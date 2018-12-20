Мир Политика Экономика Недвижимость Садоводство Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Гороскоп
Эврика Наследие Недвижимость Силовые структуры Непознанное Криптовалюты Авто Телебашня Интересные Новости Спорт Шоу-бизнес MoneyTimes.ru Политика Мир Общество Наука Экономика Россия Культура Politonline.ru Здоровье Yoki.ru Красота Моя семья Происшествия bigness Путешествия События недели Религия Экспертное мнение Правда ТВ Гороскоп Садоводство Зоосфера
Автор Соломон Соловьев

Коба, Макрон и Мишико - эффективные менеджеры - Гороскоп дня

Гороскоп

О молчаливости, языке души и зловещей силе рожденных 21 декабря рассказывает астропсихоаналитик Соломон Соловьев в авторской рубрике "Формула небес".﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿

Коба, Макрон и Михико - эффективные менеджеры - Гороскоп дня. 396162.jpeg

Читайте и смотрите интервью о проекте с его автором: Формула небес для земных дел﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿

"Понимаешь, у каждого есть призвание. Не обязательно быть писателем, можно и хорошим поваром. В любой честной работе есть момент, когда чувствуешь, что делаешь ровно то, для чего тебя задумал Бог. И вот когда ты — земной — совпадаешь с Божьим замыслом насчет тебя, тогда и живешь. Только тогда все в твоей жизни правильно", — так размышлял о формуле призвания рожденный сегодня замечательный советский писатель и общественный деятель Юрий Беляев.

Как работает Божий замысел для героев дня сегодняшнего, поговорим подробнее.

21 декабря рождаются люди, умеющие использовать молчание в своих целях. Основным оружием этих Стрельцов является язык души, с помощью которого они так излагают свои требования, что им невозможно отказать. Внезапно замолкая в переломные моменты беседы, люди, чей день рождения — 21 декабря, добиваются гораздо большего воздействия на своих собеседников, чем если бы продолжали говорить, пытаясь что-то доказать. Окружающим может показаться, что за их молчанием скрывается некая зловещая сила, способная в любой момент вырваться наружу. Поэтому с теми, кто родился сегодня, как правило, обращаются с осторожностью, боясь спровоцировать извержение вулкана.

Некая зловещая сила, без сомнения, поселяется практически в каждом из рожденных сегодня. Пришедший сегодня в мир лидер советского государства Иосиф Сталин произвел превращение экономически отсталой страны до уровня второй индустриально развитой страны мира.

Историки писали о Сталине: "Суть исторических достижений Сталина состоит в том, что он принял Россию с сохой, а оставляет ее с ядерными реакторами". По мнению историков, Сталин имел выдающиеся интеллектуальные способности: к примеру, мог читать Платона в оригинале. Библиотека Сталина насчитывала 20 тысяч томов. Он каждый день много часов проводил за чтением книг, делая пометки на их полях и ведя их каталог.

О своем интеллектуальном одиночестве сам Сталин шутливо сокрушался: "Все великие! Все гениальные! А чаю выпить не с кем". При этом те же историки считают, что Сталиным была установлена личная диктатура, которая представляла собой крайне централизованный режим, опиравшийся прежде всего на мощные партийно-государственные структуры, террор и насилие, а также механизмы идеологической манипуляции обществом.

"Я всегда думал, что демократия — это власть народа, но вот товарищ Рузвельт мне доходчиво объяснил, что демократия — это власть американского народа", — эта крылатая фраза Сталина спустя полвека не теряет своей актуальности для российского народа.

"После первого же моего решения на посту президента Путин стал обращаться со мной, как с сумасшедшим… Самое печальное, что некоторые на Западе соглашаются с таким видением ситуации. Просто я горячий человек", — так свою сумасшедшую активность определил рожденный сегодня бывший президент Грузии Михаил Саакашвили.

Образовательный ценз звездного собрата Сталина Михаила Саакашвили подтвержден дипломами семи университетов, он владеет в совершенстве несколькими иностранными языками.

Вот как рассказывает о первом впечатлении от Саакашвили российский журналист Андрей Колесников, находящийся на митинге в Грузии, на родине Сталина, в Гори: "Между тем, когда я в какой-то момент обходил митинг, то вдруг увидел, как со спины памятника Иосифа Сталина подъехала машина и из нее вышел Михаил Саакашвили в сопровождении нескольких телохранителей с микрофонами в ушах. Саакашвили поднялся на трибуну. Я увидел харизматичного лидера. Каждое его слово вызывает стон восторга. Люди даже не понимают, что он говорит. Их это совершенно не интересует. Им достаточно ощущать, что он с ними, а тем более видеть его своими глазами".

На выборах 2004 года за кандидатуру Михаила Саакашвили проголосовали 96,27 процента избирателей. В течение последующих девяти лет Саакашвили запомнился своей стране как жесткий правитель, проводящий массовые репрессии против инакомыслящих, а также эффективные экономические преобразования, которые он оплачивал выделенными ему американскими кредитами.

"За 20 лет с Эммануэлем я привыкла, что со мной все время происходят невероятные вещи. Представить себе не могу, что еще нас ждет впереди", — так сказала однажды о своем муже действующем президенте Франции Эммануэле Макроне его жена Брижит Троньё.

Рожденный сегодня эффективный менеджер Макрон — в прошлом инвестиционный банкир, министр экономики, промышленности и цифровых дел французского правительства. Он буквально ворвался в политическую жизнь Франции, создав движение "Вперед, Республика", которое сам он объявил "ни правым, ни левым".

В 2017 году во втором туре президентских выборов Макрон выступал соперником Марин Ле Пен, лидера крайне правых, и победил с двукратным отрывом (66,1 против 33,9 процента), став самым молодым президентом Франции за всю историю этого поста. На момент избрания Эммануэлю Макрону было 39 лет, и, зная Формулу небес его звездных братьев, можно не сомневаться в том, что он в политике надолго.

Рожденные 21 декабря — в большинстве своем одиночки по жизни. У них крайне мало друзей, они закрыты для людей, недоверчивы к близким и слывут крайне ненадежными людьми в отношениях. К сожалению, чувство ненадежности, возникающее при общении с этими людьми, вполне может распространиться и на их близких друзей, что способствует возникновению напряженности в отношениях, а иногда приводит к полному разрыву. Именно поэтому рожденные 21 декабря часто испытывают трудности в поддержании дружеских чувств и идут по жизни, оставляя за собой след из разбитых сердец.

Люди, чей день рождения — 21 декабря, как правило, предпочитают не распространяться о себе и не любят отвечать на вопросы, касающиеся их личной жизни. Они чрезвычайно скрытны во всем, что касается их фантазий и внутренней жизни, но тем не менее способны настойчиво и мощно проецировать свои фантазии на мир вокруг себя, таким образом формируя свое окружение.

Их желание и способность управлять людьми весьма велики. Большинство окружающих предпочитают общаться с ними именно так, как они того желают, в основном для того, чтобы не выводить их из себя и не давать им повода проявить свою натуру с худшей стороны.

Прекрасной иллюстрацией внутренней жизни рожденных сегодня героев может стать беспорядочное движение микроскопических видимых взвешенных в жидкости или газе частиц твердого вещества, вызываемое тепловым движением частиц жидкости или газа. Это движение называется броуновское. А его первооткрыватель Роберт Броун появился на свет 21 декабря.

На внутреннем напряжении были построены все пьесы рожденного сегодня одного из классиков французской драматургии Жана-Батиста Расина. Сюжеты его знаменитых трагедий "Андромаха", "Британик", "Федра" рассказывают о слепой, страстной любви. Сюжеты пьес всегда лаконичны, все происходит только между персонажами, внешние события остаются "за кадром" и отражаются лишь в сознании героев, в их рассказах и воспоминаниях. Они важны не сами по себе, а как психологическая предпосылка их чувств и поведений.

Несмотря на все сложнейшие внутренние противоречия Стрельцы, рожденные 21 декабря, способны на трогательно теплые отношения с теми, кого они любят. Кроме того, они нежно любят маленьких детей или животных. Эта любовь иногда даже способна на время затмить их взрослые дела и интересы.

Знаменитая фотография "Друг детей", где герой дня сегодняшнего Иосиф Сталин держит на руках маленькую девочку Гелю Маркелову, породила не менее знаменитую фразу: "Спасибо товарищу Сталину за наше счастливое детство". Детство самой героини фотографии было менее счастливым, ее родители были репрессированы, после того как их дочка посидела на руках у вождя.

Кстати, именно в таких "нежных" отношениях рожденные 21 декабря часто находят широкий простор для выражения своей сильно развитой интуиции и способности к невербальному общению. "Кто не со мной, тот против меня" — эта фраза слишком часто является принципом действия для всех родившихся 21 декабря. Им стоит научиться прощать и быть более терпимыми к другим, а также начать использовать в жизни свою способность нежно любить. Для эффективного духовного роста им следует избавиться от боязни быть отвергнутыми, избегать мнительности и нерешительности в поступках и охладить свое неумеренное желание быть предметом восхищения.

Об этом и рожденный сегодня Нобелевский лауреат по литературе, немецкий писатель Генрих Бёлль говорил: "Каждый раз я становлюсь жертвой собственной фантазии. …Все, что другие люди считают чистой правдой, кажется мне чистыми выдумками… Иногда я сам не знаю, что пережил в действительности: то ли, что вообразил себе так ясно, так осязаемо, или то, что со мной случилось на самом деле. Правда я отчетливо помню мельчайшие подробности…"

На фото: Иосиф Сталин

Читайте все публикации рубрики "Формула небес"

Врачи нашли лекарство против рака в обычных глазных каплях Врачи нашли лекарство против рака в обычных глазных каплях

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...


"Правду.Ру" захватила астропсихоаналитика
Темы Стрелец декабрь астролог гороскоп 21 декабря астрология знак Зодиака астропрогноз Формула небес день рождения астропсихоаналитика
Обсудить
Актуальная аналитика
Формула небес
Коба, Макрон и Мишико - эффективные менеджеры - Гороскоп дня
Недвижимость
Квартиру затопили соседи﻿: ваши действия
Военные новости
Армия России получит суперсовременную снайперскую винтовку
Новости Все >
Врачи нашли лекарство против рака в обычных глазных каплях
Крым просит еще 200 миллиардов рублей
Население России впервые за 10 лет пошло на убыль
Астрономы из России открыли океаны воды на Марсе
Ученые РАН выяснили, как депрессия усугубляет стресс
Издержки реновации: в Москве предлагают квартиры с кухнями без окон
Черноморский флот приготовил план боевого ответа на провокации
Избитый школьник отомстил учителю спустя 20 лет
ЗС Петербурга возьмет под контроль застройку исторического центра﻿
Потерпевшим от банды Цапков-Цеповяза отказано в компенсациях
Сейчас читают
Вероятность войны между Россией и НАТО повысилась до 70 процентов
Военные новости
Вероятность войны между Россией и НАТО повысилась до 70 процентов
Москва недовольна отказом Индии от покупки российских зенитных систем
Военные новости
Москва недовольна отказом Индии от покупки российских зенитных систем
Предсказания о Третьей мировой войне, которые вы не знали
Мир. Новости мира
Предсказания о Третьей мировой войне, которые вы не знали Видео 
Читательский топ
Путин признал возможность отмены пенсионной реформы
Украина, Молдавия и Грузия вместе пойдут на Крым, ДНР и Приднестровье
Продырявленный "Союз" приземлился, космонавты спасены
Германия потребовала вернуть трофеи СССР
Армия России получит суперсовременную снайперскую винтовку
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Военные новости
WATM смоделировал удар русского "Борея" по США

Известный американский портал We are the mighty опубликовал итог моделирования последствия ядерного удара, нанесенного всего одной подлодкой типа "Борей"

WATM смоделировал удар русского "Борея" по США
Москва недовольна отказом Индии от покупки российских зенитных систем
Военные новости
Москва недовольна отказом Индии от покупки российских зенитных систем
Прогнозы и статистика
"Готовьтесь выживать": кого уволят после Нового года
Власть
Путин признал возможность отмены пенсионной реформы
Новости Украины
День рождения Бандеры стал официальным украинским праздником

День рождения Степана Бандеры стал официальной праздничной датой на Украине. Верховная рада приняла постановление о праздновании памятных дат и юбилеев в следующем году.

День рождения Бандеры стал официальным украинским праздником
Вероятность войны между Россией и НАТО повысилась до 70 процентов
Военные новости
Вероятность войны между Россией и НАТО повысилась до 70 процентов
Общество
Почему две трети россиян хотят вернуться в СССР
Новости Украины
Украина расплатится за кредит МВФ ростом бедности
Общество
Почему две трети россиян хотят вернуться в СССР

До двух третей населения выросло количество россиян, сожалеющих о распаде СССР.. Эксперты считают, что причиной стали "людоедские" законы и реформы власти.

Почему две трети россиян хотят вернуться в СССР
Голодавший по-народному депутат просит дать россиянам денег на еду
Кошелек
Голодавший по-народному депутат просит дать россиянам денег на еду
Домашние животные
Догхантеры и котокафе объявлены вне закона
Культура
Германия потребовала вернуть трофеи СССР
Руслан Веснянко Украина и Россия соревнуются в пенсионной реформе Руслан Веснянко Соломон Соловьев Генераторы, запускающие жизнь - Гороскоп дня Соломон Соловьев Любовь Степушова В чем признается Бутина и какие санкции это обеспечит Любовь Степушова
Комментарии
Украина, Молдавия и Грузия вместе пойдут на Крым, ДНР и Приднестровье
Германия потребовала вернуть трофеи СССР
Эстонским уклонистам запретят рыбачить
День рождения Бандеры стал официальным украинским праздником
День рождения Бандеры стал официальным украинским праздником
Путин признал возможность отмены пенсионной реформы
Издержки реновации: в Москве предлагают квартиры с кухнями без окон
Астрономы из России открыли океаны воды на Марсе
Москва недовольна отказом Индии от покупки российских зенитных систем
Врачи нашли лекарство против рака в обычных глазных каплях
Путин признал возможность отмены пенсионной реформы
Украина, Молдавия и Грузия вместе пойдут на Крым, ДНР и Приднестровье
Почему две трети россиян хотят вернуться в СССР
Космонавты "потрошили" корабль "Союз" наугад
Черноморский флот приготовил план боевого ответа на провокации
В паспортах граждан Германии появится "разнообразный" пол
Издержки реновации: в Москве предлагают квартиры с кухнями без окон
Советский Союз возродится в XXI веке?
Издержки реновации: в Москве предлагают квартиры с кухнями без окон
Избитый школьник отомстил учителю спустя 20 лет
Крым просит еще 200 миллиардов рублей
История и современность Все >
Древний Рим — разрушаем мифы
Древний Рим — разрушаем мифы
Проклятые дома: особняк Калбертcон
Проклятые дома: особняк Калбертcон
Армия России получит суперсовременную снайперскую винтовку
Армия России получит суперсовременную снайперскую винтовку
Эстонским уклонистам запретят рыбачить
Эстонским уклонистам запретят рыбачить
Противогаз: история появления, типы и виды
Противогаз: история появления, типы и виды
Путин предупредил о возможности и опасности ядерной войны
Путин предупредил о возможности и опасности ядерной войны
Предлагала ли Турция военным США "покопаться" в С-400
Предлагала ли Турция военным США "покопаться" в С-400
Последний поход Золотой Орды на Москву: почему сын Дмитрия Донского бросил столицу
Последний поход Золотой Орды на Москву: почему сын Дмитрия Донского бросил столицу
"Советский ковчег": как из Америки к большевикам отправили пароход с инакомыслящими
"Советский ковчег": как из Америки к большевикам отправили пароход с инакомыслящими
Путин пообещал жениться
Путин пообещал жениться
Статистика: россияне деградируют от бедности
Статистика: россияне деградируют от бедности
Женское Все >
Зимние огурцы на лоджии-лучше магазинных
Зимние огурцы на лоджии-лучше магазинных
10 основных работ на даче в зимний период
10 основных работ на даче в зимний период
Супернабор! Устраиваем клумбу у прудика
Супернабор! Устраиваем клумбу у прудика
Нертера не любит жары и избытка влаги
Нертера не любит жары и избытка влаги
Куда зимой деваются вредители
Куда зимой деваются вредители
Е.Малышева рассказала, как быстро похудеть к Новому году
Е.Малышева рассказала, как быстро похудеть к Новому году
Полезен ли витамин Д для сердца?
Полезен ли витамин Д для сердца?
Ученик отомстил учителю через 20 лет
Ученик отомстил учителю через 20 лет
Откуда идет сексизм и в чем он проявляется
Откуда идет сексизм и в чем он проявляется
В предновогодней суете началась активная фаза сбыта залежавшегося и просроченного товара
В предновогодней суете началась активная фаза сбыта залежавшегося и просроченного товара
Ксения Бородина показала свой вариант новогоднего образа
Ксения Бородина показала свой вариант новогоднего образа
Helmut Lang создали совместный проект с Parley for the Oceans
Helmut Lang создали совместный проект с Parley for the Oceans
Что сделать, чтобы похудеть за месяц
Что сделать, чтобы похудеть за месяц
Брокколи: польза и вред
Брокколи: польза и вред
Мужское Все >
Мал, да вкусен!
Мал, да вкусен!
У женщин есть ген, замедляющий процесс старения
У женщин есть ген, замедляющий процесс старения
Интерьерный минимум
Интерьерный минимум
Красная гостиная
Красная гостиная
Неудачные идеи кухонного интерьера
Неудачные идеи кухонного интерьера
Советы по ремонту кухни
Советы по ремонту кухни
Стираем кухонные полотенца
Стираем кухонные полотенца
Фетучини с семгой: вкусный и полезный обед
Фетучини с семгой: вкусный и полезный обед
Самые эффективные упражнения для похудения в области бедер
Самые эффективные упражнения для похудения в области бедер
Космонавт Рюмин против варягов в нашей космонавтике
Точка зрения
Космонавт Рюмин против варягов в нашей космонавтике
Бумажная книга будет бороться с цифровой за читателя
Точка зрения
Бумажная книга будет бороться с цифровой за читателя
Криминалист рассказала о психологическом мотиваторе, гипнозе и переломе сознания
Точка зрения
Криминалист рассказала о психологическом мотиваторе, гипнозе и переломе сознания
России выгодны антииранские санкции
Диалоги
России выгодны антииранские санкции
"Летучая мышь" под прицелом ЦРУ
Армия России
"Летучая мышь" под прицелом ЦРУ
Интересы
Верховная рада решила отобрать у УПЦ каноническое название
Верховная рада решила отобрать у УПЦ каноническое название
Патриарх Кирилл призвал глав церквей "откреститься" от ПЦУ
Патриарх Кирилл призвал глав церквей "откреститься" от ПЦУ
На грани исчезновения. О шиншиллах диких и домашних
На грани исчезновения. О шиншиллах диких и домашних
Советы по уходу за хорьками
Советы по уходу за хорьками
Акула и рыбак подрались из-за рыбы
Акула и рыбак подрались из-за рыбы
Отпуск в компании с домашними животными: техника безопасности
Отпуск в компании с домашними животными: техника безопасности
Догхантеры и котокафе объявлены вне закона
Догхантеры и котокафе объявлены вне закона
Генетики утверждают, что все люди родственники
Генетики утверждают, что все люди родственники
Helmut Lang создали экопроект с Parley for the Oceans
Helmut Lang создали экопроект с Parley for the Oceans
Могут ли телефоны и вай-фай вызывать рак?
Могут ли телефоны и вай-фай вызывать рак?
Через 202 года сравняются зарплаты женщин и мужчин
Через 202 года сравняются зарплаты женщин и мужчин
Древний Египет - это не только пирамиды и Сфинкс. Загадки и факты
Древний Египет - это не только пирамиды и Сфинкс. Загадки и факты
Американские врачи удивлены исчезновением опухоли мозга у девочки
Американские врачи удивлены исчезновением опухоли мозга у девочки
Путин пообещал «как порядочный человек» когда-то жениться
Путин пообещал «как порядочный человек» когда-то жениться
Охотники на собак и котокафе теперь вне закона
Охотники на собак и котокафе теперь вне закона
Северная Америка
2018 год Дональда Трампа: триумфу места нет

Было бы приятно подумать, что Вашингтон наконец-таки принял свое поражение в Сирии, поскольку притворяться и дальше уже кажется смешным.

2018 год Дональда Трампа: триумфу места нет
Американцы давно живут в "матрице" и тянут за собой весь мир
США и Канада. Новости и аналитика
Американцы давно живут в "матрице" и тянут за собой весь мир
В паспортах граждан Германии появится "разнообразный" пол
Евросоюз
В паспортах граждан Германии появится "разнообразный" пол
Речь Си Цзиньпина о мощи Китая разочаровала инвесторов
Дальний Восток
Речь Си Цзиньпина о мощи Китая разочаровала инвесторов
Почему Китай приостановил Никарагуанский канал и оставил в покое Тайвань?
Дальний Восток
Почему Китай приостановил Никарагуанский канал и оставил в покое Тайвань?
Будет ли Россия присоединять Белоруссию
Новости Белоруссии
Будет ли Россия присоединять Белоруссию
Во сколько обходится Украине "бережливость" Петра Порошенко
Новости Украины
Во сколько обходится Украине "бережливость" Петра Порошенко
Начнет ли Украина вторжение в ДЛНР и войну с Россией
Новости Украины
Начнет ли Украина вторжение в ДЛНР и войну с Россией
Россия отвергла предложение Германии о присутствии ОБСЕ в Азовском море
Евросоюз
Россия отвергла предложение Германии о присутствии ОБСЕ в Азовском море
Почему России стоит поддерживать авторитет Южной Осетии
Ближний Восток
Почему России стоит поддерживать авторитет Южной Осетии
О проекте Обратная связь Реклама Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2018, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Эл № ФС77-54522 от 21 июня 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ