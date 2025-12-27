Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ольга Сакиулова

Солнце и Луна задают ритм перемен: почему 2026 год станет одним из самых напряжённых в астрологии

В 2026 году ожидается четыре астрологических затмения
Ответ кроется в сочетании затмений и редких планетарных переходов. В течение года формируется плотный прогностический фон, при котором личные и коллективные процессы ускоряются, а события требуют не отложенных, а осознанных реакций. Затмения становятся ключевыми маркерами этих перемен, обозначая точки начала и завершения важных циклов.

Солнечное затмение
Фото: unsplash.com by Jongsun Lee is licensed under Free to use under the Unsplash License
Затмения как опорные точки года

В астрологии затмения рассматриваются как усиленные новолуния и полнолуния, влияющие на судьбоносные темы. Их действие не ограничивается одним днём: события разворачиваются за несколько недель до и после, постепенно раскрывая смысл происходящего.

Февраль-март: первый коридор затмений

17 февраля — кольцеобразное солнечное затмение в Водолее

Это затмение задаёт вектор будущего. Водолей связан с коллективами, технологиями, социальными моделями и свободой выбора. Солнечное затмение в этом знаке может запустить новые идеи, реформы и процессы, связанные с общественной ролью, цифровой средой и нестандартными решениями. Однако ясность приходит не сразу — сначала рушатся старые схемы.

3 марта — полное лунное затмение в Деве

Лунное затмение в Деве переводит внимание с глобального на практическое. На первый план выходят вопросы работы, здоровья, ответственности и повседневных обязанностей. Это момент завершения: устаревшие привычки, перегруженные графики и неэффективные стратегии требуют пересмотра.

Август: второй коридор затмений

12 августа — полное солнечное затмение во Льве

Лев связан с самовыражением, лидерством и личной значимостью. Это затмение открывает новый цикл, связанный с уверенностью, карьерой, творчеством и публичным образом. Часто оно подталкивает к заявлению о себе или смене роли, но требует честного понимания своих мотивов.

28 августа — частичное лунное затмение в Рыбах

Завершающее затмение года затрагивает тонкие эмоциональные и духовные пласты. Рыбы связаны с интуицией, идеалами и внутренними привязанностями. Этот период может принести прощание с иллюзиями, завершение эмоциональных историй и глубокое переосмысление ценностей.

Другие ключевые астрологические влияния 2026 года

Помимо затмений, год насыщен значимыми транзитами:

  • Юпитер входит во Льва летом, усиливая темы роста через творчество, уверенность и личную инициативу.

  • Уран переходит в Близнецы весной, меняя подход к информации, обучению и коммуникации.

  • Сатурн и Нептун начинают движение по Овну, задавая новый цикл ответственности, идеалов и личной смелости.

  • Ретроградные периоды Меркурия, особенно в водных знаках, усиливают внутренний анализ и возврат к прошлым решениям.

Как взаимодействовать с энергией затмений

Астрологический подход предполагает не контроль, а осознанное участие. В такие периоды важно:

  • наблюдать за событиями и реакциями;

  • не бояться завершений;

  • фиксировать намерения перед солнечными затмениями;

  • давать процессам время на раскрытие.

Стратегии года

2026 год формирует несколько ключевых разворотных точек, где старые стратегии перестают работать, а новые ещё требуют созревания. Затмения в этом контексте — не приговор, а навигационные знаки, помогающие понять, где заканчивается прошлый цикл и начинается следующий.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Ирина Шлионская
Ирина Шлионская — автор Правды.Ру
Еда и рецепты
Новости спорта
