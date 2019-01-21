О заряде энергии, импульсивности, агрессивности и страсти рожденных 22 января рассказывает астропсихоаналитик Соломон Соловьев в авторской рубрике "Формула небес".
Читайте и смотрите интервью о проекте с его автором: Формула небес для земных дел
Ты можешь отмерить семь раз,
И отвесить, и вновь перевесить
И можешь отрезать семь раз,
Отмеряя при этом едва.
Но ты уже знаешь,
Как мало успеешь за год или десять,
И ты понимаешь,
Как много ты можешь за день или два.
Так рожденный сегодня замечательный поэт Юрий Левитанский обозначил свою Формулу небес. О формуле рожденных сегодня поговорим подробнее.
Водолеи, рожденные 22 января, обычно демонстрируют своего рода заряд энергии, который притягивает одних людей и отталкивает других. Ярко выраженные индивидуалисты, они с трудом могут сдерживать свою импульсивность в личной и общественной жизни. Многие люди, чей день рождения — 22 января, демонстрируют тщательно контролируемый имидж на публике и пускают все на самотек в личной жизни. Другие с трудом умеряют свою агрессивность в профессиональной деятельности. Эмоциональный контроль — главная проблема для этих людей. Они должны осознать, что смогут эффективнее воздействовать на других только в том случае, если укротят свою страсть и позволят окружающим вздохнуть свободнее.
Рожденный сегодня великий князь Московский и государь всея Руси Иван III вошел в историю как объединитель значительной части русских земель вокруг Москвы. Он превратил ее в центр единого Русского государства. В том числе, при нем был принят нынешний герб России — двуглавый орел. Во время правления Ивана III было достигнуто окончательное освобождение страны от ордынской зависимости; принят Судебник — свод законов государства; проведен ряд реформ, заложивших основы поместной системы землевладения; построен нынешний Московский Кремль и главный кафедральный собор Русского государства — Успенский собор.
"Понятие судьбы охватывает и происхождение вещей, и их существование, и их гибель", — так призывал осмыслить Формулу небес рожденный сегодня английский философ Фрэнсис Бэкон. Философ считается основоположником эмпиризма и английского материализма. Он был одним из первых крупных философов Нового времени, который придерживался научного подхода и разработал новый, антисхоластический метод научного познания. Догматической дедукции схоластов он противопоставил индуктивный метод, основанный на рациональном анализе опытных данных. "Истинное знание есть знание причин", — утверждал Фрэнсис Бэкон.
В стремлении получить истинные знания о сути мироздания провел свою земную жизнь рожденный сегодня английский поэт-романтик Джордж Гордон Байрон. Поэмы Байрона более автобиографичны, чем сочинения других английских романтиков. Он острее многих чувствовал безнадежное несоответствие романтических идеалов и действительности. О государственной власти Байрон писал: "Трудно сказать, какая форма правления хуже, до того все плохи. А демократическая — хуже всех, ибо что такое демократия, как не аристократия негодяев".
В своей профессиональной деятельности Водолеи, чей день рождения — 22 января, следуют наиболее своевременным советам из имеющихся в их распоряжении и всегда придерживаются продуманного и благоразумного курса. Нет причин опасаться, что в их работе недостает жизненности, творческого огня или оригинальности, так как они обычно культивируют внимание к деталям и совершенствованию своего мастерства. Рожденные в этот день не должны бояться, что чужие советы подчинят их или каким-то образом сделают менее самостоятельными — это почти невозможно.
Рожденного сегодня американского кинорежиссера Дэвида Уорка Гриффита критики считают одним из отцов кинематографа, с творчества которого часто отсчитывают историю кино как особого вида искусства. Монтаж в целом существовал уже в первые годы кинематографа. Монтажеры просто обрезали и склеивали куски пленки. Гриффит открыл монтаж как творческий процесс. Крупные, дальние, средние планы, съемка движения, резкие наплывы — все это заслуга отца кинематографа.
Еще одним видным деятелем мирового кинематографа можно по праву считать пришедшего сегодня в мир советского режиссера Сергея Эйзенштейна. Его немой исторически художественный фильм "Броненосец "Потемкин" неоднократно в разные годы признавался лучшим или одним из лучших фильмов всех времен и народов, по итогам опросов критиков, кинорежиссеров и публики. Показательна для героев сегодняшнего дня и фраза Эйзенштейна: "В нашей жизни правда всегда торжествует, но жизни часто не хватает".
Наиболее развитые личности, рожденные в этот день, постоянно шлифуют постепенно приобретаемые выдержку и интуицию. Изначально это может быть болезненно, но они самокритичны и поэтому их работа одинаково важна — преуспеют ли они в налаживании разносторонних отношений или получении прибыли в деловых проектах. В дополнение — непрекращающееся совершенствование умения работать с людьми, готовность выслушивать противоположные точки зрения, разделяя, обсуждая и оценивая их сильные стороны и слабости.
Сочетание редкостной отзывчивости с усердием натур, рожденных 22 января, очень удачно. Водолеи сегодняшнего дня не слишком часто поддаются депрессии. И все же чем скорее они смогут познать себя на более глубоком уровне и объективно оценить свои возможности, тем будет лучше. Сконцентрировать свою энергию на одном деле, созидая непрерывно и уверенно, — наилучший вариант для этих людей.
Пришедший сегодня в мир бразильский футбольный вратарь Рожерио Сени официально признан ФИФА вратарем, забившим больше всех мячей в истории футбола — 132 (61 гол, забитый со штрафных ударов, и 71 гол, забитый с пенальти).
Про рожденного сегодня лауреата Нобелевской премии, выдающегося советского физика Льва Ландау коллеги говорили, что в "огромном здании физики XX века для него не было запертых дверей". Единственной не физической теорией Ландау была теория счастья. Он считал, что каждый человек должен и даже обязан быть счастливым. Для этого он вывел простую формулу, которая содержала три параметра: работа, любовь и общение с людьми. А также оставил комментарий к этой формуле: "Главное — делайте всё с увлечением: это страшно украшает жизнь".
На фото: Лев Ландау
Читайте все публикации рубрики "Формула небес"
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...
Действующий президент Украины подарил крупное газовое месторождение своему знакомцу, предпринимателю Дмитрию Фуксу.
Сегодня, 20 января, на Суворовской площади состоялся митинг против возможной передачи Японии некоторой части Курильских островов. Митинг был согласован властями.
Действующий президент Украины подарил крупное газовое месторождение своему знакомцу, предпринимателю Дмитрию Фуксу.
Приднестровье никогда не реинтегрируется с Молдавией. А что мешает присоединиться к России, рассказал лидер ПМР Вадим Красносельский.