лучше часовой тренировки
Последние материалы
Британия пообещала 100-летнее инвестирование в украинскую оборонку
Чистота и заделка щелей снижают риск появления мышей
Детокс для кожи включает двойное очищение и умеренный пилинг — Jenny
Ежедневные прогулки и отказ от курения замедляют старение — врач Грегер
Творог, масло и мука превращаются в воздушное тесто
Красные, коралловые и ягодные помады чаще подходят брюнеткам — Jenny
Институт океана Шмидта снял гигантскую медузу-призрак — Popular Science
Правила зимней обрезки гортензий помогут улучшить цветение
Контроль укрытия и влажности клубники в январе влияет на сохранность корней
Из-за ограничений нефть накапливается быстрее, чем её успевают вывозить из Венесуэлы
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.