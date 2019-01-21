Мир Политика Экономика Недвижимость Садоводство Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Гороскоп
Эврика Наследие Недвижимость Силовые структуры Непознанное Криптовалюты Авто Телебашня Интересные Новости Спорт Шоу-бизнес MoneyTimes.ru Политика Мир Общество Наука Экономика Россия Культура Politonline.ru Здоровье Yoki.ru Красота Моя семья Происшествия bigness Путешествия Религия События недели Экспертное мнение Правда ТВ Гороскоп Садоводство Зоосфера
Автор Соломон Соловьев

Романтики с железной дисциплиной - Гороскоп дня

Гороскоп

О заряде энергии, импульсивности, агрессивности и страсти рожденных 22 января рассказывает астропсихоаналитик Соломон Соловьев в авторской рубрике "Формула небес".﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿

Романтики с железной дисциплиной - Гороскоп дня. 397505.jpeg

Читайте и смотрите интервью о проекте с его автором: Формула небес для земных дел﻿﻿﻿﻿﻿﻿

Ты можешь отмерить семь раз,

И отвесить, и вновь перевесить

И можешь отрезать семь раз,

Отмеряя при этом едва.

Но ты уже знаешь,

Как мало успеешь за год или десять,

И ты понимаешь,

Как много ты можешь за день или два.

Так рожденный сегодня замечательный поэт Юрий Левитанский обозначил свою Формулу небес. О формуле рожденных сегодня поговорим подробнее.

Водолеи, рожденные 22 января, обычно демонстрируют своего рода заряд энергии, который притягивает одних людей и отталкивает других. Ярко выраженные индивидуалисты, они с трудом могут сдерживать свою импульсивность в личной и общественной жизни. Многие люди, чей день рождения — 22 января, демонстрируют тщательно контролируемый имидж на публике и пускают все на самотек в личной жизни. Другие с трудом умеряют свою агрессивность в профессиональной деятельности. Эмоциональный контроль — главная проблема для этих людей. Они должны осознать, что смогут эффективнее воздействовать на других только в том случае, если укротят свою страсть и позволят окружающим вздохнуть свободнее.

Рожденный сегодня великий князь Московский и государь всея Руси Иван III вошел в историю как объединитель значительной части русских земель вокруг Москвы. Он превратил ее в центр единого Русского государства. В том числе, при нем был принят нынешний герб России — двуглавый орел. Во время правления Ивана III было достигнуто окончательное освобождение страны от ордынской зависимости; принят Судебник — свод законов государства; проведен ряд реформ, заложивших основы поместной системы землевладения; построен нынешний Московский Кремль и главный кафедральный собор Русского государства — Успенский собор.

"Понятие судьбы охватывает и происхождение вещей, и их существование, и их гибель", — так призывал осмыслить Формулу небес рожденный сегодня английский философ Фрэнсис Бэкон. Философ считается основоположником эмпиризма и английского материализма. Он был одним из первых крупных философов Нового времени, который придерживался научного подхода и разработал новый, антисхоластический метод научного познания. Догматической дедукции схоластов он противопоставил индуктивный метод, основанный на рациональном анализе опытных данных. "Истинное знание есть знание причин", — утверждал Фрэнсис Бэкон.

В стремлении получить истинные знания о сути мироздания провел свою земную жизнь рожденный сегодня английский поэт-романтик Джордж Гордон Байрон. Поэмы Байрона более автобиографичны, чем сочинения других английских романтиков. Он острее многих чувствовал безнадежное несоответствие романтических идеалов и действительности. О государственной власти Байрон писал: "Трудно сказать, какая форма правления хуже, до того все плохи. А демократическая — хуже всех, ибо что такое демократия, как не аристократия негодяев".

В своей профессиональной деятельности Водолеи, чей день рождения — 22 января, следуют наиболее своевременным советам из имеющихся в их распоряжении и всегда придерживаются продуманного и благоразумного курса. Нет причин опасаться, что в их работе недостает жизненности, творческого огня или оригинальности, так как они обычно культивируют внимание к деталям и совершенствованию своего мастерства. Рожденные в этот день не должны бояться, что чужие советы подчинят их или каким-то образом сделают менее самостоятельными — это почти невозможно.

Рожденного сегодня американского кинорежиссера Дэвида Уорка Гриффита критики считают одним из отцов кинематографа, с творчества которого часто отсчитывают историю кино как особого вида искусства. Монтаж в целом существовал уже в первые годы кинематографа. Монтажеры просто обрезали и склеивали куски пленки. Гриффит открыл монтаж как творческий процесс. Крупные, дальние, средние планы, съемка движения, резкие наплывы — все это заслуга отца кинематографа.

Еще одним видным деятелем мирового кинематографа можно по праву считать пришедшего сегодня в мир советского режиссера Сергея Эйзенштейна. Его немой исторически художественный фильм "Броненосец "Потемкин" неоднократно в разные годы признавался лучшим или одним из лучших фильмов всех времен и народов, по итогам опросов критиков, кинорежиссеров и публики. Показательна для героев сегодняшнего дня и фраза Эйзенштейна: "В нашей жизни правда всегда торжествует, но жизни часто не хватает".

Наиболее развитые личности, рожденные в этот день, постоянно шлифуют постепенно приобретаемые выдержку и интуицию. Изначально это может быть болезненно, но они самокритичны и поэтому их работа одинаково важна — преуспеют ли они в налаживании разносторонних отношений или получении прибыли в деловых проектах. В дополнение — непрекращающееся совершенствование умения работать с людьми, готовность выслушивать противоположные точки зрения, разделяя, обсуждая и оценивая их сильные стороны и слабости.

Сочетание редкостной отзывчивости с усердием натур, рожденных 22 января, очень удачно. Водолеи сегодняшнего дня не слишком часто поддаются депрессии. И все же чем скорее они смогут познать себя на более глубоком уровне и объективно оценить свои возможности, тем будет лучше. Сконцентрировать свою энергию на одном деле, созидая непрерывно и уверенно, — наилучший вариант для этих людей.

Пришедший сегодня в мир бразильский футбольный вратарь Рожерио Сени официально признан ФИФА вратарем, забившим больше всех мячей в истории футбола — 132 (61 гол, забитый со штрафных ударов, и 71 гол, забитый с пенальти).

Про рожденного сегодня лауреата Нобелевской премии, выдающегося советского физика Льва Ландау коллеги говорили, что в "огромном здании физики XX века для него не было запертых дверей". Единственной не физической теорией Ландау была теория счастья. Он считал, что каждый человек должен и даже обязан быть счастливым. Для этого он вывел простую формулу, которая содержала три параметра: работа, любовь и общение с людьми. А также оставил комментарий к этой формуле: "Главное — делайте всё с увлечением: это страшно украшает жизнь".

На фото: Лев Ландау

Читайте все публикации рубрики "Формула небес"

В США расцветает бизнес вампирского омоложения В США расцветает бизнес вампирского омоложения

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...


"Правду.Ру" захватила астропсихоаналитика
Темы январь Козерог 22 января астролог гороскоп астрология знак Зодиака астропрогноз Формула небес день рождения астропсихоаналитика
Обсудить
Актуальная аналитика
Формула небес
Романтики с железной дисциплиной - Гороскоп дня
Наследие
Путь Анны Австрийской - любовь, интриги, шоколад
Советское наследие
От модернизации Ленина к модернизации Медведева
Новости Все >
В США расцветает бизнес вампирского омоложения
Экс-участник "Уральских пельменей" пообещал "когда-нибудь" рассказать о распаде коллектива
Два судна загорелись в Керченском проливе
Белорусская оппозиция потребовала разорвать союз с Россией
У женщины в теле выросла опухоль весом в 20 кг
Плоскоземельцы отправляются на край Земли
В Чечне готовы открыть на ТВ рубрику для извинений
В России может появиться еще одна альтернатива доллару - золото
МВД предлагает сделать обязательной светоотражающую одежду для детей
Китайские власти подтвердили рождение в стране детей с измененной ДНК
Сейчас читают
Развенчиваем мифы о Второй мировой
Прошлое
Развенчиваем мифы о Второй мировой Видео 
Южные Курилы: В ожидании очередного "волюнтаризма" Кремля
Дальний Восток
Южные Курилы: В ожидании очередного "волюнтаризма" Кремля
Стратегические ошибки США сделают Россию торговой королевой
Мировая кооперация
Стратегические ошибки США сделают Россию торговой королевой
Читательский топ
ЕС требует от России сохранить транзит газа через Украину
Ярмольник раскритиковал "заслуженных" и "народных" артистов
Как США заставили купить Аляску
Стратегические ошибки США сделают Россию торговой королевой
Абэ едет к Путину: "Забираем два острова и подписываем мир"
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Новости Украины
Украинские СМИ поймали Порошенко на "газовом ограблении" Украины

Действующий президент Украины подарил крупное газовое месторождение своему знакомцу, предпринимателю Дмитрию Фуксу.

Украинские СМИ поймали Порошенко на "газовом ограблении" Украины
NASA отказывается финансировать строительство космического корабля "Союз"
Технологии
NASA отказывается финансировать строительство космического корабля "Союз"
Газ
ЕС требует от России сохранить транзит газа через Украину
Общество
Ярмольник раскритиковал "заслуженных" и "народных" артистов
Политика. Новости и аналитика
Противники передачи Курил Японии вышли на митинг в Москве

Сегодня, 20 января, на Суворовской площади состоялся митинг против возможной передачи Японии некоторой части Курильских островов. Митинг был согласован властями.

Противники передачи Курил Японии вышли на митинг в Москве
Регионы возмутились списанием жителям Чечни долгов по ЖКХ
Новости Грозного
Регионы возмутились списанием жителям Чечни долгов по ЖКХ
Кремль
Владимир Путин возглавил рейтинг доверия населения политикам
Новости Европы
В Эстонии предложили направить боевые ракеты на Санкт-Петербург
Новости Украины
Украинские СМИ поймали Порошенко на "газовом ограблении" Украины

Действующий президент Украины подарил крупное газовое месторождение своему знакомцу, предпринимателю Дмитрию Фуксу.

Украинские СМИ поймали Порошенко на "газовом ограблении" Украины
Самая пожилая жительница России скончалась в 128 лет
Новости Нальчика
Самая пожилая жительница России скончалась в 128 лет
Наследие
Как США заставили купить Аляску
Общество
Россиянам разрешили шуметь только на одном празднике в году
Соломон Соловьев Романтики с железной дисциплиной - Гороскоп дня Соломон Соловьев Любовь Степушова Верить можно сербам, но не Вучичу Любовь Степушова Руслан Веснянко Порошенко лишил украинских гастарбайтеров права голоса Руслан Веснянко
Комментарии
Министр культуры: вход в интернет будет только по паспорту
Российские средства ПВО сбили израильские ракеты в Сирии
Плоскоземельцы отправляются на край Земли
Курилы - Японии, Приморью - могильник?
Хотите "загнать Кавказ к лучине"? Не выйдет у вас!
Журналистку из Финляндии расстроил вкус российских продуктов
NASA отказывается финансировать строительство космического корабля "Союз"
Хотите "загнать Кавказ к лучине"? Не выйдет у вас!
ЕС требует от России сохранить транзит газа через Украину
ЕС требует от России сохранить транзит газа через Украину
Белорусская оппозиция потребовала разорвать союз с Россией
Патриарх Иерусалима отменил встречу с Порошенко из-за недомогания
Патриарх Иерусалима отменил встречу с Порошенко из-за недомогания
NASA отказывается финансировать строительство космического корабля "Союз"
ЕС требует от России сохранить транзит газа через Украину
Ющенко обвинил россиян в неприятии демократии и любви к рабскому труду
Ющенко обвинил россиян в неприятии демократии и любви к рабскому труду
Российские средства ПВО сбили израильские ракеты в Сирии
Ющенко обвинил россиян в неприятии демократии и любви к рабскому труду
Российские средства ПВО сбили израильские ракеты в Сирии
Ющенко обвинил россиян в неприятии демократии и любви к рабскому труду
История и современность Все >
Украденная картина Пикассо оказалась подделкой
Украденная картина Пикассо оказалась подделкой
Нужно ли из вежливости придерживать опаздывающим двери вагона метро?
Нужно ли из вежливости придерживать опаздывающим двери вагона метро?
"Морские котики" ВМФ США возвращаются из пустыни на море
"Морские котики" ВМФ США возвращаются из пустыни на море
МВД предлагает сделать обязательной светоотражающую одежду для детей
МВД предлагает сделать обязательной светоотражающую одежду для детей
Пентагон научит F-35 сбивать ракеты при разгоне
Пентагон научит F-35 сбивать ракеты при разгоне
Одна из самых кровопролитных страниц Вьетнамской войны
Одна из самых кровопролитных страниц Вьетнамской войны
Кто держит на прицеле "Дональда Кука" у берегов Крыма
Кто держит на прицеле "Дональда Кука" у берегов Крыма
Почему Суворов жаждал поймать Пугачева
Почему Суворов жаждал поймать Пугачева
Почему Ватикан набирает в гвардию исключительно швейцарцев
Почему Ватикан набирает в гвардию исключительно швейцарцев
Корветы ВМФ сопровождают флот НАТО на Балтике
Корветы ВМФ сопровождают флот НАТО на Балтике
Абэ едет к Путину "забрать два Курильских острова"
Абэ едет к Путину "забрать два Курильских острова"
Женское Все >
Неопытным садоводам: астра на рассаду
Неопытным садоводам: астра на рассаду
Почему лук и морковь должны расти рядом
Почему лук и морковь должны расти рядом
Петуния вырастает из снега и цветет до октября
Петуния вырастает из снега и цветет до октября
Цветотерапия оранжевым цветом в период менопаузы
Цветотерапия оранжевым цветом в период менопаузы
Жгучий перчик на подоконнике - это очень красиво и полезно
Жгучий перчик на подоконнике - это очень красиво и полезно
Ох, уж этот кариес
Ох, уж этот кариес
Британские исследователи выяснили, как избежать массового голода
Британские исследователи выяснили, как избежать массового голода
Киркоров посетил концерт американской поп-исполнительницы Шер в Майами
Киркоров посетил концерт американской поп-исполнительницы Шер в Майами
Мужской гороскоп на неделю с 21 по 27 января для всех знаков Зодиака
Мужской гороскоп на неделю с 21 по 27 января для всех знаков Зодиака
Врачи против пресса
Врачи против пресса
Мария Кожевникова хвалится новой эко-шубой
Мария Кожевникова хвалится новой эко-шубой
Тренд: микронидлинг
Тренд: микронидлинг
Характер питания и работа мозга
Характер питания и работа мозга
Эффекты плацебо: примеры удивительной силы
Эффекты плацебо: примеры удивительной силы
Мужское Все >
Ловим рыбу в мутной воде
Ловим рыбу в мутной воде
Пенсионер подавился сосиской и умер
Пенсионер подавился сосиской и умер
Что нужно знать об интерьере в нейтральных тонах
Что нужно знать об интерьере в нейтральных тонах
Интересные факты о хозяйственном мыле
Интересные факты о хозяйственном мыле
Что нужно знать об интерьере гостиной
Что нужно знать об интерьере гостиной
Кухонный дизайн в 2019 году
Кухонный дизайн в 2019 году
Как сделать свою квартиру удобной?
Как сделать свою квартиру удобной?
Цель: убрать живот. Как правильно качать пресс
Цель: убрать живот. Как правильно качать пресс
Силовой тренинг для похудения: нужен ли?
Силовой тренинг для похудения: нужен ли?
Кто такие "Желтые жилеты"
Точка зрения
Кто такие "Желтые жилеты"
Почему Елену Бойко отдали на растерзание Украине. ВИДЕО
Точка зрения
Почему Елену Бойко отдали на растерзание Украине. ВИДЕО
Только жесткие действия России спасут православие. ВИДЕО
Точка зрения
Только жесткие действия России спасут православие. ВИДЕО
Россияне не позволят Путину отдать Курилы японцам. ВИДЕО
Точка зрения
Россияне не позволят Путину отдать Курилы японцам. ВИДЕО
Космонавт Рюмин против варягов в нашей космонавтике
Точка зрения
Космонавт Рюмин против варягов в нашей космонавтике
Интересы
Патриарх Иерусалима отменил встречу с Порошенко из-за недомогания
Патриарх Иерусалима отменил встречу с Порошенко из-за недомогания
Девушки в платках начинают и выигрывают
Девушки в платках начинают и выигрывают
Шарпеи: история возрождения породы после забвения
Шарпеи: история возрождения породы после забвения
Домашние питомцы стали экологической проблемой
Домашние питомцы стали экологической проблемой
Богатые и знаменитые: и у животных свои причуды
Богатые и знаменитые: и у животных свои причуды
Странное поведение вашей кошки: как расшифровать
Странное поведение вашей кошки: как расшифровать
Как питомцы знаменитостей становятся богатыми наследниками
Как питомцы знаменитостей становятся богатыми наследниками
Почему человек лишился волосяного покрова
Почему человек лишился волосяного покрова
Искусственные кровеносные сосуды помогут в борьбе с диабетом
Искусственные кровеносные сосуды помогут в борьбе с диабетом
Эвелина Бледанс о своей первой поездке в Америку
Эвелина Бледанс о своей первой поездке в Америку
12 тысяч россиян погибли от алкоголя на новогодних каникулах
12 тысяч россиян погибли от алкоголя на новогодних каникулах
Американские исследователи рассказали, как правильно заваривать чай
Американские исследователи рассказали, как правильно заваривать чай
Нагиев шокировал подписчиков откровенными снимками
Нагиев шокировал подписчиков откровенными снимками
Длительность новогодних каникул можно сократить
Длительность новогодних каникул можно сократить
Россия готовится к борьбе с астероидами
Россия готовится к борьбе с астероидами
Бывший СССР
Приднестровье никогда не присоединится к Молдавии

Приднестровье никогда не реинтегрируется с Молдавией. А что мешает присоединиться к России, рассказал лидер ПМР Вадим Красносельский.

Приднестровье никогда не присоединится к Молдавии
Сами не рады: Казахстан нашел способ надавить на Китай
Бывший СССР
Сами не рады: Казахстан нашел способ надавить на Китай
Посольство США в Багдаде рассылает сотни тонн неизвестного груза по всему миру
США и Канада. Новости и аналитика
Посольство США в Багдаде рассылает сотни тонн неизвестного груза по всему миру
В Болгарии требуют устранить "российскую угрозу"
Евросоюз
В Болгарии требуют устранить "российскую угрозу"
Есть ли России дело до всей этой истории с Brexit?
Евросоюз
Есть ли России дело до всей этой истории с Brexit?
США задействуют Украину для давления на Европу
США и Канада. Новости и аналитика
США задействуют Украину для давления на Европу
Будет ли Бразилия воевать в Венесуэле?
Южная Америка
Будет ли Бразилия воевать в Венесуэле?
Прощай, "голодная" Россия: Белоруссия уйдет на Запад "правильно"
Новости Белоруссии
Прощай, "голодная" Россия: Белоруссия уйдет на Запад "правильно"
Порошенко грабит и лжет, поэтому ему не переизбраться президентом
Новости Украины
Порошенко грабит и лжет, поэтому ему не переизбраться президентом
За "цветной революцией" во Франции стоят США?
Евросоюз
За "цветной революцией" во Франции стоят США?
О проекте Обратная связь Реклама Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Эл № ФС77-54522 от 21 июня 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ