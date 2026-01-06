Ретро-Меркурий разворачивается — и первые жертвы уже определены: этим знакам достанется сильнее всех

Ретроградный Меркурий ещё не успел развернуться, а у некоторых знаков уже всё начинает идти не по плану.
В этом и заключается особенность этого транзита: он включается неравномерно. Одни ощущают его почти сразу — через сбои в общении, документы, ошибки и внутреннюю суету. Другие подключаются позже или проходят период относительно спокойно. Астрологи выделяют несколько знаков, которые попадают под удар ретро-Меркурия в первые же дни.
Меркурий управляет мышлением, речью, логикой, договорами и передачей информации. Поэтому первыми реагируют те знаки, чья жизнь напрямую связана со словами, решениями и постоянным анализом. Именно здесь замедление и искажения становятся заметны мгновенно.
Близнецы — перегруз и словесные ловушки
Близнецы находятся под прямым управлением Меркурия, поэтому его ретроградность ощущают почти физически. Уже в начале периода возможны путаница в планах, сбои в переписке и ощущение информационного шума.
Ключевая уязвимость: поспешные слова и решения без паузы на обдумывание.
Дева — разрушение привычного порядка
Для Дев ретро-Меркурий становится ударом по системе и рабочему ритму. Задержки, мелкие ошибки и ощущение, что всё приходится переделывать, появляются с первых дней.
Ключевая уязвимость: стремление довести всё до идеала, усиливая внутреннее напряжение.
Стрелец — обещания без фундамента
Хотя Стрельцом управляет Юпитер, ретро-Меркурий задевает его через сферу слов, решений и договорённостей. В начале периода легко переоценить возможности или сказать больше, чем реально выполнить.
Ключевая уязвимость: согласие без проверки деталей.
Рыбы — туман вместо ясности
Рыбы чувствуют ретро-Меркурий не логикой, а эмоциями. С первых дней может появиться ощущение рассеянности, неверных ожиданий и возвращения старых тем.
Ключевая уязвимость: принятие решений на чувствах, а не на фактах.
Весы — искажение смыслов в отношениях
Для Весов ретро-Меркурий быстро отражается на диалогах. Даже простые разговоры могут восприниматься иначе, чем задумывались, что приводит к недоразумениям.
Ключевая уязвимость: стремление сгладить конфликт, не прояснив суть.
Все они сильно зависят от:
общения и диалога;
логики и интерпретации слов;
договорённостей и взаимопонимания;
информационного потока.
Именно эти сферы первыми дают сбой при ретроградном Меркурии.
Астрологи рекомендуют:
перепроверять документы и сообщения;
делать паузу перед ответами;
не начинать ключевые переговоры;
возвращаться к старым задачам вместо запуска новых;
относиться к ошибкам как к сигналам, а не катастрофам.
Первыми влияние ретро-Меркурия обычно ощущают Близнецы, Девы, Стрельцы, Рыбы и Весы. Однако этот период не про наказание, а про замедление и корректировку. Те, кто вовремя снизит темп и включит внимательность, пройдут ретро-фазу с минимальными потерями — и с большей ясностью, чем до её начала.
