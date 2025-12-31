Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ольга Сакиулова

Год заканчивается — маски слетают: что Венера показывает о ваших отношениях прямо сейчас

Конец года под влиянием Венеры обнажает слабые места пар
Гороскопы

Ответ астрологов прост: активная Венера выводит личную жизнь из режима компромиссов и привычек. Планета любви и ценностей включает режим проверки — не на романтику, а на подлинность. Там, где связь живая, она укрепляется. Там, где многое держалось на иллюзиях, напряжение становится заметным.

Три романтических знака зодиака
Фото: Мария Круглова is licensed under public domain
Три романтических знака зодиака

Почему отношения обостряются именно сейчас

Венерианский фон конца года не позволяет больше закрывать глаза на несоответствия. Замалчивание, уступки "через себя" и надежда, что всё как-нибудь уладится, перестают работать. Усиливается потребность в честности и ясности — прежде всего внутренней.

Многие в этот период задают себе вопросы:

  • достаточно ли в отношениях тепла и внимания;

  • слышат ли меня и считаются ли со мной;

  • совпадают ли наши ценности и ожидания на будущее.

Важно понимать: Венера не разрушает связи — она подсвечивает то, что давно требовало внимания.

Проверка баланса и взаимности

Под влиянием Венеры особенно чувствуется дисбаланс. Если один партнёр долго вкладывался больше другого, это перестаёт быть незаметным. Возрастает чувствительность к словам, жестам и отсутствию поддержки. Даже мелочи могут стать поводом для серьёзного разговора — не из-за ссоры, а из-за накопленного напряжения.

Этот период — не про конфликт ради конфликта, а про попытку восстановить равновесие и честный обмен.

Прошлое напоминает о себе

Венера связана с эмоциональной памятью. Поэтому старые обиды, недосказанности и разочарования могут неожиданно всплыть. Те, кто привык "не возвращаться к прошлому", вдруг понимают: оно всё ещё влияет на настоящее. Сейчас либо появляется шанс проговорить и закрыть эти темы, либо становится ясно, что они подтачивают отношения изнутри.

Кто ощущает влияние сильнее

Наиболее заметно венерианская проверка отражается на:

  • Весах и Тельцах — как знаках под управлением Венеры, они острее реагируют на разлад;

  • Раках и Рыбах — из-за повышенной эмоциональной восприимчивости;

  • Львах — вследствие потребности в подтверждении чувств и значимости;

  • Козерогах — потому что приходится выбирать между долгом и эмоциями.

Практичные рекомендации периода

Чтобы прожить этот этап без разрушений, астрологи советуют:

  • говорить о чувствах, а не выдвигать претензии;

  • не требовать немедленных решений;

  • видеть реального партнёра, а не образ ожиданий;

  • помнить, что временное напряжение не равно разрыву.

Венера проверяет отношения не на идеальность, а на искренность и зрелость.

Новый год без иллюзий

Конец года под влиянием Венеры — это момент честного взгляда на близость. Отношения либо укрепляются, проходя проверку на прочность, либо показывают, что их ресурс исчерпан. В обоих случаях Венера действует во благо: она помогает войти в новый год без иллюзий, но с ясным пониманием — кто рядом по-настоящему, а что осталось частью прошлого этапа.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Ирина Шлионская
Ирина Шлионская — автор Правды.Ру
Темы любовь отношения астрология
Новости Все >
Филиппинец превращает фрукты, шоколад и лёд в произведения искусства на лайнерах
Физики научились управлять созданием молекул — Science
Манную крупу используют для борьбы с муравьями в огороде и жилых помещениях
ОПЕК+ допускает сохранение паузы в наращивании добычи
Для скольжения не обязательно превращаться в воду. — The Brighter Side of News
Кардио без силовых нагрузок снижает мышечную массу — врачи
Балансировка колес снижает износ шин и элементов подвески — Actualno
Производители рекомендуют менять свечи зажигания каждые 30–60 тыс. км — Carandmotor
В Японии участились случаи нападения медведей — The Guardian
Уникальное явление AT2020afhd раскрывает тайны гравитации и джетов в космосе — Space
Сейчас читают
Три сорта томатов не оправдали ожиданий дачников в 2025 году
Садоводство, цветоводство
Три сорта томатов не оправдали ожиданий дачников в 2025 году
Две кометы подойдут близко к Земле в январе и феврале 2026 года — ИПА РАН
Наука и техника
Две кометы подойдут близко к Земле в январе и феврале 2026 года — ИПА РАН
Цветы манака да серра меняют цвет по мере созревания
Садоводство, цветоводство
Цветы манака да серра меняют цвет по мере созревания
Популярное
Лапы на проводе, под ними — тысячи вольт: почему пернатые не погибают там, где опасность смертельна

Почему птицы спокойно сидят на проводах высоковольтных линий? Узнайте, как работают законы электричества и почему это важно для экологии.

Безопасность птиц на ЛЭП зависит от отсутствия замыкания — Sciencepost
Ретро-оправы 1970-х стали заметным трендом очков в 2026 году
Тренды 2026 уже здесь: оправы, которые впишутся в любой гардероб — от минимализма до ретро
Германия направит триллион евро: что это значит для всей Европы?
Кремль в ярости после попытки убить Путина. Ответ террористическому государству Украина готов
Год триумфов и потрясений: что изменило Россию и мир в 2025 году – 10 главных событий Любовь Степушова Квантовый эксперимент стал предметом научного спора — New Scientist Игорь Буккер Солнечные паруса получили управляемую боковую тягу — Университет Пенсильвании Александр Рощин
Не сажайте их в 2026-м: три сорта томатов, которые стали самым громким разочарованием сезона
3I/ATLAS принесла загадку под оболочкой: тонкие поры и активность намекают на необычную внутреннюю структуру
Стрелка врёт, маршрут прыгает: в городах включился сценарий, к которому никто не был готов
Стрелка врёт, маршрут прыгает: в городах включился сценарий, к которому никто не был готов
Последние материалы
Висящий живот у кошек чаще всего является нормой анатомии
Конец года под влиянием Венеры обнажает слабые места пар
Длинные ПВХ-каналы снижают тягу из-за сопротивления
Петуния хорошо переносит солнце и длительное цветение
Филиппинец превращает фрукты, шоколад и лёд в произведения искусства на лайнерах
Лосося в соусе из шампанского с икрой предлагается приготовить на Новый год
Физики научились управлять созданием молекул — Science
Китайские бренды занимают средние позиции на авторынке КНР
Примыкание дымохода герметизируют мастикой с армированием
Манную крупу используют для борьбы с муравьями в огороде и жилых помещениях
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.