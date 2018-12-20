Коба, Макрон и Мишико - эффективные менеджеры - Гороскоп дня

О молчаливости, языке души и зловещей силе рожденных 21 декабря рассказывает астропсихоаналитик Соломон Соловьев в авторской рубрике "Формула небес".﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿

Читайте и смотрите интервью о проекте с его автором: Формула небес для земных дел﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿

"Понимаешь, у каждого есть призвание. Не обязательно быть писателем, можно и хорошим поваром. В любой честной работе есть момент, когда чувствуешь, что делаешь ровно то, для чего тебя задумал Бог. И вот когда ты — земной — совпадаешь с Божьим замыслом насчет тебя, тогда и живешь. Только тогда все в твоей жизни правильно", — так размышлял о формуле призвания рожденный сегодня замечательный советский писатель и общественный деятель Юрий Беляев.

Как работает Божий замысел для героев дня сегодняшнего, поговорим подробнее.

21 декабря рождаются люди, умеющие использовать молчание в своих целях. Основным оружием этих Стрельцов является язык души, с помощью которого они так излагают свои требования, что им невозможно отказать. Внезапно замолкая в переломные моменты беседы, люди, чей день рождения — 21 декабря, добиваются гораздо большего воздействия на своих собеседников, чем если бы продолжали говорить, пытаясь что-то доказать. Окружающим может показаться, что за их молчанием скрывается некая зловещая сила, способная в любой момент вырваться наружу. Поэтому с теми, кто родился сегодня, как правило, обращаются с осторожностью, боясь спровоцировать извержение вулкана.

Некая зловещая сила, без сомнения, поселяется практически в каждом из рожденных сегодня. Пришедший сегодня в мир лидер советского государства Иосиф Сталин произвел превращение экономически отсталой страны до уровня второй индустриально развитой страны мира.

Историки писали о Сталине: "Суть исторических достижений Сталина состоит в том, что он принял Россию с сохой, а оставляет ее с ядерными реакторами". По мнению историков, Сталин имел выдающиеся интеллектуальные способности: к примеру, мог читать Платона в оригинале. Библиотека Сталина насчитывала 20 тысяч томов. Он каждый день много часов проводил за чтением книг, делая пометки на их полях и ведя их каталог.

О своем интеллектуальном одиночестве сам Сталин шутливо сокрушался: "Все великие! Все гениальные! А чаю выпить не с кем". При этом те же историки считают, что Сталиным была установлена личная диктатура, которая представляла собой крайне централизованный режим, опиравшийся прежде всего на мощные партийно-государственные структуры, террор и насилие, а также механизмы идеологической манипуляции обществом.

"Я всегда думал, что демократия — это власть народа, но вот товарищ Рузвельт мне доходчиво объяснил, что демократия — это власть американского народа", — эта крылатая фраза Сталина спустя полвека не теряет своей актуальности для российского народа.

"После первого же моего решения на посту президента Путин стал обращаться со мной, как с сумасшедшим… Самое печальное, что некоторые на Западе соглашаются с таким видением ситуации. Просто я горячий человек", — так свою сумасшедшую активность определил рожденный сегодня бывший президент Грузии Михаил Саакашвили.

Образовательный ценз звездного собрата Сталина Михаила Саакашвили подтвержден дипломами семи университетов, он владеет в совершенстве несколькими иностранными языками.

Вот как рассказывает о первом впечатлении от Саакашвили российский журналист Андрей Колесников, находящийся на митинге в Грузии, на родине Сталина, в Гори: "Между тем, когда я в какой-то момент обходил митинг, то вдруг увидел, как со спины памятника Иосифа Сталина подъехала машина и из нее вышел Михаил Саакашвили в сопровождении нескольких телохранителей с микрофонами в ушах. Саакашвили поднялся на трибуну. Я увидел харизматичного лидера. Каждое его слово вызывает стон восторга. Люди даже не понимают, что он говорит. Их это совершенно не интересует. Им достаточно ощущать, что он с ними, а тем более видеть его своими глазами".

На выборах 2004 года за кандидатуру Михаила Саакашвили проголосовали 96,27 процента избирателей. В течение последующих девяти лет Саакашвили запомнился своей стране как жесткий правитель, проводящий массовые репрессии против инакомыслящих, а также эффективные экономические преобразования, которые он оплачивал выделенными ему американскими кредитами.

"За 20 лет с Эммануэлем я привыкла, что со мной все время происходят невероятные вещи. Представить себе не могу, что еще нас ждет впереди", — так сказала однажды о своем муже действующем президенте Франции Эммануэле Макроне его жена Брижит Троньё.

Рожденный сегодня эффективный менеджер Макрон — в прошлом инвестиционный банкир, министр экономики, промышленности и цифровых дел французского правительства. Он буквально ворвался в политическую жизнь Франции, создав движение "Вперед, Республика", которое сам он объявил "ни правым, ни левым".

В 2017 году во втором туре президентских выборов Макрон выступал соперником Марин Ле Пен, лидера крайне правых, и победил с двукратным отрывом (66,1 против 33,9 процента), став самым молодым президентом Франции за всю историю этого поста. На момент избрания Эммануэлю Макрону было 39 лет, и, зная Формулу небес его звездных братьев, можно не сомневаться в том, что он в политике надолго.

Рожденные 21 декабря — в большинстве своем одиночки по жизни. У них крайне мало друзей, они закрыты для людей, недоверчивы к близким и слывут крайне ненадежными людьми в отношениях. К сожалению, чувство ненадежности, возникающее при общении с этими людьми, вполне может распространиться и на их близких друзей, что способствует возникновению напряженности в отношениях, а иногда приводит к полному разрыву. Именно поэтому рожденные 21 декабря часто испытывают трудности в поддержании дружеских чувств и идут по жизни, оставляя за собой след из разбитых сердец.

Люди, чей день рождения — 21 декабря, как правило, предпочитают не распространяться о себе и не любят отвечать на вопросы, касающиеся их личной жизни. Они чрезвычайно скрытны во всем, что касается их фантазий и внутренней жизни, но тем не менее способны настойчиво и мощно проецировать свои фантазии на мир вокруг себя, таким образом формируя свое окружение.

Их желание и способность управлять людьми весьма велики. Большинство окружающих предпочитают общаться с ними именно так, как они того желают, в основном для того, чтобы не выводить их из себя и не давать им повода проявить свою натуру с худшей стороны.

Прекрасной иллюстрацией внутренней жизни рожденных сегодня героев может стать беспорядочное движение микроскопических видимых взвешенных в жидкости или газе частиц твердого вещества, вызываемое тепловым движением частиц жидкости или газа. Это движение называется броуновское. А его первооткрыватель Роберт Броун появился на свет 21 декабря.

На внутреннем напряжении были построены все пьесы рожденного сегодня одного из классиков французской драматургии Жана-Батиста Расина. Сюжеты его знаменитых трагедий "Андромаха", "Британик", "Федра" рассказывают о слепой, страстной любви. Сюжеты пьес всегда лаконичны, все происходит только между персонажами, внешние события остаются "за кадром" и отражаются лишь в сознании героев, в их рассказах и воспоминаниях. Они важны не сами по себе, а как психологическая предпосылка их чувств и поведений.

Несмотря на все сложнейшие внутренние противоречия Стрельцы, рожденные 21 декабря, способны на трогательно теплые отношения с теми, кого они любят. Кроме того, они нежно любят маленьких детей или животных. Эта любовь иногда даже способна на время затмить их взрослые дела и интересы.

Знаменитая фотография "Друг детей", где герой дня сегодняшнего Иосиф Сталин держит на руках маленькую девочку Гелю Маркелову, породила не менее знаменитую фразу: "Спасибо товарищу Сталину за наше счастливое детство". Детство самой героини фотографии было менее счастливым, ее родители были репрессированы, после того как их дочка посидела на руках у вождя.

Кстати, именно в таких "нежных" отношениях рожденные 21 декабря часто находят широкий простор для выражения своей сильно развитой интуиции и способности к невербальному общению. "Кто не со мной, тот против меня" — эта фраза слишком часто является принципом действия для всех родившихся 21 декабря. Им стоит научиться прощать и быть более терпимыми к другим, а также начать использовать в жизни свою способность нежно любить. Для эффективного духовного роста им следует избавиться от боязни быть отвергнутыми, избегать мнительности и нерешительности в поступках и охладить свое неумеренное желание быть предметом восхищения.

Об этом и рожденный сегодня Нобелевский лауреат по литературе, немецкий писатель Генрих Бёлль говорил: "Каждый раз я становлюсь жертвой собственной фантазии. …Все, что другие люди считают чистой правдой, кажется мне чистыми выдумками… Иногда я сам не знаю, что пережил в действительности: то ли, что вообразил себе так ясно, так осязаемо, или то, что со мной случилось на самом деле. Правда я отчетливо помню мельчайшие подробности…"

На фото: Иосиф Сталин

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