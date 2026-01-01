Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Мария Круглова

Ретроград бьёт в уязвимую точку: эти действия могут развернуть год в опасный сценарий

Ретроград в начале года требует особой внимательности
Начало года — это не просто формальная смена числа на календаре. В астрологии январь — время запуска: момент, когда человек формирует намерения, принимает первые решения и задаёт внутренний вектор на последующие двенадцать месяцев. Это энергетическая "точка старта", и именно поэтому любое ретроградное движение планет в этот период ощущается особенно остро.

Меркурий
Фото: Сакиулова Ольга is licensed under Public domain
Меркурий

Почему ретроград в начале года опаснее

Искажение стартовой энергии

В январе мы стремимся вырабатывать ясные цели, но ретроград словно накладывает на эту энергию туман.
Старт, который должен быть чистым и вдохновляющим, становится смазанным.

Эта астрологическая "помеха" приводит к тому, что:

  • цели выбираются под влиянием эмоций или внешних ожиданий;
  • решения кажутся правильными только в момент их принятия;
  • создаётся иллюзия ясности, которая рассыпается через несколько недель.

Первые шаги, сделанные в такой энергетике, могут привести к направлению, которое со временем окажется неверным.

Ложные решения и поспешные обещания

Начало года традиционно вызывает желание действовать крупно:

  • подписывать договоры;
  • запускать проекты;
  • менять работу;
  • строить новые планы.

Но ретроградное движение усиливает риск ошибок:

  • формулировки становятся нечёткими;
  • партнёры неправильно понимают условия;
  • ресурсы оцениваются слишком оптимистично;
  • упускаются важные детали.

В результате решения, которые должны были стать фундаментом года, превращаются в источник необходимости постоянного исправления.

Возврат старых проблем вместо движения вперёд

Ретроград не любит "новое", он всегда возвращает к старому. И если это происходит в январе, когда ожидается ощущение обновления, возникает парадокс: вместо движения вперёд активизируется прошлое. Это может быть:

  • человек, с которым были незакрытые отношения;
  • рабочая задача, отложенная год назад;
  • финансовый долг;
  • внутренний страх или конфликт, который не был прожит.

Если игнорировать эти возвращения, они будут сопровождать год как незавершённая энергия, требующая внимания.

Эффект домино: ошибка в январе — проблема осенью

Одно из наиболее серьёзных последствий ретрограда в начале года — влияние на годовой цикл. Ошибки, совершённые в январе, имеют тенденцию:

  • всплывать в марте или апреле;
  • требовать корректировок в середине года;
  • становиться серьёзной проблемой ближе к осени.

Это годовой "эффект домино", который легче предотвратить, чем исправлять позже. Поэтому важно не столько избегать действий, сколько тщательно проверять всё, что связано с началом нового этапа.

Что делать, чтобы снизить риски

Ретроград — это не стоп-сигнал, а знак "ехать медленно". Он не запрещает действия, но требует другого темпа и внимательности.

Не спешить с глобальными шагами

Главная ошибка января — стремление всё решить сразу. Ретроград показывает: лучше отложить масштабные решения на более спокойный период.

Проверять документы и договорённости дважды

Детали сейчас особенно легко ускользают. Повторная проверка исключает большинство ошибок.

Использовать время для анализа

Это идеальный период для того, чтобы:

  • структурировать цели;
  • пересмотреть планы;
  • провести ревизию прошлых решений;
  • изучить риски.

Завершать старые дела

Ретроград любит порядок. Любой закрытый вопрос, даже небольшой, создаёт дополнительную устойчивость для дальнейших месяцев. Главный принцип: сейчас важнее подумать, чем сделать.

Ретроград в начале года — предупреждение, а не угроза

Астрологи подчёркивают: ретроград в январе — это не катастрофа, а возможность. Он замедляет движение, чтобы человек не совершил ошибку на старте.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Ирина Шлионская
Ирина Шлионская — автор Правды.Ру
Темы советы гороскоп психология астрология знаки зодиака
