Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ольга Сакиулова

Юпитер касается Луны — судьбы трещат: рождённым в эти дни 2026 год готовит переломный путь

Лунный транзит усиливает внутренние жизненные сдвиги
Гороскопы

Иногда перемены приходят не извне, а изнутри — как ощущение, что прежняя жизнь стала тесной.
2026 год в астрологическом смысле относится именно к таким периодам. Юпитер — планета роста, расширения и судьбоносных поворотов — в течение года активно взаимодействует с лунными циклами. Его лунные транзиты затрагивают не только общий фон событий, но и личные жизненные сценарии людей, рождённых в определённые лунные дни. Для них этот год может стать точкой масштабного перехода.

Луна
Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Луна

Почему лунный транзит Юпитера имеет особое значение

Юпитер в астрологии символизирует возможности, социальный рост, расширение горизонтов и крупные жизненные шансы. Луна же отвечает за внутренние ритмы, эмоциональные реакции, привычные сценарии и глубинные потребности.

Когда энергия Юпитера проходит через лунные фазы, перемены затрагивают сразу два уровня:

  • внешний — события, решения, обстоятельства;

  • внутренний — установки, страхи, готовность к росту.

В 2026 году такие транзиты создают эффект "точки невозврата": старые модели поведения перестают работать, а новые требуют смелости и внутреннего согласия с изменениями.

Лунные дни, для которых 2026 год станет переломным

Рождённые в 1-2 лунные дни
Для этих людей 2026 год может открыть совершенно новый жизненный этап. Часто это проявляется через:

  • смену профессионального направления;

  • переезд или изменение образа жизни;

  • решение, которое меняет долгосрочный вектор судьбы.
    Юпитер усиливает их природную способность начинать сначала — но уже не наивно, а осознанно.

Рождённые в 7-9 лунные дни
Эти лунные дни связаны с проверкой убеждений и границ. В 2026 году возможны:

  • отказ от навязанных ролей;

  • пересмотр мировоззрения;

  • выход из ограничивающих обстоятельств.
    Перемены могут начаться резко, но в итоге ведут к ощущению свободы и внутреннего роста.

Рождённые в 13-15 лунные дни
Для этой группы характерна глубокая трансформация. Юпитер в лунном транзите может принести:

  • завершение длительных жизненных этапов;

  • разрыв устаревших связей;

  • внутреннее пробуждение и смену приоритетов.
    Здесь перемены редко бывают мягкими, но почти всегда освобождают пространство для нового уровня жизни.

Рождённые в 20-22 лунные дни
Эти люди особенно чувствительны к коллективным процессам. В 2026 году вероятны:

  • рост социального влияния;

  • выход на уровень большей ответственности;

  • участие в значимых проектах или сообществах.
    Юпитер открывает путь к признанию и расширению возможностей — при условии готовности брать на себя больше.

Как выглядят большие перемены на практике

Юпитер редко действует как внезапная удача. Чаще его влияние проявляется через:

  • ощущение, что "по-старому больше нельзя";

  • повторяющиеся ситуации, требующие выбора;

  • неожиданные предложения или идеи;

  • внутреннюю готовность рискнуть и выйти за привычные рамки.

Это период, когда жизнь словно проверяет: готов ли человек к большему масштабу, чем раньше.

Рекомендации на 2026 год

Людям, рождённым в указанные лунные дни, астрологи советуют:

  • не цепляться за устаревшие сценарии;

  • прислушиваться к интуитивным сигналам;

  • не бояться ставить крупные цели;

  • помнить, что рост часто начинается с нестабильности.

Юпитер не отнимает — он расширяет. Но только там, где есть готовность меняться.

Лунный транзит Юпитера

Лунный транзит Юпитера в 2026 году становится мощным катализатором судьбоносных перемен. Для людей, рождённых в определённые лунные дни, этот год может стать переломным — временем выхода за привычные границы и перехода на новый уровень жизни. Те, кто примет изменения осознанно, смогут изменить не только обстоятельства, но и качество собственного пути.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Ирина Шлионская
Ирина Шлионская — автор Правды.Ру
Темы луна гороскоп астрология
Новости Все >
Агрессивное вождение связывают с чувством безопасности в авто – психолог Твардовская
Капитан Alaska Airlines требует компенсацию от Boeing за инцидент с 737 Max
Диету связали с риском шума в ушах у женщин — American Journal of Epidemiology
Зимние прогулки снижают заболеваемость ОРВИ на 30–50% — терапевт Бурнацкая
Долголетие гренландских китов связано с точным ремонтом ДНК — исследование Earth
Россия заняла седьмую строчку в мире по игристому вину — ООН Comtrade
Боли в спине усилили проблемы со сном у пожилых мужчин — Innovation in Aging
ЛУКОЙЛ готовится заключить сделку по продаже своих зарубежных активов
Центральные банки активно покупают золото — WGC
За уборку снега в частном секторе отвечают муниципалитет и собственники
Сейчас читают
Глянцевые губы с перламутровым эффектом снова вошли в бьюти-тренды — Be
Красота и стиль
Глянцевые губы с перламутровым эффектом снова вошли в бьюти-тренды — Be
Барбарис Тунберга переживет −35 и украшает сад круглый год
Садоводство, цветоводство
Барбарис Тунберга переживет −35 и украшает сад круглый год
Замиокулькас лучше растёт в горшке на 2 см шире корней
Садоводство, цветоводство
Замиокулькас лучше растёт в горшке на 2 см шире корней
Популярное
Долларовое дерево оживает только в одном месте: поставьте туда — и рост с богатством придут вместе

Замиокулькас способен расти пышнее и даже зацвести, если стоит в особом месте. Неожиданные правила размещения раскрывают его скрытый потенциал.

Замиокулькас лучше растёт в горшке на 2 см шире корней
Барбарис Тунберга переживет −35 и украшает сад круглый год
Рубиновый огонь среди снега: многолетник, который делает участок ярким, даже когда всё вокруг спит
Картошка растёт, как на дрожжах: необычная перевёрнутая посадка спасает урожай даже на тяжёлой почве
Минюст США отказался от главного обвинения. Сможет ли Мадуро выиграть суд?
В Венесуэле нефтяной сектор остаётся ключевым фактором конфликта Юрий Бочаров Седан Москвич-2142 стал основой модели "Князь Владимир" Сергей Милешкин Дело Мадуро разваливается в суде с роковыми для США последствиями Любовь Степушова
Плитка сдает позиции: новая альтернатива делает ванную комнату роскошной без шума, пыли и переплат
Венесуэльская нефть: мифы и реальность в цифрах
Эта оправа уже свела модниц с ума: тренд 2026 года, который заменит украшения и даже макияж
Эта оправа уже свела модниц с ума: тренд 2026 года, который заменит украшения и даже макияж
Последние материалы
Лунный транзит усиливает внутренние жизненные сдвиги
Капитан Alaska Airlines требует компенсацию от Boeing за инцидент с 737 Max
В Венесуэле нефтяной сектор остаётся ключевым фактором конфликта
Российские бренды выпустили макси-сумки для зимних образов
Шалфейно-зелёный цвет в интерьере снижает визуальную нагрузку — 20 Minutes
Нелегальный приём косметолога приводит к уголовной ответственности
Сырное дерево заменяет декоративный фикус в интерьере
Многоразовые бутылки содержат в 40 000 раз больше бактерий, чем сиденье унитаза
Глюкозный сироп предотвращает засахаривание глазури
Чёрный порох запускает фейерверки в небо за счёт быстрого горения
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.