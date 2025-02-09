Предложения, которые могут изменить всё: что ждёт Рыб, Водолея, Овна и Близнецов

4:08 Your browser does not support the audio element. Гороскопы

РЫБЫ

Фото: commons.wikimedia.org by Fæ, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Гороскоп

Ваше предложение, Рыбы, будет очень простым. Всё, что нужно, — это кто-то подходит и спрашивает: «Хочешь попробовать это?» Это может быть предложение взяться за сложный проект на работе или приглашение на урок серфинга. Неважно, что именно — важно, чтобы вы дали себе время оценить ситуацию. Не отвечайте сразу, импульсивно.

Это предложение — сигнал того, что человек настроен очень положительно и считает, что вы можете справиться с этим заданием, развить к нему страсть или хотя бы получить удовольствие от совместного опыта. Не позволяйте первому страху или сомнениям взять верх. Представьте себя на месте этого человека, посмотрите на себя его глазами.

Попробуйте увидеть себя в его воображении, где вы — в самом лучшем свете. Это будет совершенно отличаться от худших сценариев, которые рисует ваше собственное воображение. Позвольте этому посланию стать тем небольшим толчком, который вам нужен, чтобы действовать.

ВОДОЛЕЙ

Ваше предложение, Водолей, может изменить всё. Я не преувеличиваю. Это тот случай, когда нужно бросить всё и отправиться в совершенно новое приключение. Независимо от того, как вы себя видите — как Бильбо Бэггинса или Эмили Купер, правильная аналогия поможет преодолеть начальный шок и превратить нервную энергию в захват. Мы не можем заранее знать, как именно наша жизнь может измениться к лучшему, пока не переступим этот порог перемен.

Просто доверьтесь своему пути и вспомните (или загуглите) стыд Лорен Конрад за то, что она не поехала в Париж. Не ждите, пока окажетесь на смертном одре, чтобы понять, за что будете сожалеть. Всё в жизни не нужно держать в смертельной хватке. Освободите место для большего, отпустив несколько вещей. Со временем вы скажете себе спасибо.

ОВЕН

Предложение, которое вы получите в этом месяце, Овен, будет исходить от вас самих. Это своего рода сделка с собой. Договорённость, которая может быть как морковкой, висащей перед вами, так и целью, к которой вы стремитесь. Мотивация продолжать делать что-то до конца, дождавшись желаемого. Я смогу поехать в Европу, как только накоплю необходимую сумму на счете. Запишусь на уроки игры на барабанах, как только завершу важный проект на работе. Пойду к персональному тренеру, если выдержу месяц тренировок самостоятельно. Куплю себе новый гардероб, если приведу в порядок все шкафы и полки.

Независимо от условий и награды, привязка того, что мы так сильно хотим, но всегда откладываем, к тем вещам, которые откладываем и боимся делать, помогает создать баланс, который на самом деле может нас мотивировать. Установите планку достаточно высоко, чтобы быть возбужденным завершением задачи, но не настолько, чтобы ставить себя в ситуацию, где это будет невозможно выполнить.

БЛИЗНЕЦЫ

Ресурсы открываются для вас в этом месяце, Близнецы. Возможно, ваша работа готова оплатить ваше дальнейшее образование. Может, сосед с бассейном ищет сиделку. Или хороший друг отдает вам билеты на спортивное событие или концерт, потому что не может пойти сам. Я знаю, что для вас особенно трудно остановиться и позволить себе мечтать, но это один из тех моментов, когда вы будете настоящим дураком, если не воспользуетесь этим шансом.

Вселенная преподносит вам возможности на блюде, и вам не остается ничего, кроме как воспользоваться ими и наслаждаться этим. Нет подвоха, нет негативных последствий, ничего настолько важного, чтобы отказаться от этого предложения. Я знаю, что вам неудобно делать что-то для себя, но это вселенная дает вам явную возможность научиться этому. У вас уже есть много привычек, и нет причин, чтобы доброта к себе не стала одной из них.