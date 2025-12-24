Астрологический шторм 2026 года: ретрограды и транзиты сходятся в самый напряжённый цикл десятилетия

Астрологическая картина года насыщена: ретроградные фазы, переходы медленных планет и коридоры затмений формируют плотный фон, в котором важны осознанность, гибкость и умение вовремя останавливаться. Ниже — ключевые транзиты и ретрограды 2026 года с датами и смысловыми акцентами.
В 2026 году Меркурий трижды уходит в ретроград — и все циклы проходят в водных знаках, усиливая эмоциональную вовлечённость, память и чувствительность к словам.
26 февраля — 20 марта 2026 (Рыбы)
Период подведения итогов. Возврат старых тем, людей и разговоров. Повышается риск недопонимания, особенно в договорах и переписке.
29 июня — 23 июля 2026 (Рак)
Фокус на доме, семье, деньгах и эмоциональных обязательствах. Возможны пересмотры финансовых договорённостей и бытовых решений.
24 октября — 13 ноября 2026 (Скорпион)
Глубокая ревизия желаний, ресурсов и границ. Всплывают скрытые мотивы и незавершённые психологические процессы.
Важно: в периоды ретроградного Меркурия не рекомендуется спешить с подписями, покупкой техники и резкими поездками.
Юпитер
Переоценка веры в рост, смыслы и перспективы. Коррекция планов развития.
Сатурн
Испытание на зрелость. Проверка ответственности, границ и долгосрочных решений.
Уран
Внутренние перемены, связанные со свободой, привычками и личной независимостью.
Нептун
Размывание иллюзий. Усиление интуиции, но и риск самообмана.
Плутон
Глубокие трансформации власти, контроля и личной силы.
Хирон
Возврат к старым ранам для окончательного исцеления.
Нептун в Овне — с 26 января 2026
Интуиция соединяется с действием. Мечты требуют реализации, но иллюзии быстро сгорают.
Юпитер во Льве — с 30 июня 2026
Рост через самовыражение, харизму и уверенность. Удача приходит тем, кто не боится быть заметным.
17 февраля — солнечное затмение в Водолее
3 марта — лунное затмение в Деве
12 августа — солнечное затмение во Льве
28 августа — лунное затмение в Рыбах
Затмения усиливают события, связанные с выборами, завершениями и началом новых этапов.
ретрограды — для анализа, возврата и исправлений;
прямое движение планет — для реализации;
затмения — для осознанных решений, а не импульса;
транзиты медленных планет — для глубокой перестройки жизни.
2026 год — это год осознанных корректировок, а не резких рывков.
Планетарные транзиты и ретроградные циклы учат ответственности, честности с собой и умению завершать прошлое, прежде чем двигаться дальше. Те, кто научится работать с ритмами года, смогут превратить напряжённые периоды в точки роста и заложить устойчивый фундамент на будущее.
