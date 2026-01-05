Планета в тени — и судьба тоже: 10 мистических табу ретро-Меркурия, способных изменить события

Ретро-Меркурий повышает риск ошибок в документах

Почему в одни и те же периоды всё словно начинает идти не по плану — договорённости срываются, техника подводит, а слова звучат не так, как задумывались?

В астрологии за это чаще всего отвечает ретроградный Меркурий. Его влияние не разрушает, а замедляет: планета словно нажимает на паузу, чтобы показать слабые места в логике, коммуникации и решениях. Однако есть действия, которые в этот период действительно лучше отложить. Ниже — ключевые запреты ретро-Меркурия, о которых стоит помнить.

Фото: Сакиулова Ольга is licensed under Public domain Меркурий

Что лучше не делать в период ретро-Меркурия

1. Не подписывать документы наспех

Контракты, соглашения и официальные бумаги в этот период часто содержат неточности. Если избежать подписания нельзя, важно читать каждый пункт и уточнять детали.

2. Не покупать сложную технику без необходимости

Гаджеты, автомобили и электроника, приобретённые на ретро-Меркурии, чаще требуют ремонта или возврата. Минимум — сохраняйте гарантию и чеки.

3. Не запускать проекты с чистого листа

Новые начинания могут столкнуться с задержками и переделками. Этот период лучше посвятить доработке уже существующих идей.

4. Не принимать резких решений на эмоциях

Ретро-Меркурий усиливает внутреннюю путаницу. Решения, принятые в состоянии раздражения или тревоги, позже часто пересматриваются.

5. Не доверять слухам и неподтверждённой информации

Искажение фактов — одна из ключевых тем этого транзита. Любую важную информацию стоит перепроверять из нескольких источников.

6. Не выяснять отношения жёстко

Даже нейтральные слова могут быть поняты неверно. Резкие разговоры легко перерастают в конфликты из-за недосказанности.

7. Не планировать поездки без запаса времени

Задержки, отмены и путаница с маршрутами в этот период — классический сценарий. Лучше закладывать дополнительное время.

8. Не игнорировать старые проблемы

Ретро-Меркурий возвращает незакрытые темы. Попытка их избежать только усиливает напряжение и откладывает решение.

9. Не раздавать обещания без расчёта

Из-за путаницы в сроках и условиях обязательства могут оказаться тяжелее, чем казалось на первый взгляд.

10. Не сопротивляться пересмотру планов

Жёсткая фиксация на первоначальном сценарии усиливает стресс. Гибкость — главный союзник в этот период.

Что делать вместо этого

Астрологически ретро-Меркурий лучше всего использовать для:

исправления ошибок;

возврата к старым задачам и идеям;

завершения незакрытых разговоров;

пересмотра стратегий;

наведения порядка в документах и мыслях.

Рекомендации

Относитесь к этому периоду как к техническому обслуживанию: он не про скорость, а про качество. Чем внимательнее вы к деталям, тем меньше последствий придётся устранять позже.

Осознанность и спокойствие

Ретроградный Меркурий — не враг, а индикатор слабых мест. Эти 10 запретов помогают пройти период без лишних потерь и использовать его по назначению: для анализа, исправлений и подготовки к более продуктивному этапу. Осознанность и спокойствие — лучшие инструменты в это время.