Мария Круглова

Ретро-Меркурий не такой страшный, как говорят: мифы развенчаны, а правда оказывается куда полезнее

Ретро-Меркурий чаще выявляет старые ошибки, чем создаёт новые
Ретроградный Меркурий превратился в поп-культурный феномен: ему приписывают сбои техники, внезапные размолвки, неудачные сделки и даже ощущение тотального хаоса. Но астрологи уверяют: далеко не всё, что списывают на эту планету, действительно связано с её движением. Чтобы не попадаться на распространённые заблуждения, важно отличать реальные астрологические закономерности от громких мифов.

Ретро-Меркурий — источник сплошных проблем

Период действительно может принести задержки, путаницу и необходимость пересматривать решения. Но он не создаёт хаос с нуля — он лишь проявляет слабые места, которые раньше игнорировались. Это время для анализа, а не для паники.

Подписывать документы и начинать проекты категорически нельзя

Это преувеличение. Начинания возможны, особенно если к ним тщательно подготовиться. Важные бумаги можно подписывать — просто с двойной проверкой.
Зато идеально идут:

  • возврат к старым идеям;
  • работа над ошибками;
  • восстановление контактов;
  • повторные переговоры.

Ретро-Меркурий не блокирует действия, но требует внимания к деталям.

Меркурий ломает телефоны, компьютеры и связь

Меркурий символизирует коммуникации, информацию и технологии, поэтому любые сбои в этот период ощущаются ярче. Но поломки чаще связаны с техническим износом, программными ошибками или человеческим фактором.
Ретроградность просто усиливает склонность замечать неполадки и сталкиваться с забытыми или нерешёнными проблемами.

Все конфликты — следствие ретро-Меркурия

Обостряются прежние недоразумения. Те темы, которые долго замалчивались, "попросится наружу", а разговоры, которых избегали, выйдут на первый план.
Если произошёл конфликт, он, скорее всего, назревал давно — Меркурий лишь подсвечивает то, что требует честного обсуждения.

Ретро-Меркурий — плохое время для общения и встреч

Наоборот, период отлично подходит для переоценки связей, возвращения старых контактов, восстановительных разговоров и исправления недопониманий.
Просто необходимо говорить точнее и слушать внимательнее.

Главная правда о ретро-Меркурии

Это время замедления, а не хаоса.
Пауза, в которой можно:

  • обдумать путь,
  • переписать планы,
  • аккуратно завершить старое,
  • вернуть себе ясность.

Ретроградность не ломает судьбу — она помогает навести порядок там, где давно назрела необходимость остановиться и всё пересмотреть.

Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Ирина Шлионская
Ирина Шлионская — автор Правды.Ру
