Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Мария Круглова

Прямой Юпитер перезапускает судьбы: то, что стояло на паузе, приведёт к большим переменам

Прямой Юпитер снимает блокировки в карьере и финансах
Гороскопы

Когда Юпитер завершает ретроградную фазу и разворачивается в прямое движение, энергетика меняется почти ощутимо. Планы, которые буксовали, начинают сдвигаться с мёртвой точки; появляются новые ориентиры, а уверенность, потерянная в период сомнений, возвращается. Если ретроградный Юпитер заставлял пересматривать цели, исправлять ошибки и работать с внутренними блоками, то его прямой ход открывает пространство возможностей — тех самых, которые были приоткрыты, но недоступны.

Юпитер
Фото: Сакиулова Ольга is licensed under Public domain
Юпитер

Главные темы прямого Юпитера: расширение, ясность, движение вперёд

Юпитер, планета роста и перспектив, после остановки снова запускает процессы, которые долго копились под поверхностью.

Что приносит его прямое движение

  • Рост и расширение — проекты, идеи и намерения, которые зависали в неопределённости, наконец получают зелёный свет.
  • Удачные возможности — нужные люди появляются в нужный момент, а внешние обстоятельства складываются удачнее, чем прежде.
  • Ясность целей — многое становится очевидным: куда именно стоит направить энергию и что уже не требует внимания.
  • Восстановление веры — в собственные силы, в перспективы, в то, что труд был не напрасен.

Юпитер словно поднимает завесу неопределённости, позволяя увидеть реальную траекторию движения.

Работа и деньги: время реализовывать задуманное

Прямое движение Юпитера традиционно считается благоприятным для профессиональных инициатив. Всё, что требовало подготовки, анализа или выжидания, получает возможность выйти на новый уровень.

Особенно удачны

  • Важные карьерные шаги, переходы, повышение статуса.
  • Запуск проектов, начало обучения, профессиональное расширение.
  • Переговоры, юридические вопросы, поиск инвестиций и партнёров.
  • Оформление документов, регистрация дел, согласование условий.

Если в период ретроградности вы собирали информацию, тестировали идеи или работали над стратегией, сейчас самое время переходить от размышлений к практике.

Отношения: ясность намерений и укрепление связей

Прямой Юпитер приносит больше честности, открытости и широты взгляда в личную жизнь. Он позволяет выйти из туманной зоны "неопределённости" и понять, куда движется союз — или должен двигаться.

В этот период легче

  • Обсуждать планы и ожидания.
  • Укреплять отношения, основанные на взаимном уважении и общих ценностях.
  • Видеть перспективу пары, а не только текущие эмоции.

Связи, которые не выдержали проверку ретроградного периода, мягко завершаются. Это не про драму, а про освобождение пространства для более зрелых и подходящих союзов.

Внутренние изменения: возвращение потока

Юпитер отвечает не только за внешние достижения, но и за внутреннее ощущение роста.
Ретроградность часто приносит сомнения, переоценку, вынужденные паузы, но в итоге учит терпению и мудрости.

Когда Юпитер идёт прямо

  • Возвращается чувство уверенного движения вперёд.
  • Усиливается оптимизм и внутренняя опора.
  • Возникает ощущение, что вы снова совпадаете с собственным ритмом.
  • Появляется желание действовать смелее — и уместнее.

Это время, когда выводы, сделанные ранее, наконец переходят в реальные шаги.

Прямой Юпитер усиливает всё - выбирайте осознанно

Юпитер не просто открывает двери — он расширяет пространство, в котором вы принимаете решения. А значит, усиливается и потенциал успеха, и цена ошибок.

Прямой Юпитер даёт шанс ускориться, выйти на новый уровень и укрепить веру в собственные возможности. Главное — направить эту энергию туда, где она действительно принесёт результаты.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Ирина Шлионская
Ирина Шлионская — автор Правды.Ру
Темы гороскоп астрология знаки зодиака
Новости Все >
Январский посев цветов на рассаду позволяет получить цветение через 5–6 месяцев
После китобойного промысла у горбатых китов снижено генетическое разнообразие — Earth
Алкоголь, таблетки и баня при похмелье усиливают интоксикацию — врач Тюрин
Пуфики, табуреты и латунный декор для гостиной выгоднее искать на вторичном рынке
Россия входит в топ-50 самых экономически устойчивых стран — рейтинг Global Finance
Французский способ запекания курицы даёт хрустящую корочку — Simply Recipes
Юлия Меньшова выпустила новый эпизод шоу после смерти матери
Космическая дипольная аномалия не совпала с материей — данные космологов
Замок Ментенон воссоздал викторианское Рождество по Диккенсу
Компактные сорта подсолнухов вывели для контейнеров — Mein Schöner Garten
Сейчас читают
Берет стал главным аксессуаром зимы 2025 года
Красота и стиль
Берет стал главным аксессуаром зимы 2025 года
Трещины Туэйтса удвоились за последние 20 лет — WIRED
Наука и техника
Трещины Туэйтса удвоились за последние 20 лет — WIRED
Уксусный раствор уничтожает сорняки между плиткой
Садоводство, цветоводство
Уксусный раствор уничтожает сорняки между плиткой
Популярное
Мир моды возвращает старый символ шика: этот аксессуар снова стал символом парижского настроения

Неожиданный аксессуар вновь покоряет модные подиумы: всего один штрих способен придать зимнему образу настоящий французский шарм и полностью изменить стиль.

Берет стал главным аксессуаром зимы 2025 года
беспилотная подлодка Ran обнаружила формы таяния под ледником Дотсона — Earth
Он ушёл под антарктический лёд и не вернулся: подводный аппарат передал странные данные и пропал
Одна вещь вместо целого гардероба: главный хит зимы-2026 сметают быстрее, чем успевают завозить
Невозможное стало реальностью: NASA обнаружило на Титане то, что рушит школьные законы химии
Новые находки меняют представления об эволюции динозавров — научные исследования Игорь Буккер Первые подразделения ПВО в русской армии созданы в 1914 году Андрей Николаев Россия имеет одну из самых зелёных энергосистем — президент РФ Владимир Путин Сергей Ивaнов
Сажают по-старинке — и собирают ведрами: забытый способ посадки картошки может удивить урожаем
Медовый эффект, от которого брюнетки молодеют: именно этот тренд взорвёт салоны в 2026 году
Роковая церемония: смерть Веры Алентовой на прощании с Лобоцким была не просто совпадением
Роковая церемония: смерть Веры Алентовой на прощании с Лобоцким была не просто совпадением
Последние материалы
Балаклава закрепилась как универсальный аксессуар холодного сезона
Дикие животные целенаправленно употребляют этанол из фруктов
Пуфики, табуреты и латунный декор для гостиной выгоднее искать на вторичном рынке
Россия входит в топ-50 самых экономически устойчивых стран — рейтинг Global Finance
Kia Telluride вошёл в список самых безопасных кроссоверов
Автомобиль обнаружен внутри затонувшего авианосца USS Yorktown — Popular Science.
Французский способ запекания курицы даёт хрустящую корочку — Simply Recipes
Пикировка рассады в марте укрепляет иммунитет растений
Юлия Меньшова выпустила новый эпизод шоу после смерти матери
Упражнение "велосипед" сидя на стуле развивает косые мышцы живота
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.