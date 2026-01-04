Усталость и путаница нарастают: январский ретро-Меркурий станет мягче только после одной фазы

Ретроградный Меркурий длится около 21 дня

Так обычно ощущается период ретроградного Меркурия — фаза, которая регулярно вызывает тревогу и раздражение. Однако важно понимать: ретро-Меркурий имеет чёткие сроки, этапы и логику, а значит, и момент облегчения тоже вполне конкретен.

Фото: Сакиулова Ольга is licensed under Public domain Меркурий

Сколько на самом деле длится ретро-Меркурий

Классическая ретроградная фаза Меркурия продолжается около трёх недель. Но астрологически корректно учитывать не только сам разворот планеты, а весь цикл её влияния, который состоит из трёх этапов:

Предретроградная тень

Начинается примерно за 7-14 дней до разворота. В этот период уже появляются первые сбои: путаница в договорённостях, задержки, ощущение, что что-то "не сходится".

Ретроградное движение

Собственно сам ретро-Меркурий — около 21 дня. Это пик сложностей: возврат старых тем, недоразумения, технические проблемы, пересмотр решений.

Постретроградная тень

Ещё 7-14 дней после того, как Меркурий становится директным. Формально ретро закончилось, но последствия всё ещё "догоняют".

В сумме влияние может ощущаться до полутора месяцев, и именно поэтому у многих возникает ощущение затянувшегося хаоса.

Когда действительно становится легче

Облегчение наступает не в день разворота Меркурия, а позже. Планете нужно время, чтобы:

набрать нормальную скорость;

пройти проблемные градусы, где возникали сбои;

стабилизировать информационные потоки.

Как правило:

первые признаки улучшения появляются через 5-7 дней после выхода из ретроградности;

окончательная ясность приходит после выхода из постретроградной тени.

Признаки, что ретро-Меркурий идёт на спад

Астрологи отмечают характерные сигналы:

разговоры становятся понятнее и спокойнее;

легче договариваться и находить компромиссы;

техника и документы перестают "зависать";

отложенные вопросы начинают сдвигаться;

уходит внутренняя суетливость и раздражение.

Это означает, что Меркурий постепенно возвращает привычный ритм.

Чего лучше не делать до полного завершения цикла

Даже после разворота планеты стоит быть аккуратнее:

не спешить с покупкой техники;

внимательно проверять документы и цифры;

не делать окончательных выводов;

не запускать проекты, где важна безупречная координация.

Поспешные решения в этот момент чаще всего требуют последующих исправлений.

Как использовать ретро-Меркурий с пользой

Этот период идеально подходит для:

возврата к старым идеям и проектам;

исправления ошибок;

завершения незакрытых разговоров;

пересмотра планов и стратегий;

восстановления контактов из прошлого.

Ретроградный Меркурий не ломает процессы — он замедляет, чтобы показать слабые места.

Движение вперед

Ретро-Меркурий длится около трёх недель, но его влияние шире и глубже, чем кажется на первый взгляд. Настоящее облегчение приходит постепенно — после разворота и выхода из тени. Если не спешить, быть внимательным к деталям и использовать период для пересмотра, он становится не источником проблем, а возможностью навести порядок и подготовить почву для более чёткого движения вперёд.