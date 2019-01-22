Мир Политика Экономика Недвижимость Садоводство Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Гороскоп
Непознанное Недвижимость Наследие Силовые структуры Эврика Криптовалюты Авто Телебашня Интересные Новости Спорт Шоу-бизнес MoneyTimes.ru Политика Мир Общество Наука Экономика Россия Культура Politonline.ru Здоровье Yoki.ru Красота Моя семья Происшествия bigness Путешествия События недели Религия Экспертное мнение Правда ТВ Гороскоп Садоводство Зоосфера
Автор Соломон Соловьев

Трагическая формула Бориса Березовского - Гороскоп дня

Гороскоп

Об оригинальном характере, эксцентричности, честности, морали и ответственности рожденных 23 января рассказывает астропсихоаналитик Соломон Соловьев в авторской рубрике "Формула небес".﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿

Трагическая формула Бориса Березовского - Гороскоп дня. 397614.jpeg

Читайте и смотрите интервью о проекте с его автором: Формула небес для земных дел﻿﻿﻿﻿﻿﻿

"Величайшая способность в бизнесе — это находиться бок о бок с другими и влиять на их действия", — так обозначил свою формулу предпринимательства рожденный сегодня американский бизнесмен и крупный государственный деятель США Джон Хэнкок. За свою активную поддержку американской революции Хэнкок стал первым губернатором штата Массачусетс. В американской культуре он получил большую известность за особо крупную подпись под Декларацией независимости США.

Водолеи, рожденные 23 января, отмечены оригинальным характером, который заметно выделяет их в толпе окружающих. Внешне это проявляется как индивидуальный стиль, особенная черта: например, голос, обороты речи, выражение лица, осанка, движения. Многие из представителей знака Водолея, несомненно, обладают богатым внутренним миром, но рожденные 23 января даже не пытаются скрывать его — это видно всем. Действительно, первое впечатление при встрече с этими людьми может оказаться незабываемым.

Такое незабываемое впечатление однажды произвел на российского императора Александра I рожденный сегодня французский архитектор Огюст Монферран. Показав себя не только как прекрасного рисовальщика, эксперта и любителя классического искусства, но и как технически подкованного специалиста, Монферран добился своего — он получил официальное приглашение приехать в Санкт-Петербург. В 1816 году он прибыл в Северную столицу. Более сорока лет, до самой смерти, Монферран жил и работал в этом городе, оставив после себя несколько архитектурных шедевров и, в первую очередь, один из символов города — Исаакиевский собор.

"Стараться быть самим собой — единственное средство иметь успех", — такую формулу успеха соблюдал по жизни рожденный сегодня французский писатель, один из основоположников психологического романа Фредерик Стендаль. Писатель также вошел в историю тем, что придумал и активно популяризировал термин "туризм", введя его в массовое употребление. Поклонники же творчества Стендаля вывели из его произведений целую теорию счастья, которая предписывала не упускать ни одной возможности насладиться красотою мира, а также жить в ожидании неожиданного, находиться в постоянной готовности к божественной непредвиденности.

С похожей формулой божественной непредвиденности творил знаменитый французский художник Эдуард Мане. Он утверждал: "Существует только одна истинная вещь: сразу рисовать то, что вы видите. Когда вы получили это, вы получили это. Если нет, начинайте снова. Все остальное — обман". Эдуард Мане стал одним из основоположников импрессионизма. Он был революционером в искусстве, дерзко и смело применял парадоксальные элементы в своем творчестве, использовал живописную технику "алла прима", которая впоследствии была принята всеми импрессионистами и стала распространенной техникой живописи маслом.

В жизни тех Водолеев, кто родился 23 января, важнейшее место занимает тема основ этики: честность, мораль, ответственность для них не просто красивые слова. Люди, чей день рождения — 23 января, могут не придавать большого значения своим мыслям или даже быть уверенными в своей слабохарактерности, но преодоление кризисов и ужасных обстоятельств обнаруживает, что они — просто воплощение твердости.

Если рожденные 23 января и в самом деле ведут честную игру, то им остается только позавидовать — муки совести неведомы этим людям. Если этого нет, они будут испытывать глубокие страдания до тех пор, пока не устранят тревожащие их факторы или же не повысят степени самооценки. Такая защита, однако, будет эффективна только при условии готовности к полному самопожертвованию. Но, к счастью (а может, к несчастью), страдания или измена тем идеалам, в которые они верили в юности, почти не отражается на психическом состоянии рожденных 23 января.

"Покупается все, и на свете для всех есть цена"; "За деньги можно купить здоровье, дружбу, любовь, кто скажет, что это не так, я первый плюну ему в лицо", — так утверждал на пике своей карьеры рожденный сегодня "злой гений" российской политики 1990-х годов предприниматель Борис Березовский.

Подавляющее большинство мировых экспертов признавали героя сегодняшнего дня самым могущественным и влиятельным человеком в России конца XX века. Он стал заложником собственных манипуляций и интриг, к концу жизни имел огромные финансовые проблемы и погиб при странных обстоятельствах, найденный повешенным в душе собственного дома. Незадолго до смерти Березовский опубликовал открытое письмо со следующими строчками раскаяния: "Я каюсь и прошу прощения за алчность. Я жаждал богатства, не задумываясь, что это в ущерб другим".

Жаждал богатства в ущерб другим бывший премьер-министр Украины рожденный сегодня Павел Лазаренко. По оценкам экспертов ООН и Всемирного банка, будучи главой правительства, Лазаренко похитил около 200 миллионов долларов. Долгие годы герой сегодняшнего дня скрывался от украинского правосудия в США, где в итоге был приговорен к девяти годам тюремного заключения. Федеральный суд Сан-Франциско признал его виновным в коррупции, отмывании денег, вымогательстве и мошенничестве.

Слово "характер" в отношении тех, кто родился 23 января, может иметь третье значение, что совсем неудивительно, так как среди них очень часто встречаются эксцентричные и чудаковатые типы. Однако если других людей обвинение в нестандартности способно оскорбить, то рожденные в этот день даже радуются хотя бы такой возможности выделиться. Это помогает им в случае нужды успешно создавать видимость внешнего благополучия или выдавать себя за тех, кем они не являются на самом деле.

Эксцентричность рожденного сегодня преподавателя физического воспитания в колледже Уильяма Джорджа Моргана позволила ему однажды изобрести новый вид спорта — волейбол.

Наличие особого "третьего" характера сделало рожденного сегодня советского баскетболиста Сергея Белова одним из лучших игроков на планете.

Нестандартность мышления превратила рожденную сегодня Маргарете Шютте-Лихоцки в первую австрийскую женщину-архитектора.

А оригинальный гений японского физика-теоретика Хидэки Юкава позволил ему стать первым японцем, получившим Нобелевскую премию.

Поскольку уникальность характера — важнейшая черта жизни Водолеев дня сегодняшнего, они могут выбирать: изучать, совершать поступки, обусловленные наличием данных качеств, или оценивать таковые в других людях. Они прекрасно осознают, насколько важно умение играть разные роли, и могут стать своего рода экспертами в определении степени самонадеянности своих коллег. В то же время их непогрешимая индивидуальность с легкостью проходит сквозь громы и молнии, возможно, потому, что она абсолютно лишена актерства.

Многие из рожденных 23 января имеют заветное хобби, а работа для них — всего лишь продолжение личных интересов, притом хорошо оплачиваемое. Водолеи, чей день рождения — 23 января, с удовольствием занимаются общественной деятельностью, особенно если при этом могут оказать конкретную помощь другим людям. Они без стеснения входят в любые двери и легко достанут Луну с небес, если того пожелают те, кого они любят.

О своей необычной Формуле небес всегда предполагала рожденная сегодня знаменитая француженка, звезда европейского кино XX века, актриса Жанна Моро. Ее откровением и закончим сегодня: "Чтобы выразить эмоции, их надо черпать в самой жизни. Я не репетирую до изнеможения, не стараюсь заранее проникнуть в роль, я просто ее обсуждаю с режиссером и начинаю играть".

На фото: Борис Березовский

Читайте все публикации рубрики "Формула небес"

Госсекретарь США не нашел Госсекретарь США не нашел "обреченности" в отношениях с Россией

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...


"Правду.Ру" захватила астропсихоаналитика
Темы январь Водолей 23 января астролог гороскоп астрология знак Зодиака астропрогноз Формула небес день рождения астропсихоаналитика
Обсудить
Актуальная аналитика
Формула небес
Трагическая формула Бориса Березовского - Гороскоп дня
Россия
Рукой подать: отправляемся в знаменитые усадьбы Подмосковья
Кошки
Усатый антистресс: какие недуги лечат кошки
Новости Все >
Пошел за рыбой - попался бегемоту
Госсекретарь США не нашел "обреченности" в отношениях с Россией
Путин и Абэ рассказали об итогах переговоров в Москве
Иерусалимский патриарх принял членов УПЦ после отмены встречи с Порошенко
Ученые наблюдают за распадающейся на части планетой
Краснодарцу восстановили язык, используя кожу предплечья
Названы российские города с самыми дешевыми комнатами в коммуналках
СМИ: Лукашенко помог в освобождении Насти Рыбки
Тимошенко пообещала украинцам рост зарплат "в 3,5 раза в валюте" и "немедленное" вступление в НАТО
Пассажира, требовавшего развернуть самолет в Афганистан, задержали после посадки в Ханты-Мансийске
Сейчас читают
Астролог: чем закончатся выборы президента на новой Луне
Практика
Астролог: чем закончатся выборы президента на новой Луне Видео 
Венесуэла: победил не Мадуро, победил социализм
Южная Америка
Венесуэла: победил не Мадуро, победил социализм Видео 
Новые патроны и пули армии США изменят правила ведения боя
Военные новости
Новые патроны и пули армии США изменят правила ведения боя
Читательский топ
Ложь о Южных Курилах: эксперт расставляет точки над i
Европа устала от Украины в ПАСЕ и хочет возврата России
Новые патроны и пули армии США изменят правила ведения боя
Пожар на судах в Керченском проливе: что известно на данный момент
Давосские богачи стали мировой проблемой
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Культура
Ярмольник раскритиковал "заслуженных" и "народных" артистов

Сегодня, резюмировал он, "Заслуженный артист России" и "Народный артист России" не имеют никакого значения.

Ярмольник раскритиковал "заслуженных" и "народных" артистов
ЕС требует от России сохранить транзит газа через Украину
Газ
ЕС требует от России сохранить транзит газа через Украину
Космос
NASA отказывается финансировать строительство космического корабля "Союз"
Общество
Матвиенко предложила создать стандарты благополучной жизни для всех пенсионеров
Политика. Новости и аналитика
Противники передачи Курил Японии вышли на митинг в Москве

Сегодня, 20 января, на Суворовской площади состоялся митинг против возможной передачи Японии некоторой части Курильских островов. Митинг был согласован властями.

Противники передачи Курил Японии вышли на митинг в Москве
Ярмольник раскритиковал "заслуженных" и "народных" артистов
Культура
Ярмольник раскритиковал "заслуженных" и "народных" артистов
Новости Европы
В Эстонии предложили направить боевые ракеты на Санкт-Петербург
Военные новости
Российские средства ПВО сбили израильские ракеты в Сирии
Общество
Самая пожилая жительница России скончалась в 128 лет

Шаова Нану Цуковна проживала в Баксанском районе Кабардино-Балкарии. У нее было семь праправнуков.

Самая пожилая жительница России скончалась в 128 лет
Как США заставили купить Аляску
Наследие
Как США заставили купить Аляску
Общество
Россиянам разрешили шуметь только на одном празднике в году
Катастрофы
Пожар на судах в Керченском проливе: что известно на данный момент
Соломон Соловьев Трагическая формула Бориса Березовского - Гороскоп дня Соломон Соловьев Любовь Степушова Давосские богачи стали мировой проблемой Любовь Степушова Игорь Буккер Пароль - Абель: я арестован, но молчу Игорь Буккер
Комментарии
"Боевой крот": детективная история о подземной лодке
Южные Курилы: В ожидании очередного "волюнтаризма" Кремля
Южные Курилы: В ожидании очередного "волюнтаризма" Кремля
Южные Курилы: В ожидании очередного "волюнтаризма" Кремля
Южные Курилы: В ожидании очередного "волюнтаризма" Кремля
Ярмольник раскритиковал "заслуженных" и "народных" артистов
Давосские богачи стали мировой проблемой
Пошел за рыбой - попался бегемоту
ЕС требует от России сохранить транзит газа через Украину
ЕС требует от России сохранить транзит газа через Украину
Как США заставили купить Аляску
На смерть Ольги Грековой
Давосские богачи стали мировой проблемой
ЕС требует от России сохранить транзит газа через Украину
Хотите "загнать Кавказ к лучине"? Не выйдет у вас!
Давосские богачи стали мировой проблемой
Госсекретарь США не нашел "обреченности" в отношениях с Россией
Тимошенко пообещала украинцам рост зарплат "в 3,5 раза в валюте" и "немедленное" вступление в НАТО
Европа устала от Украины в ПАСЕ и хочет возврата России
Ярмольник раскритиковал "заслуженных" и "народных" артистов
Ложь о Южных Курилах: эксперт расставляет точки над i
История и современность Все >
Хореомания: пляски смерти из прошлого
Хореомания: пляски смерти из прошлого
Императрица Анна Иоанновна: восшествие на престол
Императрица Анна Иоанновна: восшествие на престол
"Боевой крот": детективная история о подземной лодке
"Боевой крот": детективная история о подземной лодке
Новые патроны и пули армии США изменят правила ведения боя
Новые патроны и пули армии США изменят правила ведения боя
В Израиле испытали комплекс ПРО, способный сбивать ракеты в космосе
В Израиле испытали комплекс ПРО, способный сбивать ракеты в космосе
ВМФ США разрабатывает беспилотные ударные корабли будущего
ВМФ США разрабатывает беспилотные ударные корабли будущего
The Nation: США нарушили ДРСМД, но обвиняют только Россию
The Nation: США нарушили ДРСМД, но обвиняют только Россию
Откуда у Красной армии взялись немецкие "Юнкерсы"
Откуда у Красной армии взялись немецкие "Юнкерсы"
Что такое "местничество" и почему оно так вредило России
Что такое "местничество" и почему оно так вредило России
Корветы ВМФ сопровождают флот НАТО на Балтике
Корветы ВМФ сопровождают флот НАТО на Балтике
Абэ едет к Путину "забрать два Курильских острова"
Абэ едет к Путину "забрать два Курильских острова"
Женское Все >
Кожура апельсина выведет мошек в комнатных цветах
Кожура апельсина выведет мошек в комнатных цветах
Как не надо ухаживать за листьями домашних цветов?
Как не надо ухаживать за листьями домашних цветов?
Неопытным садоводам: астра на рассаду
Неопытным садоводам: астра на рассаду
Почему лук и морковь должны расти рядом
Почему лук и морковь должны расти рядом
Петуния вырастает из снега и цветет до октября
Петуния вырастает из снега и цветет до октября
Почему нужно пить воду с лимоном
Почему нужно пить воду с лимоном
Исследователи из Томска модернизировали аппарат Илизарова
Исследователи из Томска модернизировали аппарат Илизарова
Как праздновать, если Вы одиноки
Как праздновать, если Вы одиноки
Юлия Барановская навестила Лондон и близких друзей, которые всегда её ждут
Юлия Барановская навестила Лондон и близких друзей, которые всегда её ждут
Смартфон приводит к дефициту микроэлементов
Смартфон приводит к дефициту микроэлементов
В Америке омолаживаются как вампиры
В Америке омолаживаются как вампиры
Comme Des Garcons создал совместную коллекцию с New Balance
Comme Des Garcons создал совместную коллекцию с New Balance
Ароматерапия: что важно знать для безопасного лечения
Ароматерапия: что важно знать для безопасного лечения
Типы тревожных расстройств
Типы тревожных расстройств
Мужское Все >
Московские птицы приуныли
Московские птицы приуныли
Щука фаршированная
Щука фаршированная
Выбираем шторки в ванную комнату
Выбираем шторки в ванную комнату
Куда деть ненужную одежду
Куда деть ненужную одежду
Где может пригодиться соль в быту?
Где может пригодиться соль в быту?
Гармония кухонного пространства
Гармония кухонного пространства
Цвета 2019 года в дизайне интерьеров
Цвета 2019 года в дизайне интерьеров
Опасные формы: тренировочный комплекс
Опасные формы: тренировочный комплекс
Цель: убрать живот. Как правильно качать пресс
Цель: убрать живот. Как правильно качать пресс
Кто такие "Желтые жилеты"
Точка зрения
Кто такие "Желтые жилеты"
Почему Елену Бойко отдали на растерзание Украине. ВИДЕО
Точка зрения
Почему Елену Бойко отдали на растерзание Украине. ВИДЕО
Только жесткие действия России спасут православие. ВИДЕО
Точка зрения
Только жесткие действия России спасут православие. ВИДЕО
Россияне не позволят Путину отдать Курилы японцам. ВИДЕО
Точка зрения
Россияне не позволят Путину отдать Курилы японцам. ВИДЕО
Космонавт Рюмин против варягов в нашей космонавтике
Точка зрения
Космонавт Рюмин против варягов в нашей космонавтике
Интересы
Иерусалимский патриарх принял членов УПЦ после отмены встречи с Порошенко
Иерусалимский патриарх принял членов УПЦ после отмены встречи с Порошенко
Всегда ли Богу угодна милостыня?
Всегда ли Богу угодна милостыня?
Пошел за рыбой - попался бегемоту
Пошел за рыбой - попался бегемоту
Усатый антистресс: какие недуги лечат кошки
Усатый антистресс: какие недуги лечат кошки
Шарпеи: история возрождения породы после забвения
Шарпеи: история возрождения породы после забвения
Домашние питомцы стали экологической проблемой
Домашние питомцы стали экологической проблемой
Богатые и знаменитые: и у животных свои причуды
Богатые и знаменитые: и у животных свои причуды
Арктика под угрозой: в 2040 году она может растаять
Арктика под угрозой: в 2040 году она может растаять
Инженеры из Швейцарии делают ставку на роботов-лекарей
Инженеры из Швейцарии делают ставку на роботов-лекарей
Врачи-онкологи запрещают увлекаться мясными деликатесами
Врачи-онкологи запрещают увлекаться мясными деликатесами
Гонконг занял первое место в рейтинге самых дорогих городов мира
Гонконг занял первое место в рейтинге самых дорогих городов мира
Россияне выбирают отдых в России и соседних странах
Россияне выбирают отдых в России и соседних странах
Уши и нос растут у человека всю жизнь
Уши и нос растут у человека всю жизнь
Автомобильный гороскоп на неделю с 21 по 27 января
Автомобильный гороскоп на неделю с 21 по 27 января
Профессия: откупорщик бутылок
Профессия: откупорщик бутылок
Дальний Восток
Ложь о Южных Курилах: эксперт расставляет точки над i

Япония в мирном договоре с США признала потерю островов, а добрые намерения СССР передать ей эти острова были дезавуированы действиями США и самой Японии.

Ложь о Южных Курилах: эксперт расставляет точки над i
Приднестровье никогда не присоединится к Молдавии
Бывший СССР
Приднестровье никогда не присоединится к Молдавии
Верить можно сербам, но не Вучичу
Евросоюз
Верить можно сербам, но не Вучичу
Порошенко лишил украинских гастарбайтеров права голоса
Новости Украины
Порошенко лишил украинских гастарбайтеров права голоса
Сами не рады: Казахстан нашел способ надавить на Китай
Бывший СССР
Сами не рады: Казахстан нашел способ надавить на Китай
Посольство США в Багдаде рассылает сотни тонн неизвестного груза по всему миру
США и Канада. Новости и аналитика
Посольство США в Багдаде рассылает сотни тонн неизвестного груза по всему миру
В Болгарии требуют устранить "российскую угрозу"
Евросоюз
В Болгарии требуют устранить "российскую угрозу"
Есть ли России дело до всей этой истории с Brexit?
Евросоюз
Есть ли России дело до всей этой истории с Brexit?
США задействуют Украину для давления на Европу
США и Канада. Новости и аналитика
США задействуют Украину для давления на Европу
Будет ли Бразилия воевать в Венесуэле?
Южная Америка
Будет ли Бразилия воевать в Венесуэле?
О проекте Обратная связь Реклама Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Эл № ФС77-54522 от 21 июня 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ