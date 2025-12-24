Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ольга Сакиулова

Декабрь под давлением: что запрещено делать в дни, когда планетарный фон работает против нас

Планетарный фон декабря усиливает последствия поспешных шагов
Планетарный фон этого периода нацелен не на прорывы, а на завершение циклов. Солнце в Козероге усиливает тему ответственности, последствий и внутренней зрелости, а влияние медленных планет делает любые поспешные шаги особенно заметными. Астрологи предупреждают: некоторые действия под занавес года могут иметь отложенный эффект и "отыграться" уже в первые месяцы нового цикла.

Планета
Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Планета

Почему конец декабря требует осторожности

Энергия этого времени подводит итоги — не только внешние, но и внутренние. Всё, что делается из усталости, раздражения или желания "срочно что-то поменять", может оказаться неверным. Планеты словно проверяют: готовы ли мы завершать осознанно, а не убегать от накопившегося напряжения.

Не принимайте судьбоносные решения на эмоциях

Под конец декабря усиливается внутренний критик, появляется ощущение тупика и желание резко всё изменить. Увольнения, разрывы отношений, кардинальные повороты, сделанные на фоне истощения, редко приносят облегчение. Планетарный фон советует сначала восстановиться, а уже потом принимать важные решения.

Не начинайте крупные проекты и долгие обязательства

Этот период плохо подходит для запусков, старта бизнеса и подписания серьёзных договоров. Энергия времени поддерживает завершение, корректировку и закрытие хвостов, а не новые начинания. Всё, что стартует сейчас в спешке, может потребовать пересмотра или столкнуться с задержками.

Не игнорируйте старые долги и обещания

Конец декабря часто возвращает незакрытые темы. Отложенные дела, забытые обязательства и финансовые вопросы могут напомнить о себе самым неудобным образом. Лучше честно разобраться с прошлым, чем переносить его груз в новый год.

Не доводите себя до перегрузки

Солнце в Козероге усиливает стремление "дожать" себя до конца, но именно сейчас организм особенно чувствителен. Переработки, отказ от отдыха и попытка успеть всё могут привести к выгоранию или резкому спаду сил. Планеты рекомендуют действовать по приоритетам, а не из чувства вины.

Не вступайте в жёсткие конфликты

Под конец декабря слова ранят сильнее, чем обычно. Напряжённый фон делает людей более категоричными и менее гибкими. Конфликты, начатые сейчас, часто затягиваются и переходят в новый год. Гораздо полезнее взять паузу и дать эмоциям улечься.

Избегайте импульсивных финансовых решений

Траты "для поднятия настроения", рискованные вложения и крупные покупки на эмоциях могут разочаровать. Усталость снижает финансовую трезвость, а планетарный фон не поддерживает спонтанные решения. Лучше сохранить ресурсы и вернуться к финансовым вопросам позже.

Что лучше делать в это время

Астрологи советуют:

  • завершать дела и подводить итоги;

  • наводить порядок — во внешнем и внутреннем;

  • снижать требования к себе;

  • планировать без жёстких обязательств;

  • позволять себе отдых и восстановление.

Новые начинания

Конец декабря — не запрет на действия, а напоминание о мере. Планеты ясно показывают: сейчас важно не навредить себе поспешностью. Всё, что будет сделано спокойно, честно и осознанно, станет надёжной основой для нового года и избавит от лишнего груза на старте следующего этапа.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Ирина Шлионская
Ирина Шлионская — автор Правды.Ру
