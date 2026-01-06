Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ольга Сакиулова

Перегруз, перемены и полезные подсказки: что ждать в период ретро-Меркурия каждому знаку Зодиака

Рыбы ощущают сниженную концентрацию в период ретро-Меркурия
Гороскопы

Когда слова перестают срабатывать, планы тормозятся, а прошлое внезапно напоминает о себе — это верный признак ретроградного Меркурия.
Этот период редко бывает комфортным, но именно он помогает навести порядок в мыслях, договорённостях и решениях. Ретро-Меркурий замедляет привычный ритм, чтобы показать, где были допущены ошибки, спешка или самообман. Для каждого знака Зодиака его уроки проявляются по-разному.

Женщина знак зодиака — Стрелец
Фото: Мария Круглова is licensed under public domain
Женщина знак зодиака — Стрелец

Общие энергии ретро-Меркурия

В центре внимания — общение, документы, техника, поездки и логика решений. Это не время для стартов и резких шагов, но идеальный момент для пересмотра, анализа и завершения незакрытых тем.

Как ретро-Меркурий влияет на знаки Зодиака

Овен
Период учит терпению. Поспешные слова и давление на окружающих дают обратный эффект. Лучшее решение — сбавить темп и не форсировать события.

Телец
Фокус смещается на финансы и ценности. Возвращаются старые договорённости, расходы требуют пересмотра. Крупные покупки и инвестиции лучше отложить.

Близнецы
Один из самых чувствительных знаков периода. Возможна путаница в делах, перегруз информацией и сбои в коммуникации. Важно перепроверять всё и не разбрасываться обещаниями.

Рак
Ретро-Меркурий затрагивает эмоциональную память. Могут всплыть старые разговоры, обиды и недосказанности. Подходящее время для спокойного, честного диалога.

Лев
Период проверяет умение слышать других. Желание настоять на своём может привести к недоразумениям. Лучше наблюдать и корректировать позицию, чем доказывать правоту.

Дева
Ещё один знак под управлением Меркурия. Нарушается привычный порядок, возможны задержки и ошибки. Важно не пытаться контролировать всё сразу и позволить процессу перестроиться.

Весы
Ретро-Меркурий отражается на партнёрствах. Договорённости требуют уточнения, а откладываемые разговоры — завершения. Честность важнее внешней гармонии.

Скорпион
Период возвращает скрытые темы и старые стратегии. Подходит для внутренней работы, анализа мотивов и корректировки курса, но не для манипуляций.

Стрелец
Проверяются планы, обещания и цели. Возможны изменения в поездках, обучении или документах. Лучше не переоценивать свои ресурсы.

Козерог
Ретро-Меркурий затрагивает карьеру и ответственность. Задержки в делах показывают слабые места системы. Терпение и пересмотр стратегии принесут пользу.

Водолей
Период стимулирует переосмысление идей и взглядов. Возможен возврат к старым проектам или контактам. Новые инициативы лучше пока не запускать.

Рыбы
Усиливается ощущение неопределённости. Важно опираться на факты и структуру, а не только на интуицию. Благоприятное время для творчества и внутреннего очищения.

Рекомендации на весь период

  • перепроверяйте информацию и документы;

  • не торопитесь с выводами и решениями;

  • завершайте старые дела;

  • возвращайтесь к отложенным идеям;

  • сохраняйте гибкость и спокойствие.

Зоны уязвимости

Ретроградный Меркурий — не помеха, а настройка. Для каждого знака он подсвечивает свои уязвимые зоны и предлагает шанс исправить то, что раньше ускользало от внимания. Те, кто использует этот период для анализа и осознанности, выходят из него с большей ясностью, устойчивостью и готовностью двигаться дальше.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Ирина Шлионская
Ирина Шлионская — автор Правды.Ру
Темы прогноз гороскоп астрология знаки зодиака
Новости Все >
В Александрии со дна моря подняли вход Александрийского маяка — SFP Versilia
В швейцарском баре Le Constellation проверок пожарной безопасности не было годами
Астрономы впервые измерили массу и расстояние планеты-изгоя — Earth
Рецепт салата Новогодний с мандаринами, стейком и тыквенными семечками
Рождественский пирог с цыплёнком, рисом и грибами
Учёные выявили семейства летучих мышей с повышенным эпидемическим риском — Earth
Сверхмассивную черную дыру массой 50 млн Солнц обнаружили в ранней Вселенной
Гонконгский грипп в России вызывает потерю слуха и пневмонию — терапевт Чернышова
Впервые за долгое время цены на овощи для борща пошли вниз
Куриный стейк Солсбери доводят до готовности в грибном соусе — Allrecipes
Сейчас читают
Душ без поддона стал главным трендом ванных комнат 2026 года
Недвижимость
Душ без поддона стал главным трендом ванных комнат 2026 года
Новый крой делает узкие джинсы более комфортными — Marianne
Красота и стиль
Новый крой делает узкие джинсы более комфортными — Marianne
Драгоценные камни, за которыми охотится весь мир
Бизнес
Драгоценные камни, за которыми охотится весь мир
Популярное
Редкие драгоценные камни: причины, почему они стоят дороже алмазов

Среди самых дорогих драгоценных камней особое место занимают крайне редкие разновидности, за которыми охотятся коллекционеры и ювелирные дома по всему миру.

Драгоценные камни, за которыми охотится весь мир
Осознанная ходьба уменьшает объем талии после 60 лет
Живот после 60 тает не от планки: простое движение, которое перезапускает метаболизм без героизма
Комнатное растение, которое тихо ворвалось в 2026 год: цветёт месяцами и наполняет дом ароматом
Пучковые гибриды нового поколения: урожай такой мощный, что теплицы в буквальном смысле трещат
Дело Мадуро разваливается в суде с роковыми для США последствиями Любовь Степушова 50 тысяч километров узкоколейных железных дорог исчезло к началу 1950-х Сергей Милешкин Как Delta похищали Мадуро, почему так не украсть Путина и чего бояться Зеленскому Олег Володин
Грядет зачистка гардеробов: новый тренд джинсов перекрывает кислород узким и укороченным моделям
"Аннушка уже разлила масло": ВКС РФ нанесли удар по американскому заводу в Днепропетровске
Кукольный эффект без перебора: техника нанесения туши, которая не превращает ресницы в паучьи лапки
Кукольный эффект без перебора: техника нанесения туши, которая не превращает ресницы в паучьи лапки
Последние материалы
Новых рекордов не будет: прогноз РАН о ценах на золото в 2026 году
Лягушки поглощают кислород через пористую влажную кожу - герпетолог Рэксуорти
Нереалистичная цель — одна из главных причин провала в ведении бюджета
В швейцарском баре Le Constellation проверок пожарной безопасности не было годами
Остатки моющих средств и бактерии в стиральной машине ухудшают запах белья
Недосып усиливает тусклость и отёки кожи лица
Социальная психология объясняет конфликты из-за пищевых предпочтений
Глубоководные медузы без нароста остались только в Арктике — биолог Монтенегро
Перец Биг Мама плодоносит до заморозков на грядках
Дело Мадуро разваливается в суде с роковыми для США последствиями
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.