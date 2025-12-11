Ретроградный Меркурий перепрошивает 2026 год: три периода, когда лучше не рисковать судьбой

Почему именно во время ретроградного Меркурия ломается техника, срываются встречи, путаются билеты и всплывают старые контакты? И почему одни в это время нервно шутят про "меркурий в микроволновке", а другие используют этот период как точку перезагрузки? Чтобы не бояться ретроградного Меркурия, его нужно понять — как планету, цикл и астрологический принцип.
В 2026 году Меркурий трижды будет проходить ретроградную фазу:
26 февраля — 20 марта 2026 г.
29 июня — 23 июля 2026 г.
24 октября — 13 ноября 2026 г.
Каждый из этих периодов станет временем пересмотра решений, проверки договорённостей и возвращения к темам, которые казались уже закрытыми.
Среди планет Меркурий — самый быстрый и самый противоречивый. В мифологии он — ловкий посредник, обманщик и гений переговоров, а в натальной карте описывает:
как мы думаем, анализируем и делаем выводы;
как общаемся, пишем, формулируем позицию;
как перемещаемся, путешествуем, решаем бытовые задачи;
как используем ум: от ясности мысли — до умения выкрутиться и приукрасить правду.
Меркурий управляет Близнецами и Девой, особенно силён в Деве — там он точен, аналитичен и внимателен к деталям. В Стрельце и Рыбах его считают ослабленным: идеология, вера и эмоции затуманивают чистую логику.
У Меркурия нет жёсткой "полярности" — он не сугубо мужской или женский, не строго благотворный или вредоносный. Он просто принимает окраску тех планет и домов, с которыми взаимодействует. Традиционно дом радости Меркурия — I дом, где он свободно "танцует" над и под горизонтом, как странствующий ученик, находящийся в постоянном движении.
С точки зрения астрономии ретроградное движение — оптический эффект. Планета не разворачивается и не летит "назад", она лишь кажется такой с позиции наблюдателя на Земле.
С астрологической точки зрения это важный участок цикла, когда:
движение замедляется,
затем визуально идёт "назад",
проходит по уже пройденному участку,
и снова разворачивается в директное направление.
Меркурий, как и Луна, имеет свой синодический цикл — фазы рождения, "полнолуния", смерти и обновления. Ретроградный период — не проклятие, а часть этого процесса: некая "пауза", когда ум возвращается к пройденному материалу.
В среднем каждые четыре месяца Меркурий уходит в ретроградность на примерно 22 дня, три-четыре раза в год.
Во внешних событиях это время часто ощущается как хаос:
срывы встреч и переносы сроков;
путаница с документами, билетами, графиками;
глюки техники, потерянные файлы, зависающие гаджеты;
забытые вещи, неожиданные "пропажи" и находки.
Разработанные "на ходу" планы, решения и договорённости, заключённые в ретроград, позже могут столкнуться с новой информацией, которая перевернёт ситуацию. То, что казалось логичным, после выхода Меркурия в директное движение иногда оказывается непродуманным или нуждается в корректировке.
Но главное действие ретроградного Меркурия — не во внешнем хаосе, а во внутренней работе.
В мире постоянной спешки мало места для осознанного анализа. Ретроградный период:
возвращает нас к старым темам, проектам, обещаниям;
помогает пересмотреть позицию, взглянуть на ситуацию с другой стороны;
даёт шанс увидеть, где мы шли "на автомате", не задавая лишних вопросов;
позволяет восстановить связи, которые ещё могут быть полезны и живы.
При правильном подходе ретроградный Меркурий — не поломка системы, а окно для ревизии: мы дорабатываем то, что было начато, уточняем, исправляем, дополняем.
Рекомендуется:
возвращаться к начатым делам: перерабатывать, анализировать, улучшать;
внимательно проверять документы, билеты, договорённости, расписания;
поднимать старые контакты и связи;
напоминать о себе прежним клиентам и партнёрам;
чинить, обновлять и оптимизировать то, что уже есть;
наводить порядок в бумагах, шкафах, файловых хранилищах;
делать резервные копии данных;
завершать обещанное и незакрытые задачи.
Лучше отложить:
окончательные переговоры с новыми партнёрами и подписание серьёзных договоров;
официальное оформление на новую работу;
запуск крупных проектов и масштабных инициатив;
покупку дорогой техники и электроники;
важные отправления без страховки и подстраховочных опций;
спонтанные поездки "в последний момент";
задачи, где критична абсолютная точность, особенно финансовая и расчётная.
Ретроградный Меркурий — не повод ждать бед и отменять жизнь. Это сигнал замедлиться, оглянуться, проверить курс и качество связи — с миром и с самим собой. Вместо того чтобы бояться сбоев и задержек, полезно воспринимать их как подсказку: где-то нужна корректировка, где-то — честный пересмотр, а где-то — возвращение к забытым идеям, которые всё ещё могут сработать.
Скандал вокруг квартиры Ларисы Долиной набирает обороты, а новые заявления Данко привлекают ещё больше внимания к деталям дела.