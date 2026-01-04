Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ольга Сакиулова

Усталость и путаница нарастают: январский ретро-Меркурий станет мягче только после одной фазы

Ретроградный Меркурий длится около 21 дня
Так обычно ощущается период ретроградного Меркурия — фаза, которая регулярно вызывает тревогу и раздражение. Однако важно понимать: ретро-Меркурий имеет чёткие сроки, этапы и логику, а значит, и момент облегчения тоже вполне конкретен.

Меркурий
Фото: Сакиулова Ольга is licensed under Public domain
Меркурий

Сколько на самом деле длится ретро-Меркурий

Классическая ретроградная фаза Меркурия продолжается около трёх недель. Но астрологически корректно учитывать не только сам разворот планеты, а весь цикл её влияния, который состоит из трёх этапов:

Предретроградная тень

Начинается примерно за 7-14 дней до разворота. В этот период уже появляются первые сбои: путаница в договорённостях, задержки, ощущение, что что-то "не сходится".

Ретроградное движение

Собственно сам ретро-Меркурий — около 21 дня. Это пик сложностей: возврат старых тем, недоразумения, технические проблемы, пересмотр решений.

Постретроградная тень

Ещё 7-14 дней после того, как Меркурий становится директным. Формально ретро закончилось, но последствия всё ещё "догоняют".

В сумме влияние может ощущаться до полутора месяцев, и именно поэтому у многих возникает ощущение затянувшегося хаоса.

Когда действительно становится легче

Облегчение наступает не в день разворота Меркурия, а позже. Планете нужно время, чтобы:

  • набрать нормальную скорость;

  • пройти проблемные градусы, где возникали сбои;

  • стабилизировать информационные потоки.

Как правило:

  • первые признаки улучшения появляются через 5-7 дней после выхода из ретроградности;

  • окончательная ясность приходит после выхода из постретроградной тени.

Признаки, что ретро-Меркурий идёт на спад

Астрологи отмечают характерные сигналы:

  • разговоры становятся понятнее и спокойнее;

  • легче договариваться и находить компромиссы;

  • техника и документы перестают "зависать";

  • отложенные вопросы начинают сдвигаться;

  • уходит внутренняя суетливость и раздражение.

Это означает, что Меркурий постепенно возвращает привычный ритм.

Чего лучше не делать до полного завершения цикла

Даже после разворота планеты стоит быть аккуратнее:

  • не спешить с покупкой техники;

  • внимательно проверять документы и цифры;

  • не делать окончательных выводов;

  • не запускать проекты, где важна безупречная координация.

Поспешные решения в этот момент чаще всего требуют последующих исправлений.

Как использовать ретро-Меркурий с пользой

Этот период идеально подходит для:

  • возврата к старым идеям и проектам;

  • исправления ошибок;

  • завершения незакрытых разговоров;

  • пересмотра планов и стратегий;

  • восстановления контактов из прошлого.

Ретроградный Меркурий не ломает процессы — он замедляет, чтобы показать слабые места.

Движение вперед

Ретро-Меркурий длится около трёх недель, но его влияние шире и глубже, чем кажется на первый взгляд. Настоящее облегчение приходит постепенно — после разворота и выхода из тени. Если не спешить, быть внимательным к деталям и использовать период для пересмотра, он становится не источником проблем, а возможностью навести порядок и подготовить почву для более чёткого движения вперёд.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Ирина Шлионская
Ирина Шлионская — автор Правды.Ру
