Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ольга Сакиулова

Ретро-Меркурий разворачивается — и первые жертвы уже определены: этим знакам достанется сильнее всех

Девы ощущают ретро-Меркурий через рабочие ошибки
Гороскопы

Ретроградный Меркурий ещё не успел развернуться, а у некоторых знаков уже всё начинает идти не по плану.
В этом и заключается особенность этого транзита: он включается неравномерно. Одни ощущают его почти сразу — через сбои в общении, документы, ошибки и внутреннюю суету. Другие подключаются позже или проходят период относительно спокойно. Астрологи выделяют несколько знаков, которые попадают под удар ретро-Меркурия в первые же дни.

Женщина знак зодиака — Дева
Фото: Мария Круглова is licensed under public domain
Женщина знак зодиака — Дева

Почему ретро-Меркурий бьёт не по всем одинаково

Меркурий управляет мышлением, речью, логикой, договорами и передачей информации. Поэтому первыми реагируют те знаки, чья жизнь напрямую связана со словами, решениями и постоянным анализом. Именно здесь замедление и искажения становятся заметны мгновенно.

Знаки, которые ощущают влияние первыми

Близнецы — перегруз и словесные ловушки

Близнецы находятся под прямым управлением Меркурия, поэтому его ретроградность ощущают почти физически. Уже в начале периода возможны путаница в планах, сбои в переписке и ощущение информационного шума.

Ключевая уязвимость: поспешные слова и решения без паузы на обдумывание.

Дева — разрушение привычного порядка

Для Дев ретро-Меркурий становится ударом по системе и рабочему ритму. Задержки, мелкие ошибки и ощущение, что всё приходится переделывать, появляются с первых дней.

Ключевая уязвимость: стремление довести всё до идеала, усиливая внутреннее напряжение.

Стрелец — обещания без фундамента

Хотя Стрельцом управляет Юпитер, ретро-Меркурий задевает его через сферу слов, решений и договорённостей. В начале периода легко переоценить возможности или сказать больше, чем реально выполнить.

Ключевая уязвимость: согласие без проверки деталей.

Рыбы — туман вместо ясности

Рыбы чувствуют ретро-Меркурий не логикой, а эмоциями. С первых дней может появиться ощущение рассеянности, неверных ожиданий и возвращения старых тем.

Ключевая уязвимость: принятие решений на чувствах, а не на фактах.

Весы — искажение смыслов в отношениях

Для Весов ретро-Меркурий быстро отражается на диалогах. Даже простые разговоры могут восприниматься иначе, чем задумывались, что приводит к недоразумениям.

Ключевая уязвимость: стремление сгладить конфликт, не прояснив суть.

Что объединяет эти знаки

Все они сильно зависят от:

  • общения и диалога;

  • логики и интерпретации слов;

  • договорённостей и взаимопонимания;

  • информационного потока.

Именно эти сферы первыми дают сбой при ретроградном Меркурии.

Как снизить влияние в начале ретро-периода

Астрологи рекомендуют:

  • перепроверять документы и сообщения;

  • делать паузу перед ответами;

  • не начинать ключевые переговоры;

  • возвращаться к старым задачам вместо запуска новых;

  • относиться к ошибкам как к сигналам, а не катастрофам.

Ретро-фаза

Первыми влияние ретро-Меркурия обычно ощущают Близнецы, Девы, Стрельцы, Рыбы и Весы. Однако этот период не про наказание, а про замедление и корректировку. Те, кто вовремя снизит темп и включит внимательность, пройдут ретро-фазу с минимальными потерями — и с большей ясностью, чем до её начала.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Ирина Шлионская
Ирина Шлионская — автор Правды.Ру
Темы прогноз гороскоп астрология знаки зодиака
Новости Все >
Зимой удобрения для комнатных растений вносят только по влажной почве
В музее Лондона выявили новый вид змеи возрастом 37 млн лет — Earth
В 2026 году ожидаются премьеры ID.3, BMW Neue Klasse и первого электромобиля Ferrari
Мерц связал 2026 год с тяжёлым испытанием для экономики Германии
Фикус Tineke в фэн-шуй связывают с ростом и материальным благополучием — Actualno
Домашний алкоголь может быть опаснее магазинного из-за примесей и метанола
Домашние теплицы повышают риск гибели мирной лилии из-за климата — Actualno
Домашние пирожки с говядиной жарят во фритюре для уличной текстуры — Allrecipes
Металл и изношенная слюда вызывают искры в микроволновке — электрик Клюкин
Фикус Тинеке в фэншуй связывают с благополучием и гармонией в доме — Actualno
Сейчас читают
Драгоценные камни, за которыми охотится весь мир
Бизнес
Драгоценные камни, за которыми охотится весь мир
Разбавленный водой уксус разрушает жировой налёт на кухонных шкафах — The Spruce
Недвижимость
Разбавленный водой уксус разрушает жировой налёт на кухонных шкафах — The Spruce
Популярное
Редкие драгоценные камни: причины, почему они стоят дороже алмазов

Среди самых дорогих драгоценных камней особое место занимают крайне редкие разновидности, за которыми охотятся коллекционеры и ювелирные дома по всему миру.

Драгоценные камни, за которыми охотится весь мир
Осознанная ходьба уменьшает объем талии после 60 лет
Живот после 60 тает не от планки: простое движение, которое перезапускает метаболизм без героизма
Пучковые гибриды нового поколения: урожай такой мощный, что теплицы в буквальном смысле трещат
Грядет зачистка гардеробов: новый тренд джинсов перекрывает кислород узким и укороченным моделям
Дух Анкориджа умер вместе с ударом по американскому заводу в Днепропетровске Любовь Степушова 50 тысяч километров узкоколейных железных дорог исчезло к началу 1950-х Сергей Милешкин Как Delta похищали Мадуро, почему так не украсть Путина и чего бояться Зеленскому Олег Володин
"Аннушка уже разлила масло": ВКС РФ нанесли удар по американскому заводу в Днепропетровске
Долгосрочные риски для экономики Германии: что ждёт бывший локомотив Европы
Пирамида Менкаура подала странный сигнал: в камне нашли то, что не вписывается в её историю
Пирамида Менкаура подала странный сигнал: в камне нашли то, что не вписывается в её историю
Последние материалы
Кантри стиль закрепляется как тренд городского жилья
Зимой удобрения для комнатных растений вносят только по влажной почве
Современные породы кошек сохраняются благодаря селекции человека — Live Science
Молочный суп с вермишелью исчез из меню детских садов после 1991 года
В музее Лондона выявили новый вид змеи возрастом 37 млн лет — Earth
В 2026 году ожидаются премьеры ID.3, BMW Neue Klasse и первого электромобиля Ferrari
Посадка картофеля в верхний слой ускоряет всходы на неделю
Мелкие узоры в винтажном стиле станут трендом декора в 2026 году
Говяжий фарш с кукурузой и помидорами запекают 30 минут при 200°C
Плавание как лучшее упражнение для новичков рекомендует Гарвард
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.