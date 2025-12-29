Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Грядущий коридор затмений ломает привычный порядок: перемены придут даже тем, кто их избегал

В 2026 году коридор затмений проходит с 17 февраля по 3 марта
Гороскопы

Астрология даёт на это чёткий ответ: в это время мы входим в коридор затмений — период, когда скрытые процессы ускоряются, а отложенные решения требуют выхода в реальность. Это не внезапный кризис, а точка, где накопленные противоречия перестают быть фоном.

Космический фон неба с солнечным затмением
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Космический фон неба с солнечным затмением

Что называют коридором затмений

Коридор затмений — это промежуток между солнечным и лунным затмением, когда связь Солнца и Луны усиливает влияние событий на эмоциональном и событийном уровнях. В 2026 году он формируется между:

  • 17 февраля — солнечное затмение в Водолее

  • 3 марта — лунное затмение в Деве

Этот период считается нестабильным: процессы развиваются быстрее, а последствия принятых решений оказываются более долгосрочными, чем ожидалось.

Солнечное затмение в Водолее: пересмотр будущего

Водолей связан с коллективами, технологиями, социальными системами и идеей будущего. Солнечное затмение в этом знаке запускает пересмотр правил игры:

  • обостряется конфликт между личной свободой и требованиями системы;

  • усиливается тема цифрового контроля и технологических изменений;

  • привычные формы взаимодействия в социуме перестают работать автоматически.

Астрологически это момент, когда новые проекты ещё не оформились, а старые модели уже дают сбой. Поэтому спешка, особенно в публичных и коллективных инициативах, может привести к пересмотру решений позже.

Лунное затмение в Деве: порядок как необходимость

Если солнечное затмение поднимает глобальные вопросы, то лунное затмение в Деве переводит фокус на повседневную реальность. Здесь в центр выходят:

  • работа и распределение обязанностей;

  • здоровье и образ жизни;

  • контроль, эффективность и перегрузка.

Эмоционально этот период часто ощущается как усталость и желание "разгрузить" жизнь. В логике Девы порядок наводится не мягко, а через отказ от лишнего и признание реальных ограничений.

Как лучше прожить коридор затмений

С точки зрения прогностической астрологии, этот период подходит для:

  • завершения затянувшихся процессов;

  • анализа прошлых ошибок;

  • отказа от стратегий, которые больше не работают.

Менее благоприятны в это время:

  • импульсивные решения;

  • резкие разрывы на эмоциях;

  • финансовые и юридические риски.

Коридор затмений редко приносит "неожиданное". Чаще он делает неизбежным то, что давно назрело.

Почему напряжение чувствуют даже скептики

Интересно, что к датам затмений присматриваются не только астрологи. Психологи отмечают рост тревожности и чувства неопределённости в такие периоды — независимо от веры в гороскопы. В этом смысле коридор затмений работает как маркер переходного этапа, когда старые ориентиры теряют устойчивость.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Ирина Шлионская
Ирина Шлионская — автор Правды.Ру
