Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Мария Круглова

Опасный момент, когда мы видим мир неправильно: ошибка в этот период обходится особенно дорого

Коридор затмений усиливает риск ошибочных решений
Гороскопы

Коридор затмений называют периодом "межвременья" — особым отрезком, когда астрологические процессы словно размывают привычные ориентиры, а человек оказывается между старой и новой реальностью. Он начинается с солнечного затмения и завершается лунным, образуя временной промежуток, в котором всё чувствуется иначе: глубже, острее и порой необъяснимо.

Мужчина и тень льва
Фото: Мария Круглова is licensed under public domain
Мужчина и тень льва

Почему коридор затмений опасен для решений

Эмоции доминируют над разумом

Во время коридора затмений усиливается влияние подсознания. Человек воспринимает мир через призму чувств, а не фактов, что приводит к искажённым выводам. То, что сегодня кажется судьбоносным, после завершения периода может выглядеть необоснованной эмоциональной реакцией.

Информация поступает фрагментарно — и не всегда верно

Контекст ускользает, намёки оказываются неправильными, слова других людей воспринимаются пристрастно. В такие периоды особенно легко ошибиться в оценке ситуации или неправильно интерпретировать поступки окружающих.

Усиливаются внутренние страхи, сомнения и старые раны

Коридор затмений обнажает прошлое:

  • незавершённые разговоры;
  • давние конфликты;
  • психологические блоки;
  • травматичные сценарии.

Но при этом не предлагает готового выхода. И именно попытка "решить всё сразу" становится ловушкой.

Возникает ложное ощущение срочности

В коридоре затмений кажется, что всё требует мгновенного решения:

  • отношения нужно спасать или разрывать;
  • карьеру менять немедленно;
  • деньги вкладывать "пока не поздно".

Но эта срочность — иллюзия, вызванная нестабильным эмоциональным фоном.

Какие решения особенно нежелательны

Астрологи выделяют несколько категорий шагов, которые в коридоре затмений несут повышенный риск:

  • смена работы или профессии;
  • крупные покупки и финансовые вложения;
  • импульсивные разрывы и примирения;
  • подписание документов, договоров, контрактов;
  • переезды, смена города или страны;
  • обещания, данные на сильных эмоциях.

Эти решения могут оказаться преждевременными и привести к цепочке последствий, которых можно избежать.

Что можно — и нужно — делать в этот период

Коридор затмений не предназначен для действий, но идеально подходит для внутренней работы.

Наблюдать за событиями без попытки на них давить

Период показывает слабые места, уязвимости, конфликтные точки — но требует лишь наблюдения, а не реакции.

Возвращаться к незавершённым делам

Это время отлично подходит для того, чтобы закрыть старые долги, завершить проекты, привести в порядок внутренние и внешние процессы.

Анализировать повторяющиеся сценарии

Коридор затмений словно подсвечивает циклы в жизни: ситуации, которые повторяются вновь и вновь. Это шанс понять, почему они возникают.

Прислушиваться к телу и интуиции

Интуитивные сигналы становятся громче обычного, но их важно использовать для осознания, а не для решений.

Главный совет периода

Если в коридоре затмений возникает ощущение, что "нужно срочно что-то решать", — это почти всегда эмоциональная иллюзия. Истинные решения приходят уже после завершения затмений, когда эмоциональный фон стабилизируется, факты выстраиваются в логическую цепочку, а ситуация становится прозрачной.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Ирина Шлионская
Ирина Шлионская — автор Правды.Ру
Темы советы гороскоп психология астрология знаки зодиака
Новости Все >
Запах мяты, лавра и уксуса отпугивает мышей в доме зимой — Ouest France
Лимонно-лавандовый пирог выпекают с йогуртом для мягкой текстуры — Madeleine Kitchen
Праздничное переедание повышает риск обострения заболеваний ЖКТ — диетолог
Собаки, ставки и угрозы: как преступные группировки запугивают британских фермеров
Нецветущие виды снизили требования к поливу и освещению — Ciceksel
Учёные Ocean Census обнаружили экосистему холодного источника на глубине почти 4 км
Пюре киви с соком лайма даёт баланс сладости и кислотности — кулинары
Покупка золота на пике цен может привести к убыткам — Аксаков
Зазор 2–3 см между поленьями продлевает горение дров — Be
Отложенный ремонт снижает ликвидность автомобиля — Kvdcars
Сейчас читают
Отвар шалфея используют для затемнения седины — C.B. Radar
Красота и стиль
Отвар шалфея используют для затемнения седины — C.B. Radar
Новогодние телепрограммы утратили культурный масштаб — музыкальный критик Соседов
Точка зрения
Новогодние телепрограммы утратили культурный масштаб — музыкальный критик Соседов
Шерстяные брюки рекомендуется выбирать с содержанием шерсти от 70% — ELLE
Красота и стиль
Шерстяные брюки рекомендуется выбирать с содержанием шерсти от 70% — ELLE
Популярное
В 2026 году джинсы изменятся до неузнаваемости: подготовьтесь к трендам, которые перевернут моду

Джинсы меняются радикальнее, чем когда-либо: привычные фасоны уступают место новым силуэтам, а светлый деним становится неожиданным фаворитом сезона.

Джинсы 2026 года становятся длиннее и свободнее прежних моделей — ND+
Сорт "Сибирская гирлянда" даёт до 20 кг огурцов с одного куста
Огурцы без провалов: эти пять сортов дают урожай всё лето и осень — никакой лотереи на грядке
Добро с побочкой: чем горожане массово травят птиц, думая, что спасают их от холода
Маленькая деталь решает всё: из-за неё двигатель теряет мощность и начинает есть больше топлива
Прогулка после приёма пищи активирует работу кишечника — Age and Ageing Игорь Буккер Прототип "Москвича С-1" разработали на АЗЛК в 1975 году Сергей Милешкин Год триумфов и потрясений: что изменило Россию и мир в 2025 году – 10 главных событий Любовь Степушова
40 метров вниз — и открывается кошмар древних катастроф: Луна хранит то, что Земля скрыла навсегда
Танкер Bella 1 исчез с радаров у Антигуа: российский флаг стал самым громким сигналом рейса
Тихий океан вырастил 35-метровую стену воды: спутники поймали волну, которой не видно с берега
Тихий океан вырастил 35-метровую стену воды: спутники поймали волну, которой не видно с берега
Последние материалы
Черепахи не могут перевернуться из-за строения панциря и позвоночника
Запах мяты, лавра и уксуса отпугивает мышей в доме зимой — Ouest France
Торможение буксующего колеса помогает создать крутящий момент
Лимонно-лавандовый пирог выпекают с йогуртом для мягкой текстуры — Madeleine Kitchen
Закрытая теплица зимой формирует собственный микроклимат
Низкоинтенсивные тренировки улучшают аэробную выносливость
Праздничное переедание повышает риск обострения заболеваний ЖКТ — диетолог
Собаки, ставки и угрозы: как преступные группировки запугивают британских фермеров
Космическая среда ослабляет функции микробиома — FUTURA
Серый брючный костюм признан самой универсальной вещью 2026 года — Vogue Runway
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.