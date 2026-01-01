Опасный момент, когда мы видим мир неправильно: ошибка в этот период обходится особенно дорого

Коридор затмений называют периодом "межвременья" — особым отрезком, когда астрологические процессы словно размывают привычные ориентиры, а человек оказывается между старой и новой реальностью. Он начинается с солнечного затмения и завершается лунным, образуя временной промежуток, в котором всё чувствуется иначе: глубже, острее и порой необъяснимо.
Во время коридора затмений усиливается влияние подсознания. Человек воспринимает мир через призму чувств, а не фактов, что приводит к искажённым выводам. То, что сегодня кажется судьбоносным, после завершения периода может выглядеть необоснованной эмоциональной реакцией.
Контекст ускользает, намёки оказываются неправильными, слова других людей воспринимаются пристрастно. В такие периоды особенно легко ошибиться в оценке ситуации или неправильно интерпретировать поступки окружающих.
Коридор затмений обнажает прошлое:
Но при этом не предлагает готового выхода. И именно попытка "решить всё сразу" становится ловушкой.
В коридоре затмений кажется, что всё требует мгновенного решения:
Но эта срочность — иллюзия, вызванная нестабильным эмоциональным фоном.
Астрологи выделяют несколько категорий шагов, которые в коридоре затмений несут повышенный риск:
Эти решения могут оказаться преждевременными и привести к цепочке последствий, которых можно избежать.
Коридор затмений не предназначен для действий, но идеально подходит для внутренней работы.
Период показывает слабые места, уязвимости, конфликтные точки — но требует лишь наблюдения, а не реакции.
Это время отлично подходит для того, чтобы закрыть старые долги, завершить проекты, привести в порядок внутренние и внешние процессы.
Коридор затмений словно подсвечивает циклы в жизни: ситуации, которые повторяются вновь и вновь. Это шанс понять, почему они возникают.
Интуитивные сигналы становятся громче обычного, но их важно использовать для осознания, а не для решений.
Если в коридоре затмений возникает ощущение, что "нужно срочно что-то решать", — это почти всегда эмоциональная иллюзия. Истинные решения приходят уже после завершения затмений, когда эмоциональный фон стабилизируется, факты выстраиваются в логическую цепочку, а ситуация становится прозрачной.
