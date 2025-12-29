Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ольга Сакиулова

Самые неверные знаки Зодиака: кто чаще всего нарушает обещания и почему это происходит

Гороскоп: Львы склонны к изменам из-за дефицита внимания
Гороскопы

Астрология не выносит приговоров, но помогает понять мотивацию. Знак Зодиака не делает человека автоматически верным или неверным — он показывает отношение к свободе, потребность в эмоциях и способ проживания близости. Там, где одному важна стабильность, другой задыхается от рутины. Посмотрим, какие знаки чаще сталкиваются с искушениями и почему.

Три романтических знака зодиака
Фото: Мария Круглова is licensed under public domain
Три романтических знака зодиака

Кто чаще рискует оступиться

Близнецы — искушение новизной
Их энергия питается общением, флиртом и свежими впечатлениями. Неверность здесь редко продумана — скорее это импульс из любопытства. Когда отношения становятся однообразными, Близнецы могут искать эмоции "на стороне", не всегда воспринимая это как измену в классическом смысле.

Стрелец — свобода как базовая ценность
Стрельцы плохо переносят контроль и ограничения. Их риск неверности возникает не из-за отсутствия чувств, а из-за давления. Даже искренне любя, они могут нарушить договорённости, если ощущают потерю личного пространства.

Лев — зависимость от внимания
Льву необходимо подтверждение значимости. Если восхищение исчезает, возникает соблазн получить его извне. Часто такой шаг — попытка вернуть ощущение собственной ценности, а не намерение разрушить союз.

Скорпион — крайности чувств
Этот знак не бывает "чуть-чуть". Либо абсолютная верность, либо тайные связи с мощной эмоциональной нагрузкой. Если Скорпион сталкивается с холодом, недоверием или предательством, он может ответить симметрично — глубоко и скрытно.

Водолей — собственные правила близости
Водолеи нередко пересобирают понятие верности. Эмоциональная свобода для них важнее формальностей. Флирт или параллельные контакты могут не восприниматься как измена, если нет глубокой вовлечённости.

Кто изменяет реже

Телец — ценит стабильность и комфорт, редко рискует тем, что уже выстроено.
Рак — эмоционально привязан, сама мысль об измене вызывает внутренний конфликт.
Дева — рациональна и осторожна, предпочитает не входить в опасные сценарии.
Козерог — ориентирован на ответственность и принципы, верность — часть стратегии жизни.

Что важно учитывать

Астрология подчёркивает несколько ключевых моментов:

  • знак Зодиака не оправдывает измену;

  • верность формируют зрелость, ценности и договорённости в паре;

  • даже "надёжные" знаки могут оступиться при эмоциональном выгорании;

  • а "рискованные" способны на абсолютную преданность при уважении и живом интересе.

Рекомендации

Лучший "антидот" против измен — не контроль, а диалог. Регулярное внимание, честность и обновление эмоциональной связи снижают риски для любых сочетаний знаков.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Ирина Шлионская
Ирина Шлионская — автор Правды.Ру
