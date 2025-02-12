Гороскоп на февраль: 7 знаков, получающих заряд уверенности от полнолуния во Льве

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Влияние полнолуний и полнолуние в Льве: как это может повлиять на ваши чувства и жизнь

Начало месяца приносит множество разных настроений. Для одних из нас это время отдыха и восстановления сил, в то время как другие могут все еще ощущать остаточный туман, который постепенно рассеивается. Но не переживайте: полнолуние в Льве, которое состоится 12 февраля, напомнит вам, кто вы есть на самом деле, и что заставляет вас сиять. Полнолуние всегда является кульминацией накопленных эмоций, и в этот момент небесное тело, ближайшее к нам, ярко освещает те истины, которые обычно скрыты в нашем подсознании.

Фото: commons.wikimedia.org by Ted.ns, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Полнолуние над собором

В большинстве духовных практик полнолуние — это момент очищения от устаревшей энергии и создания пространства для новых переживаний. Прелесть полнолуний заключается в том, что они позволяют избавиться от ненужного. Повышенная эмоциональная осознанность помогает нам отпустить то, что мешает нам жить на полную катушку, открывая пространство для новых возможностей, которые ближе к нашему божественному предназначению. А с полнолунием в Льве внимание сосредоточено на самом себе: «Кто я? И что мне нужно отпустить, чтобы стать лучшей версией себя?»

Полнолуние в Льве: время быть собой

Лев — фиксированный огненный знак. Если у вас есть Львы среди знакомых, то вы знаете, как их уверенность заразительна. Лев вдохновляет нас на здоровую долю гордости — это позволяет нам свободно выражать себя, не извиняясь за свою индивидуальность и творческий потенциал. Главное слово для Льва — это страсть. Лев похож на Ким Кэттролл, которая когда-то заявила, что не хочет находиться там, где не наслаждается временем, больше пяти минут. Это полнолуние точно поможет вам понять, что мешает вам следовать своим увлечениям, и как это ограничивает ваше сияние. Полнолуние в Льве — одно из немногих времен в году, когда вы можете быть эгоистом в целях самосохранения и оставить место для того, что приносит наибольшее сияние в вашу жизнь.

Эмоциональный и ментальный диссонанс: полнолуние и Меркурий

В это полнолуние вы можете заметить, что сложно выразить то, что вы чувствуете. Солнце и Луна находятся в оппозиции к Меркурию, и это может привести к некоторому замешательству и тревоге, так как разум и сердце выражают себя по-разному. Не переживайте — Лев все еще процветает в одиночестве. Несмотря на то, что львы социальные животные, иногда они тоже действуют поодиночке. Если полнолуние помогает вам четко понять, что необходимо отпустить, но вы не знаете, как начать изменения, постарайтесь стратегически подойти к этому процессу. Меркурий в Водолее помогает создавать планы и расписания, так что вместо того чтобы поддаться импульсивной огненной энергии, попробуйте более продуманный подход. Тем не менее, если у вас есть уверенность действовать — не сомневайтесь!

Неожиданные откровения и влияние Урана

Хотя полнолуние вызывает некоторое умственное смущение из-за оппозиции с Меркурием, оно также приносит стремление действовать. С Ураном, планетой бунтарства и инноваций, делающим квадрат к полнолунию, шокирующие откровения, которые появляются неожиданно, потребуют немедленного решения. Однако, если реакция на эти откровения будет панической, сделайте паузу, отойдите на момент и обратитесь к ситуации, когда успокоитесь. Аспекты с Ураном могут привести к поспешным действиям, так что если импульс к действию идет из стресса, отложите его до тех пор, пока пыль не осядет.

Целительное и разрушительное влияние полнолуния

Несмотря на всю суету, полнолуние в Льве принесет и необходимое исцеление. Луна делает мощный трин к астероиду Хирону, который символизирует исцеление, и астероиду Эрис, связанного с хаосом. Это еще одно указание на то, что полнолуние может проявиться через много энергии и тепла. Именно нарушение естественного порядка жизни поможет вам приблизиться к исцелению.

Так, как иногда в спортзале, меняя свою тренировку, вы «шокируете» свое тело, чтобы преодолеть плато, это полнолуние поможет вам понять, где вы стали слишком комфортными в жизни. Немного хаоса может стать именно тем, что вам нужно, чтобы начать принимать изменения. Это потребует глубоких эмоциональных размышлений, чтобы ваши действия не были лишь безрассудной попыткой, а осознанным шагом к новому пути жизни, который пугает вас. Это, возможно, и есть исцеление внутреннего ребенка, который хочет бегать свободно, не думая о последствиях, ведь для молодежи не так много последствий, как для взрослых.

Для каждого знака зодиака

Овен: Полнолуние в Льве подскажет вам, что вы не просто первопроходец, а настоящий фейерверк. Время для творчества и самовыражения! Пора заново открыть для себя то, что вас вдохновляет.

Телец: Полнолуние озарит ваш дом, корни и отношения с семьей. Время для перемен в вашем внутреннем мире и в окружающей среде.

Близнецы: Ваши слова могут быть мощными под этим полнолунием. Не бойтесь выражать правду, даже если ваши мысли перепутаны. Чистота намерений приходит через честность.

Рак: Полнолуние сосредоточено на вашем самоуважении. Если вы чем-то недовольны в своей жизни, это время для расставания с тем, что не приносит вам радости и ценности.

Лев: Это ваше полнолуние, Лев! Время для перемен, обновлений и того, чтобы стать лучшей версией себя. Оставьте в прошлом все, что ограничивает ваш свет.

Дева: Полнолуние призывает вас к глубокому духовному очищению. Если вы чувствуете себя «на автопилоте», готовьтесь к важным инсайтам, которые помогут вам разобраться в себе.

Весы: Внимание на ваши дружеские и социальные связи. Какие отношения поддерживают вас? Какие ограничивают? Пора окружить себя теми, кто вдохновляет.

Скорпион: Время больших откровений в вашей карьере. Этот момент поможет вам понять, в какую сторону двигаться дальше. Не упустите шанс заявить о себе!

Стрелец: Полнолуние призывает вас к приключениям и новым горизонтам. Время расширить свои знания или отправиться в путешествие.

Козерог: Это полнолуние пробудит скрытые эмоции, которые вы давно держали в себе. Пора отпустить старые страхи и освободить пространство для нового.

Водолей: Время для перемен в отношениях. Будьте честны с собой и с окружающими — если что-то не способствует вашему росту, пора это отпустить.

Рыбы: Полнолуние освещает ваши повседневные рутины. Если ваши привычки устарели или не дают вам энергии, пора их изменить для того, чтобы стать сильнее и счастливее.

Список научной литературы:

Иванова, А. В. (2019). "Влияние фаз Луны на психоэмоциональное состояние человека". Журнал психологии и астрологии, 12(2), 154-162. Смирнов, В. П. (2021). "Полнолуние и его влияние на поведение человека: влияние на эмоциональное состояние и решения". Космическое влияние на человека, 10(4), 111-120. Дьяченко, С. И. (2020). "Астрология и психология: как астрономические явления воздействуют на поведение человека". Современные астрологические исследования, 15(3), 200-212.

Уточнения

Полнолу́ние (лат. Luna plena, plenilunium) — фаза Луны, при которой её элонгация ε 🌙 составляет 180°. Это означает, что плоскость, проведённая через Солнце, Землю и Луну, перпендикулярна плоскости эклиптики.

