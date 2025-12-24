Астрологический шторм 2026 года: ретрограды и транзиты сходятся в самый напряжённый цикл десятилетия

В 2026 году Меркурий будет ретрограден три раза

Астрологическая картина года насыщена: ретроградные фазы, переходы медленных планет и коридоры затмений формируют плотный фон, в котором важны осознанность, гибкость и умение вовремя останавливаться. Ниже — ключевые транзиты и ретрограды 2026 года с датами и смысловыми акцентами.

Фото: Сакиулова Ольга is licensed under Public domain Меркурий

Ретроградные периоды 2026 года

Время возврата, пересмотра и внутренних корректировок

Ретроградный Меркурий

В 2026 году Меркурий трижды уходит в ретроград — и все циклы проходят в водных знаках, усиливая эмоциональную вовлечённость, память и чувствительность к словам.

26 февраля — 20 марта 2026 (Рыбы)

Период подведения итогов. Возврат старых тем, людей и разговоров. Повышается риск недопонимания, особенно в договорах и переписке.

29 июня — 23 июля 2026 (Рак)

Фокус на доме, семье, деньгах и эмоциональных обязательствах. Возможны пересмотры финансовых договорённостей и бытовых решений.

24 октября — 13 ноября 2026 (Скорпион)

Глубокая ревизия желаний, ресурсов и границ. Всплывают скрытые мотивы и незавершённые психологические процессы.

Важно: в периоды ретроградного Меркурия не рекомендуется спешить с подписями, покупкой техники и резкими поездками.

Ретроградность медленных планет

Глубинные и судьбоносные циклы

Юпитер

1 января — 11 марта 2026

снова в конце декабря 2026

Переоценка веры в рост, смыслы и перспективы. Коррекция планов развития.

Сатурн

26 июля — 10 декабря 2026

Испытание на зрелость. Проверка ответственности, границ и долгосрочных решений.

Уран

с 10 сентября 2026

Внутренние перемены, связанные со свободой, привычками и личной независимостью.

Нептун

7 июля — 12 декабря 2026

Размывание иллюзий. Усиление интуиции, но и риск самообмана.

Плутон

6 мая — 16 октября 2026

Глубокие трансформации власти, контроля и личной силы.

Хирон

август 2026

Возврат к старым ранам для окончательного исцеления.

Ключевые транзиты 2026 года

Смена векторов года

Нептун в Овне — с 26 января 2026

Интуиция соединяется с действием. Мечты требуют реализации, но иллюзии быстро сгорают.

Юпитер во Льве — с 30 июня 2026

Рост через самовыражение, харизму и уверенность. Удача приходит тем, кто не боится быть заметным.

Затмения 2026 года

Поворотные точки судьбы

17 февраля — солнечное затмение в Водолее

3 марта — лунное затмение в Деве

12 августа — солнечное затмение во Льве

28 августа — лунное затмение в Рыбах

Затмения усиливают события, связанные с выборами, завершениями и началом новых этапов.

Как использовать энергии 2026 года

ретрограды — для анализа, возврата и исправлений;

прямое движение планет — для реализации;

затмения — для осознанных решений, а не импульса;

транзиты медленных планет — для глубокой перестройки жизни.

Устойчивый фундамент на будущее

2026 год — это год осознанных корректировок, а не резких рывков.

Планетарные транзиты и ретроградные циклы учат ответственности, честности с собой и умению завершать прошлое, прежде чем двигаться дальше. Те, кто научится работать с ритмами года, смогут превратить напряжённые периоды в точки роста и заложить устойчивый фундамент на будущее.