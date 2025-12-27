Цикл Юпитера в Близнецах снова активен: конец 2025-го приносит проверки на честность мыслей и решений

Это не случайность. Период с декабря 2025 по 2026 год проходит под влиянием ретроградной логики Юпитера и отголосков его цикла в Близнецах. Даже после смены знака планета продолжает "возвращать" темы, связанные с обучением, информацией, контактами и выбором направления. Время не толкает вперёд — оно предлагает остановиться и уточнить маршрут.
Юпитер в Близнецах расширяет через знания, идеи, общение и связи. Но в ретроградной фазе этот рост становится нелинейным. Темы не закрываются сразу, а возвращаются волнами, требуя доработки. Именно поэтому в этот период вновь поднимаются:
незавершённое обучение и курсы;
идеи, отложенные без чёткого решения;
разговоры и договорённости, зависшие в неопределённости;
прежний выбор между несколькими вариантами, сделанный поспешно.
Юпитер словно проверяет: было ли расширение осмысленным.
Юпитер отвечает за перспективу и рост, но в ретроградной фазе он меняет вектор. Вместо внешних возможностей появляется необходимость внутренней корректировки. Это проявляется так:
развитие замедляется, но становится глубже;
планы требуют пересмотра и уточнения;
прежние логические ошибки выходят на поверхность;
иллюзия "я уже всё понял" сменяется честным анализом.
Это не откат назад, а настройка качества роста.
Так как Близнецы управляют информацией и контактами, именно здесь проверки ощущаются острее всего. Возможны:
недопонимания в переговорах;
возврат к старым обсуждениям;
необходимость перепроверять данные и формулировки;
осознание, что решения принимались на поверхностной информации.
Юпитер в этом цикле задаёт прямой вопрос: насколько глубоко вы разобрались в теме, прежде чем двигаться дальше?
В период декабрь 2025 — 2026 многие замечают, что:
формат обучения требует пересмотра;
поездки откладываются или меняют смысл;
долгосрочные планы нуждаются в корректировке.
Это не срыв, а выравнивание курса. Всё, что не имеет реальной ценности, постепенно отходит.
Более ощутимо влияние проявляется у Близнецов, Дев, Стрельцов и Рыб — через сомнения, переоценку целей и необходимость структурировать мышление.
Проще проживают цикл Тельцы, Козероги и Скорпионы, так как им привычнее работать с долгими процессами и пересмотрами.
Астрологически это время требует зрелого подхода:
не спешить с окончательными выводами;
возвращаться к старым идеям осознанно;
избегать поверхностных обещаний;
выбирать глубину вместо количества;
помнить, что пересмотр — часть роста.
Период с декабря 2025 по 2026 год — это время интеллектуальной честности. Ретроградная логика Юпитера и темы Близнецов не дают быстрых побед, но помогают очистить мышление, уточнить цели и выстроить более устойчивое понимание своего пути. Всё, что будет пересмотрено сейчас, станет прочной опорой на годы вперёд.
