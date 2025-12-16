Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ольга Сакиулова

Венера и Марс раскрывают любовный код: почему мы любим одним способом, а желаем другим

Венера формирует стиль любви, Марс — стиль желания
Гороскопы

В астрологии за эти различия отвечают две планеты — Венера и Марс. Венера раскрывает наш способ любить: как мы проявляем чувства, чего ждём от партнёра, где ищем комфорт и эмоциональную близость. Марс показывает вектор желания — как мы действуем, чего хотим, каким образом проявляем страсть и инициативу. Их взаимодействие формирует индивидуальный сценарий отношений для каждого знака Зодиака.

Знаки зодиака
Фото: Мария Круглова is licensed under public domain
Знаки зодиака

Венера и Марс: формула притяжения

Если Венера — это язык любви, то Марс — её двигатель. Одна планета отвечает за чувство, другая — за импульс. Именно поэтому иногда мы любим одним образом, а хотим — совсем другим. Рассмотрим, как эта пара проявляется у разных знаков.

Овен

Венера в Овне любит через эмоцию и вспышку. Чувства возникают быстро и требуют немедленного отклика. Марс усиливает потребность побеждать и завоёвывать: интерес поддерживается азартом и динамикой. Застой и рутина гасят влечение.

Телец

Венера Тельца ориентирована на стабильность, телесность и надёжность. Марс делает желания медленными, но глубокими. Любовь здесь — это прикосновения, верность и ощущение прочной опоры.

Близнецы

Венера в Близнецах раскрывается через общение и интерес. Марс добавляет игре лёгкость и флирт. Интеллектуальная близость и живой диалог — обязательное условие притяжения.

Рак

Венера Рака ищет безопасности и эмоционального тепла. Марс направляет желания в сторону заботы и глубокой привязанности. Для Рака важны поступки, а не громкие слова.

Лев

Венера у Льва требует яркости и признания. Марс усиливает потребность чувствовать себя желанным и значимым. Без восхищения и эмоциональной отдачи интерес быстро ослабевает.

Дева

Венера Девы выражает любовь через внимание, помощь и заботу о деталях. Марс проявляет желания сдержанно, но последовательно. Важны надёжность и ощущение пользы союза.

Весы

Венера в Весах стремится к гармонии и красоте отношений. Марс смягчает проявление желаний, делая их дипломатичными. Любовь без давления и конфликтов — приоритет.

Скорпион

Венера Скорпиона любит тотально и глубоко. Марс усиливает страсть и потребность в полном эмоциональном и физическом слиянии. Поверхностные связи не удерживают интерес.

Стрелец

Венера Стрельца ценит свободу и вдохновение. Марс делает желания прямыми и активными. Любовь должна расширять горизонты, а не ограничивать движение.

Козерог

Венера Козерога проявляет чувства осторожно, но надёжно. Марс направляет желания в сторону ответственности и долгосрочных целей. Любовь — это союз с перспективой.

Водолей

Венера Водолея любит нестандартно, через дружбу и равенство. Марс подчёркивает независимость желаний. Ценятся свобода, оригинальность и уважение границ.

Рыбы

Венера Рыб романтична и чувствительна. Марс направляет желания к эмоциональному и духовному единству. Важна любовь, в которой можно раствориться и быть понятым без слов.

Рекомендации

Понимание своей Венеры и Марса помогает осознать не только ожидания от отношений, но и собственные противоречия. Чем яснее вы различаете, как любите и чего хотите, тем честнее и гармоничнее становятся ваши союзы.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Ирина Шлионская
Ирина Шлионская — автор Правды.Ру
Темы марс любовь отношения астрология знаки зодиака
Новости Все >
В 2026 году наиболее вероятен рост зарплат в IT, госсекторе и обороне — Литвиненко
Отказ от сливочного масла уменьшает сердечные риски — диетолог Дианова
Тяга к сладкому может указывать на дефицит железа или хрома — диетолог Белоусова
Обрезка рождественского кактуса после цветения улучшает рост и цветение — Actualno
Учёные нанесли на карту более 524 км подводных тоннелей Ox Bel Ha — Science-et-Vie
Постоянное чувство холода говорит о нарушении кровообращения — терапевт Лапа
Музей Солнца в Новосибирске собрал символы из десятков культур — искусствоведы
Ранняя динамика массы тела прогнозирует успех похудения — учёные
Ретинол до 45 лет и частые пилинги вредят коже — дерматолог Егорова
Уборка сосновых иголок пылесосом может вывести технику из строя — Daily Express
Сейчас читают
Меховой шарф стал главным зимним аксессуаром сезона — Woman
Красота и стиль
Меховой шарф стал главным зимним аксессуаром сезона — Woman
Пеноплекс 50–100 мм заменяет тёплый пол зимой
Недвижимость
Пеноплекс 50–100 мм заменяет тёплый пол зимой
Малосольная скумбрия по-северному за 5 часов в холодном маринаде
Еда и рецепты
Малосольная скумбрия по-северному за 5 часов в холодном маринаде
Популярное
Сила после 50 измеряется не в годах, а в отжиманиях: как пять простых вариантов становятся тестом на независимость

Узнайте, как правильно выполнять отжимания после 50 лет, чтобы сохранить силу, функциональность и избежать травм. Советы и вариации от экспертов.

Отжимания на коленях снижают нагрузку на суставы для новичков
Компрессор на базе бесшатунного ДВС внедрили в 1980-х
Двигатель Баландина обошёл мировых конкурентов — но одна загвоздка не позволила ему выйти на конвейер
Зимний хит, который подчинил себе моду: этот аксессуар превращает любое пальто в fashion-заявление
Деревья зимуют спокойнее: простой приём защиты, о котором многие вспоминают, когда ущерб уже нанесён
Между щекоткой и эмоциональной привязанностью есть связь — неврологи Игорь Буккер Туман усиливает мифологическое восприятие и страхи человека Вероника Эйнуллаева МАЗ-529 был создан как одноосный тягач в 1956 году Сергей Милешкин
Заржавевшая гайка не сдаётся? Этот дедовский метод снимет её за секунды без усилий
Российский госдолг вырос почти до 33 трлн рублей
Доход с накоплений под контролем: как государство считает налог по вкладам
Доход с накоплений под контролем: как государство считает налог по вкладам
Последние материалы
Венера формирует стиль любви, Марс — стиль желания
Ген мерль у голубоглазых собак повышает риск проблем со слухом и зрением
Учёные нанесли на карту более 524 км подводных тоннелей Ox Bel Ha — Science-et-Vie
Постоянное чувство холода говорит о нарушении кровообращения — терапевт Лапа
Музей Солнца в Новосибирске собрал символы из десятков культур — искусствоведы
Ранняя динамика массы тела прогнозирует успех похудения — учёные
Ретинол до 45 лет и частые пилинги вредят коже — дерматолог Егорова
Уборка сосновых иголок пылесосом может вывести технику из строя — Daily Express
Алкоголь мог подтолкнуть древних людей к земледелию — исследователь Цзяцзин Ван
Шоколадный медовик делают на водяной бане с медом и яйцами
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.