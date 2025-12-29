Грядущий коридор затмений ломает привычный порядок: перемены придут даже тем, кто их избегал

Астрология даёт на это чёткий ответ: в это время мы входим в коридор затмений — период, когда скрытые процессы ускоряются, а отложенные решения требуют выхода в реальность. Это не внезапный кризис, а точка, где накопленные противоречия перестают быть фоном.
Коридор затмений — это промежуток между солнечным и лунным затмением, когда связь Солнца и Луны усиливает влияние событий на эмоциональном и событийном уровнях. В 2026 году он формируется между:
17 февраля — солнечное затмение в Водолее
3 марта — лунное затмение в Деве
Этот период считается нестабильным: процессы развиваются быстрее, а последствия принятых решений оказываются более долгосрочными, чем ожидалось.
Водолей связан с коллективами, технологиями, социальными системами и идеей будущего. Солнечное затмение в этом знаке запускает пересмотр правил игры:
обостряется конфликт между личной свободой и требованиями системы;
усиливается тема цифрового контроля и технологических изменений;
привычные формы взаимодействия в социуме перестают работать автоматически.
Астрологически это момент, когда новые проекты ещё не оформились, а старые модели уже дают сбой. Поэтому спешка, особенно в публичных и коллективных инициативах, может привести к пересмотру решений позже.
Если солнечное затмение поднимает глобальные вопросы, то лунное затмение в Деве переводит фокус на повседневную реальность. Здесь в центр выходят:
работа и распределение обязанностей;
здоровье и образ жизни;
контроль, эффективность и перегрузка.
Эмоционально этот период часто ощущается как усталость и желание "разгрузить" жизнь. В логике Девы порядок наводится не мягко, а через отказ от лишнего и признание реальных ограничений.
С точки зрения прогностической астрологии, этот период подходит для:
завершения затянувшихся процессов;
анализа прошлых ошибок;
отказа от стратегий, которые больше не работают.
Менее благоприятны в это время:
импульсивные решения;
резкие разрывы на эмоциях;
финансовые и юридические риски.
Коридор затмений редко приносит "неожиданное". Чаще он делает неизбежным то, что давно назрело.
Интересно, что к датам затмений присматриваются не только астрологи. Психологи отмечают рост тревожности и чувства неопределённости в такие периоды — независимо от веры в гороскопы. В этом смысле коридор затмений работает как маркер переходного этапа, когда старые ориентиры теряют устойчивость.
