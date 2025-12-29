Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ольга Сакиулова

Планеты как внутренние двигатели: почему их энергия меняет характер сильнее, чем знак зодиака

Плутон символизирует кризисы и глубокие трансформации
Гороскопы

В астрологии ответ на этот вопрос лежит в символике планет. Именно они описывают базовые функции психики и поведения: как мы действуем, реагируем, принимаем решения и выстраиваем отношения. Если знаки зодиака задают стиль проявления, а дома — сферу опыта, то планеты показывают саму энергию и мотивацию, через которые человек проживает свою жизнь.

Галактическая панорама
Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Галактическая панорама

Роль планет в астрологии

Планеты не "заставляют" и не управляют напрямую — они отражают внутренние процессы. Понимание их значения помогает увидеть, какие силы движут человеком, где находятся источники напряжения и роста, а также каким образом можно действовать более осознанно.

Значение основных планет

Солнце — ядро личности и жизненный вектор

Солнце отражает внутренний стержень, волю и стремление к самореализации. Оно показывает, кем человек хочет быть и как проявляет себя в мире.
Связано с: уверенностью, лидерством, целью, самовыражением.

Луна — эмоциональная природа

Луна отвечает за чувства, реакции и ощущение безопасности. Через неё проявляются привычки, настроение и потребность в заботе.
Связано с: эмоциями, интуицией, адаптацией, внутренним комфортом.

Меркурий — мышление и коммуникация

Меркурий описывает способ обработки информации и стиль общения. Он показывает, как человек думает, учится и договаривается.
Связано с: логикой, речью, анализом, обучением, переговорами.

Венера — ценности и отношения

Венера символизирует способность к любви, восприятию красоты и удовольствия. Через неё раскрывается отношение к деньгам, комфорту и самооценке.
Связано с: симпатией, гармонией, эстетикой, финансами.

Марс — действие и воля

Марс показывает, как человек проявляет инициативу и отстаивает свои интересы. Это энергия движения, борьбы и достижения целей.
Связано с: активностью, страстью, решительностью, конфликтом, мотивацией.

Юпитер — рост и расширение

Юпитер отвечает за мировоззрение и поиск смысла. Он указывает, где человек видит возможности и через что приходит ощущение удачи.
Связано с: развитием, обучением, путешествиями, оптимизмом.

Сатурн — структура и зрелость

Сатурн символизирует ответственность, границы и жизненные уроки. Он показывает, где требуется терпение и дисциплина.
Связано с: трудом, ограничениями, зрелостью, выносливостью.

Уран — перемены и свобода

Уран приносит обновление и стремление к независимости. Его энергия связана с внезапными поворотами и нестандартным мышлением.
Связано с: реформами, инновациями, свободой, неожиданностями.

Нептун — вдохновение и тонкое восприятие

Нептун управляет интуицией, эмпатией и воображением. Он связан с мечтами, идеалами и духовным поиском.
Связано с: творчеством, состраданием, иллюзиями, верой.

Плутон — глубинные изменения

Плутон отвечает за кризисы, трансформации и внутреннюю силу. Через него происходят самые радикальные процессы обновления.
Связано с: властью, страхами, контролем, перерождением.

Как планеты взаимодействуют между собой

В натальной карте планеты работают не изолированно. Их аспекты формируют динамику: гармоничные связи дают поддержку и лёгкость, напряжённые — точки роста и необходимость осознания. Именно взаимодействие планет создаёт уникальный жизненный сценарий.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Ирина Шлионская
Ирина Шлионская — автор Правды.Ру
Темы гороскоп астрология
Новости Все >
Перед поездкой животных нужно кормить за два часа до выезда – ветеринар Гольнева
Выбросы после 2065 года становятся ключевым фактором роста уровня моря — Earth
Обратное течение Сухоны наблюдают у истока ежегодно — краеведы
Адвокат Добровинский вспомнил о любви Брижит Бардо к России
Восстановить сон поможет сдвиг подъема на час-полтора – сомнолог Кудинов
Слишком большой диван и минимум мебели делают гостиную громоздкой — Dum&Zahrada
Значение кисломолочных продуктов для усвоения нутриентов отметили диетологи
Новогодние показы в театре Модерн стартуют 2 января со Сказок для взрослых
Комедию Папа в паутине поставили по пьесе Рэя Куни — Театр Шиловского
PHEV обеспечили движение на электротяге без ДВС
Сейчас читают
Валиева не сможет вернуться на прежний уровень — фигуристка Погорилая
Новости спорта
Валиева не сможет вернуться на прежний уровень — фигуристка Погорилая
Осьминоги утратили исходную хромосомную архитектуру — Science&Vie
Домашние животные
Осьминоги утратили исходную хромосомную архитектуру — Science&Vie
Популярное
Необычайно ранний перец: три сорта выдают крупные плоды тогда, когда другие только всходят

Ранние гибриды перца могут поспеть одновременно с клубникой и дать щедрый урожай на грядке. Какие сорта справляются с этой задачей удивительно рано?

Ультраранние гибриды перца дают урожай через 80 дней
Цветы манака да серра меняют цвет по мере созревания
Жемчужина участка без лишнего ухода: дерево, от которого невозможно отвести взгляд
Сапоги, которые меняют возраст лучше визажиста: после 40 молодят, после 50 стройнят, после 60 — роскошь
Джип на затонувшем авианосце: находка, которая нарушает логику войны и вызывает новые вопросы
Израиль признал независимость Сомалиленда, пользуясь покровительством США Любовь Степушова Контекст влияет на оценку эмоций собак человеком — учёные Холли Молинаро и Клайв Уинн Александр Рощин Шнековые вездеходы начали разрабатывать в СССР в 1960-х Сергей Милешкин
Москва прощается с эпохой: где и когда проводят в последний путь актрису Веру Алентову
За этим сортом охотятся все хитрые дачники: помидоры до 500 г и урожай, который тянет на рекорд
Эфир на фоне прощания: как Меньшова объяснила выход программы после смерти Алентовой
Эфир на фоне прощания: как Меньшова объяснила выход программы после смерти Алентовой
Последние материалы
Обратное течение Сухоны наблюдают у истока ежегодно — краеведы
Адвокат Добровинский вспомнил о любви Брижит Бардо к России
Воду использовали для подъёма блоков при строительстве пирамид
Восстановить сон поможет сдвиг подъема на час-полтора – сомнолог Кудинов
Слишком большой диван и минимум мебели делают гостиную громоздкой — Dum&Zahrada
Значение кисломолочных продуктов для усвоения нутриентов отметили диетологи
Новогодние показы в театре Модерн стартуют 2 января со Сказок для взрослых
Комедию Папа в паутине поставили по пьесе Рэя Куни — Театр Шиловского
Тёплая грядка ускоряет старт огурцов на 3 недели
Израиль признал независимость Сомалиленда, пользуясь покровительством США
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.