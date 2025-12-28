Мир сорвёт маски: грядёт момент, когда исчезнут иллюзии, а правда о нас самих всплывёт без пощады

28 декабря 2025 года Нептун завершает один из самых долгих циклов и переходит в новый знак Зодиака. Этот транзит бывает раз в 13-14 лет и всегда знаменует крупные коллективные сдвиги. Нептун управляет иллюзиями, мечтами, верой, подсознательными ожиданиями — всем тем, что формирует скрытые пласты восприятия реальности.
Его смена знака — не просто астрологическое событие, а маркер эпохи: то, что раньше поддерживалось надеждами и фантазиями, проходит проверку на прочность.
С 28 декабря начинает исчезать пространство красивых обещаний, полунамёков и самообманов. Мир переходит в состояние повышенной ясности. То, что держалось на эмоциональных проекциях или удобных иллюзиях, постепенно теряет силу.
Главные тенденции периода:
Люди начинают быстрее распознавать фальшь, а коллективное сознание становится менее восприимчивым к красивым, но пустым нарративам.
Нептун запускает внутренний процесс очищения от иллюзий. Это может происходить мягко, но глубоко — словно человек впервые видит собственные желания без прикрас.
Что менять этот транзит будет в каждом:
Это период, когда невозможно спрятаться за эмоцией или надеждой — придётся видеть то, что есть.
Транзит Нептуна — это экзамен на подлинность. Он как будто выключает мягкий фильтр реальности, заставляя человека взглянуть в корень вопросов:
Во что я верю? Почему я держусь за эту мечту? Чего я на самом деле хочу?
Мечты, за которыми стоит только желание избежать реальности, начнут растворяться.
Зато идеи и цели, подкреплённые смыслом и действиями, наоборот — окрепнут и получат импульс к развитию.
Это период, когда очищение происходит не внешними событиями, а внутренними прозрениями.
Не цепляйтесь за старые представления о себе и мире — даже если они долгие годы служили удобной защитой. Смена знака Нептуна требует гибкости мышления и готовности принять факты, какими бы неудобными они ни были.
Что поможет пройти этот период гармонично:
Переход Нептуна открывает путь к реалистичной, зрелой мечте.
Той, которая строится не на идеализации, а на понимании своих глубинных ценностей. Эта дата станет точкой, после которой искать правду станет легче, а прятаться от неё - труднее.
