Натянутая тетива лука Стрельца - Гороскоп дня

Об иллюзиях, утопиях и непримиримых позициях по жизни рожденных 23 ноября рассказывает астропсихоаналитик Соломон Соловьев в авторской рубрике "Формула небес".﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿

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"Целью общества является всеобщее счастье", — с таким девизом прожил жизнь рожденный сегодня французский революционный коммунист-утопист, руководитель движения "Во имя равенства" Гракх Бабёф.

Об иллюзиях, утопиях и непримиримых позициях по жизни представителей знака Стрельца, рожденных в первый день их знака Зодиака, расскажем подробно в Формуле небес.

Рожденные 23 ноября всегда откровенно высказывают свое неудовольствие различными формами власти и угнетения. Они ничего не принимают на веру. Это вовсе не означает, что они органически не способны соблюдать общепринятые заповеди — просто им необходимо удостовериться в том, что их вера обоснованна и истинна. Если у них нет никакого уважения к правилам, навязываемым извне, их реакция будет или молчаливой, или немногословной, или же они просто обойдутся красноречивым жестом.

Рожденный сегодня китайский философ Ли Чжи был известен как человек, насмехающийся над любыми правилами и авторитетами. Он ни во что не ставил книжные знания, а в ответ на ученые вопросы предлагал спрашивающему начать лучше петь и плясать. Характеризовал себя как человека "дерзких манер, грубой речи, сумасбродного ума и своевольного поведения".

При этом Ли Чжи утверждал, что "он один несет в себе мудрость всех времен, ведь воля "бодрствующего сердца" возносится над всеми окаменелостями духа, из которых складывается история". Противники Ли Чжи обвиняли его в сексуальной распущенности, жадности и считали его умалишенным. Философ преследовался как еретик. Он покончил с собой в тюрьме, перерезав себе горло в качестве финального протеста.

В революционных протестах прожил свою жизнь рожденный сегодня русский революционер, один из организаторов и руководителей первых политических рабочих организаций в Российской империи Виктор Обнорский. За свою активную деятельность Обнорский был неоднократно осужден и половину своей сознательной жизни провел на каторге, где вел просветительные беседы среди заключенных.

Активной просветительской деятельностью всю жизнь занимался и рожденный сегодня неоиндуистский религиозный деятель и гуру Сатья Саи Баба (фото). Проповедник Баба был одной из самых заметных и противоречивых фигур в индийской духовной, социальной и политической жизни. Он привлек большое число последователей из средних и высших слоев общества, в том числе наиболее богатых, образованных и подверженных влиянию западных идей индийцев: от президентов и премьер-министров до известных артистов.

Благодаря миллионам своих последователей Сатья Саи Баба создал миллиардную финансовую империю, его духовные центры — ашрамы — были открыты во многих странах мира. В лучших традициях категоричной Формулы небес своего дня гуру говорил своим последователям: "Между вами и мной нет никакой разницы, просто я знаю, что я — Бог, а вы забыли это".

Как правило, Стрельцы, чей день рождения — 23 ноября, всегда уступают в спорах, но их основной проблемой является склонность провоцировать конфликты и стычки. Рожденные в этот день демонстрируют на редкость драчливый характер в общении с теми, чье общество они не выносят. Поэтому им лучше, за редким исключением, вообще оставаться в одиночестве.

Рожденные 23 ноября обычно свято верят в принцип: "Живи сам и дай жить другим", — но стоит их вывести из себя, и последствия могут оказаться непредсказуемыми, а порой даже поражающими своей жестокостью. При этом они бывают чрезвычайно ранимыми, если дело касается определенных тем, которые окружающие, к сожалению, часто используют в качестве рычагов давления.

"В своих фильмах американцы всегда дают мне роли подонков. Но я мщу им: делаю своих подонков круче, чем их герои", - уверен герой дня сегодняшнего французский актер Венсан Кассель (фото). В молодости актер часто дрался и был чрезвычайно конфликтным молодым человеком. Кассель в совершенстве владеет бразильским национальным боевым искусством капоэйра, что продемонстрировал в фильме "Двенадцать друзей Оушена".

Формула небес дня сегодняшнего, в которой нежелание признавать авторитеты и правила является основным компонентом, наилучшим образом воплотилась в сыгранной Венсаном Касселем роли известного французского гангстера Жака Мерина в фильме "Враг государства номер один". Красноречивы высказывания и самого актера: "Мне нравятся безумцы. А еще больше мне нравятся безумцы, умеющие управлять своей судьбой. Наедине с собственным безумием надо всегда чувствовать себя комфортно".

Рожденный сегодня британский актер театра и кино Борис Карлофф прославился как звезда фильмов ужасов после выхода фильма "Франкенштейн", в котором он сыграл роль Чудовища. Самыми значимыми фильмами в карьере актера также являются "Невеста Франкенштейна" и "Мумия". Обычно роли и злых и добрых чудовищ исполняются рожденными 23 ноября особо убедительно и в жизни, и на экране.

Герои сегодняшнего дня в юности испытывают существенные трения по крайней мере с одним из родителей. Свойственный их детским годам дух противоречия обычно не исчезает и во взрослой жизни. Часто им удается перепрограммировать себя на бесконфликтное общение только к 40-50 годам.

До бесконфликтного общения не суждено было дожить герою сегодняшнего дня американскому преступнику Билли Киду (дословно Малыш Билли). Его жизнь оборвалась в 21 год, а его громкие преступления превратили Билли Кида в один из символов Дикого Запада и в дальнейшем в героев многочисленных вестернов. Низкорослый и гибкий, он был обладателем голубых глаз, гладких щек и выступающих передних зубов. Многие газетные репортеры говорили, что "Билли обаятелен и приятен". Он также был общителен и смешлив, но эти качества прятались под жестким характером и твердой решительностью, которые в сочетании с отменным владением оружием и почти животным чутьем сделали его опасным преступником.

Обычно рожденные сегодня Стрельцы отличаются быстрой реакцией и хорошим чувством юмора. Если же чувство юмора у них отсутствует, то его надо развивать, поскольку оно помогает снять напряженность во многих взрывоопасных ситуациях. Когда рожденные 23 ноября смогут посмеяться над собой, они сделают шаг вперед в своей эволюции.

Крайне напряженным по жизни героям дня сегодняшнего всегда полезно прибегнуть к медитации, для того чтобы наконец-то освободиться от наиболее негативных черт личности.

Как это ни парадоксально, но Стрельцы, рожденные 23 ноября, обладают поистине огромным потенциалом позволяющим приобрести стабильность и даже авторитет. Для духовного роста людям этого дня просто крайне важно постоянство. А правильная организация быта будет способствовать подавлению диких инстинктов. При этом для достижения наивысших целей им все же понадобится проявлять непреклонность, иначе они остановятся в развитии и закоснеют.

Герой дня сегодняшнего Вансен Кассель утверждает: "Надо всегда хранить в себе ту ярость, которая была дана тебе при рождении". Точнее о Формуле небес Стрельцов, рожденных 23 ноября, и не скажешь.

На фото: Венсан Кассель

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