Ольга Сакиулова

Ретроградный Меркурий перепрошивает 2026 год: три периода, когда лучше не рисковать судьбой

Ретроградный Меркурий в 2026 году начнётся 26 февраля
Почему именно во время ретроградного Меркурия ломается техника, срываются встречи, путаются билеты и всплывают старые контакты? И почему одни в это время нервно шутят про "меркурий в микроволновке", а другие используют этот период как точку перезагрузки? Чтобы не бояться ретроградного Меркурия, его нужно понять — как планету, цикл и астрологический принцип.

Меркурий
Фото: Сакиулова Ольга is licensed under Public domain
Меркурий

Даты ретроградного Меркурия в 2026 году

В 2026 году Меркурий трижды будет проходить ретроградную фазу:

  • 26 февраля — 20 марта 2026 г.

  • 29 июня — 23 июля 2026 г.

  • 24 октября — 13 ноября 2026 г.

Каждый из этих периодов станет временем пересмотра решений, проверки договорённостей и возвращения к темам, которые казались уже закрытыми.

Меркурий в астрологии: хитрый посредник

Среди планет Меркурий — самый быстрый и самый противоречивый. В мифологии он — ловкий посредник, обманщик и гений переговоров, а в натальной карте описывает:

  • как мы думаем, анализируем и делаем выводы;

  • как общаемся, пишем, формулируем позицию;

  • как перемещаемся, путешествуем, решаем бытовые задачи;

  • как используем ум: от ясности мысли — до умения выкрутиться и приукрасить правду.

Меркурий управляет Близнецами и Девой, особенно силён в Деве — там он точен, аналитичен и внимателен к деталям. В Стрельце и Рыбах его считают ослабленным: идеология, вера и эмоции затуманивают чистую логику.

У Меркурия нет жёсткой "полярности" — он не сугубо мужской или женский, не строго благотворный или вредоносный. Он просто принимает окраску тех планет и домов, с которыми взаимодействует. Традиционно дом радости Меркурия — I дом, где он свободно "танцует" над и под горизонтом, как странствующий ученик, находящийся в постоянном движении.

Что такое ретроградный Меркурий на самом деле

С точки зрения астрономии ретроградное движение — оптический эффект. Планета не разворачивается и не летит "назад", она лишь кажется такой с позиции наблюдателя на Земле.

С астрологической точки зрения это важный участок цикла, когда:

  • движение замедляется,

  • затем визуально идёт "назад",

  • проходит по уже пройденному участку,

  • и снова разворачивается в директное направление.

Меркурий, как и Луна, имеет свой синодический цикл — фазы рождения, "полнолуния", смерти и обновления. Ретроградный период — не проклятие, а часть этого процесса: некая "пауза", когда ум возвращается к пройденному материалу.

В среднем каждые четыре месяца Меркурий уходит в ретроградность на примерно 22 дня, три-четыре раза в год.

Как ретроградный Меркурий влияет на нас

Минусы: когда всё идёт не по плану

Во внешних событиях это время часто ощущается как хаос:

  • срывы встреч и переносы сроков;

  • путаница с документами, билетами, графиками;

  • глюки техники, потерянные файлы, зависающие гаджеты;

  • забытые вещи, неожиданные "пропажи" и находки.

Разработанные "на ходу" планы, решения и договорённости, заключённые в ретроград, позже могут столкнуться с новой информацией, которая перевернёт ситуацию. То, что казалось логичным, после выхода Меркурия в директное движение иногда оказывается непродуманным или нуждается в корректировке.

Плюсы: время глубокого пересмотра

Но главное действие ретроградного Меркурия — не во внешнем хаосе, а во внутренней работе.

В мире постоянной спешки мало места для осознанного анализа. Ретроградный период:

  • возвращает нас к старым темам, проектам, обещаниям;

  • помогает пересмотреть позицию, взглянуть на ситуацию с другой стороны;

  • даёт шанс увидеть, где мы шли "на автомате", не задавая лишних вопросов;

  • позволяет восстановить связи, которые ещё могут быть полезны и живы.

При правильном подходе ретроградный Меркурий — не поломка системы, а окно для ревизии: мы дорабатываем то, что было начато, уточняем, исправляем, дополняем.

Что делать и чего не делать при ретроградном Меркурии

Рекомендуется:

  • возвращаться к начатым делам: перерабатывать, анализировать, улучшать;

  • внимательно проверять документы, билеты, договорённости, расписания;

  • поднимать старые контакты и связи;

  • напоминать о себе прежним клиентам и партнёрам;

  • чинить, обновлять и оптимизировать то, что уже есть;

  • наводить порядок в бумагах, шкафах, файловых хранилищах;

  • делать резервные копии данных;

  • завершать обещанное и незакрытые задачи.

Лучше отложить:

  • окончательные переговоры с новыми партнёрами и подписание серьёзных договоров;

  • официальное оформление на новую работу;

  • запуск крупных проектов и масштабных инициатив;

  • покупку дорогой техники и электроники;

  • важные отправления без страховки и подстраховочных опций;

  • спонтанные поездки "в последний момент";

  • задачи, где критична абсолютная точность, особенно финансовая и расчётная.

Как подружиться с ретроградным Меркурием

Ретроградный Меркурий — не повод ждать бед и отменять жизнь. Это сигнал замедлиться, оглянуться, проверить курс и качество связи — с миром и с самим собой. Вместо того чтобы бояться сбоев и задержек, полезно воспринимать их как подсказку: где-то нужна корректировка, где-то — честный пересмотр, а где-то — возвращение к забытым идеям, которые всё ещё могут сработать.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Ирина Шлионская
Ирина Шлионская — автор Правды.Ру
Темы советы здоровье астрология технологии
