Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Мария Круглова

Кому по-настоящему везёт по звёздам: ТОП-6 знаков зодиака, которым судьба улыбается чаще других

Рыбы и Близнецы чаще принимают интуитивно верные решения
Гороскопы

Каждый знак по-своему стремится к счастью, но есть те, кому звёзды будто дают дополнительный аванс: удачные совпадения, благоприятные встречи, неожиданные возможности. Эти шесть знаков чаще других оказываются в нужное время в нужном месте — благодаря сочетанию характера, энергетики и внутреннего настроя.

Женщина знак зодиака — Стрелец
Фото: Мария Круглова is licensed under public domain
Женщина знак зодиака — Стрелец

Близнецы — мастера лёгкости и удачных совпадений

Близнецы возглавляют рейтинг благодаря умению смотреть на жизнь легко и оптимистично.
Они быстро адаптируются, легко знакомятся, находят выход из любых ситуаций. Их природная подвижность и жажда впечатлений притягивают счастливые возможности. Чем больше движения — тем больше везения.

Стрелец — прирождённый оптимист, любимец удачи

Стрельцы словно идут по жизни под защитой высших сил.
Они смелы, открыты новому и никогда не упускают шанс попробовать то, что может изменить жизнь к лучшему. Судьба отвечает взаимностью: даёт удачные поездки, неожиданные подарки и большие возможности.

Рыбы — интуиция, ведущая к счастливым решениям

Рыбы попадают в поток там, где другие теряются.
Они тонко чувствуют, когда нужно остановиться, а когда — сделать шаг вперёд. Их счастье приходит через совпадения, знаки и внутренние подсказки. Чем сильнее Рыбы доверяют миру, тем чаще жизнь отвечает добром.

Овен — тот, кто создаёт удачу сам

У Овнов счастье — результат смелости. Они не ждут подходящего момента, а сами его создают.
Решительность, напор и готовность действовать открывают им двери, которые для других остаются закрытыми. Чем активнее Овен — тем выше его удачливость.

Лев — харизма, притягивающая успех

Для Львов счастье часто связано с вниманием, признанием и победами.
Они светят ярко, и мир отвечает симметрично: поддержкой, восхищением, благоприятными шансами. В период внутреннего подъёма Львы особенно удачливы — им действительно улыбается судьба.

Телец — спокойное счастье стабильных дорог

Телец не гонится за впечатлениями — он создаёт комфорт, который становится источником благополучия.
Его устойчивость и умение ценить то, что уже есть, привлекают стабильность и материальные бонусы. Там, где другие мечутся, Телец получает заслуженное спокойное счастье.

Почему именно эти знаки оказываются под покровительством удачи

У каждого счастливого знака — свой источник везения. Близнецы и Рыбы движутся по жизни, будто слыша невидимые подсказки судьбы. Стрелец и Овен притягивают удачу активностью и смелыми решениями. Лев сияет так ярко, что возможности сами стремятся к нему, а Телец создаёт фундамент, на котором счастье чувствует себя уверенно и спокойно.

Эта шестёрка знаков напоминает: удача — не случайность, а особая внутренняя энергия. Когда знак раскрывает свои сильные стороны, судьба отвечает взаимностью.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Ирина Шлионская
Ирина Шлионская — автор Правды.Ру
Темы удача гороскоп астрология знаки зодиака
Новости Все >
Летом торг на вторичном рынке стал менее активным
Банки активно внедряют оплату частями для повседневных расходов
Корни балконных растений утепляют в мороз — Mein Schoener Garten
Николай Цискаридзе возмутился фотографиями Марии Григорьевой
Звукоизоляцию спальни можно улучшить без капитального ремонта — Idealista
Глава Сбера Греф раскрыл идеальный способ распорядиться "тринадцатой зарплатой"
Калистеника развивает силу и выносливость без тренажёров — тренер Валентина Счастье
Росаккредитация заявила, что запрета на праворульные автомобили в России нет
Пробка снижает влажность и запахи в холодильнике — La République des Pyrénées
Родился детёныш белого носорога Маркус в Cotswold Wildlife Park – зоопарк
Сейчас читают
Пять базовых упражнений снижают жировую массу на животе — Alfavita
Новости спорта
Пять базовых упражнений снижают жировую массу на животе — Alfavita
Дарсонваль ускоряет заживление кожи при акне
Красота и стиль
Дарсонваль ускоряет заживление кожи при акне
Популярное
Сила после 50 измеряется не в годах, а в отжиманиях: как пять простых вариантов становятся тестом на независимость

Узнайте, как правильно выполнять отжимания после 50 лет, чтобы сохранить силу, функциональность и избежать травм. Советы и вариации от экспертов.

Отжимания на коленях снижают нагрузку на суставы для новичков
Компрессор на базе бесшатунного ДВС внедрили в 1980-х
Двигатель Баландина обошёл мировых конкурентов — но одна загвоздка не позволила ему выйти на конвейер
Зимний хит, который подчинил себе моду: этот аксессуар превращает любое пальто в fashion-заявление
Российский госдолг вырос почти до 33 трлн рублей
Учёные связали долголетие моллюска с митохондриями — биолог Энрике Родригес Игорь Буккер В Театре на Трубной прошла премьера "Салемских ведьм" Анжела Якубовская Компрессор на базе бесшатунного ДВС внедрили в 1980-х Сергей Милешкин
Заржавевшая гайка не сдаётся? Этот дедовский метод снимет её за секунды без усилий
Автоконцерн Volkswagen закроет завод в Германии. Такого ранее никогда не было
Шуба на каждый день — реально: один приём убирает нарядность и делает образ небрежно-шикарным
Шуба на каждый день — реально: один приём убирает нарядность и делает образ небрежно-шикарным
Последние материалы
Садовые цветы объединяют декоративную и пищевую функции
Подлёдные водовороты ускоряют таяние Антарктиды — исследователь Маттиа Пуэнелли
Сложные углеводы поддерживают энергию на сушке
Летом торг на вторичном рынке стал менее активным
Банки активно внедряют оплату частями для повседневных расходов
Рыбы и Близнецы чаще принимают интуитивно верные решения
Чёрное пальто остается самой универсальной покупкой зимы — ELLE
Корни балконных растений утепляют в мороз — Mein Schoener Garten
Въездной турпоток в Россию не достиг уровня 2019 года — вице-президент Ромашкин
Под Бермудой обнаружен 20-км аномальный слой коры — исследователь Уильям Фрейзер
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.