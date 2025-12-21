Период, когда нельзя верить даже календарю: знаки зодиака, которым ретроградный Меркурий испортит планы

Близнецы и Девы сильнее всех чувствуют ретроградный Меркурий

Ретроградный Меркурий — это период, когда планета визуально движется вспять, и в астрологии он связан с пересборкой процессов, за которые отвечает: мышление, коммуникации, документы, техника, поездки и договорённости. Это не катастрофа, а фаза замедления, в которой ошибки становятся заметнее, а привычные схемы требуют пересмотра.

Фото: Сакиулова Ольга is licensed under Public domain Ретроградный Меркурий

В 2026 году Меркурий станет ретроградным трижды — в водных знаках, усиливая эмоциональный фон, субъективность восприятия и склонность к недопониманию. Для части знаков это время может ощущаться особенно напряжённо.

Что чаще всего даёт сбой при ретроградном Меркурии

В эти периоды возрастает вероятность:

путаницы в словах, сообщениях и договорённостях;

задержек в поездках и изменённых планов;

ошибок в документах, расчётах и переписке;

технических неполадок и сбоев гаджетов;

возврата к старым задачам, людям и нерешённым вопросам.

Именно поэтому ретроградный Меркурий воспринимается как "испорченный" период — он требует больше внимания, терпения и гибкости.

Кому влияние ощущается сильнее всего

Близнецы и Дева: испытание логики и слов

Эти знаки находятся под управлением Меркурия, поэтому ретроградность бьёт по их привычной опоре — ясности мышления и коммуникации. Возможны недоразумения, забытые встречи, ошибки в планировании и ощущение, что вас понимают не так, как вы рассчитывали.

Овен и Стрелец: замедление вместо рывка

Овны и Стрельцы ориентированы на скорость и движение. Ретроградный Меркурий тормозит этот импульс: планы срываются, поездки откладываются, приходится возвращаться к уже решённым вопросам. Терпение становится ключевым навыком.

Весы: сомнения и незавершённые разговоры

Весы могут столкнуться с усиленной нерешительностью. Разговоры ходят по кругу, договорённости требуют уточнений, а окончательные выводы откладываются. Важно не принимать решений под давлением.

Козерог: рабочие и технические сложности

Для Козерогов ретроградный Меркурий чаще всего затрагивает деловую сферу: расчёты, документы, проекты, технику. Любые детали требуют двойной проверки, а спешка может обернуться ошибками.

Как пройти ретроградный Меркурий с минимальными потерями

Астрологически это не время для резких стартов, но идеальный момент для корректировки. Полезно:

перечитывать документы и сообщения перед отправкой;

по возможности откладывать подписание важных контрактов;

закладывать дополнительное время на дела и поездки;

не покупать сложную технику без необходимости;

решать недоразумения спокойно, без эскалации конфликтов.

Рекомендации периода

Ретроградный Меркурий — это не наказание, а пауза для пересмотра. Он помогает обнаружить слабые места, исправить ошибки и донастроить планы, прежде чем двигаться дальше.

Период, который требует внимания

Ретроградный Меркурий не "портит" жизнь, но проверяет её на прочность. Близнецам, Девам, Овнам, Стрельцам, Весам и Козерогам стоит быть особенно внимательными к словам, срокам и деталям. Остальным знакам этот период тоже принесёт заминки, но при осознанном подходе он может стать временем полезных исправлений и внутренних выводов.