Люди – маятники и браунинги - Гороскоп дня

О целеустремленности, энергичности, чувстве меры и страстности рожденных 21 января рассказывает астропсихоаналитик Соломон Соловьев в авторской рубрике "Формула небес".﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿

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"Стремительно передвигаться, решительно наносить удары, сохранять плоды побед — в этом секрет успешной войны", — с такой формулой успеха шел по жизни рожденный сегодня один из самых знаменитых генералов в истории США Томас Джонатан Джексон.

О Формуле небес победителей, рожденных 21 января, расскажем подробнее.

Козероги, рожденные сегодня, упорно стремятся к вершине и, когда, наконец, завоюют ее, сделают все, чтобы удержаться на этом месте. До тех пор пока они не осознают, насколько оправданны их амбиции, они будут глубоко страдать от крушения своих надежд. Отличаясь целеустремленностью и энергичностью, рожденные 21 января легко предаются развлечениям, которые могут заполнить все их время, если они потеряют самоконтроль.

Наибольших успехов добьются те люди, чей день рождения — 21 января, кто сможет совместить две противоречивые стороны своей личности. Однако люди, рожденные в этот день, обычно колеблются, как маятник: от более расслабленного состояния и обратно, не способные достичь гармоничного сочетания различных черт характера. Рано или поздно непреодолимое желание быть первыми заставляет рожденных 21 января мобилизовать свои силы.

Пришедший сегодня в мир американский изобретатель Джон Фитч создал первый пароход в Соединенных Штатах. Он также спроектировал паровой двигатель, применяемый на суше и предназначенный для работы на дорогах, другими словами, паровоз. Но Фитч так и не успел внедрить свою разработку. В 1802 году англичанин Ричард Тревитик изобрел полноразмерный паровоз, который в 1804 году первым провез железнодорожный состав. И в течение короткого времени британское изобретение привело к развитию железных дорог. А американцы начали импортировать и копировать английские локомотивы.

Пионером в оружейной области стал рожденный сегодня американский конструктор, изобретатель ручного огнестрельного оружия Джон Мозес Браунинг. Первый патент на казнозарядную систему Браунинг получил в 1879 году. Затем он конструировал дробовые ружья в фирме "Ремингтон", однозарядные винтовки винчестер, многозарядные ружья, пулеметы. Наибольшую известность ему принес автоматический (самозарядный) пистолет.

За 71 год своей жизни Джон Мозес Браунинг создал 37 моделей нарезного оружия и 18 гладкоствольного. Об устрашающей силе изобретений Браунинга, в частности, писал в своих поэмах Владимир Маяковский:

Их молодая встретила орава,

И дулам браунингов в провал,

Рухнуло римское право

И какие-то еще права.

Первооткрывателем анестезии остался в памяти Вселенной рожденный сегодня американский врач-стоматолог Гораций Хорас Уэллс. В 1844 году, будучи уже дипломированным специалистом и стоматологом, он слушал лекцию химика Колтона и внимательно следил за действием закиси азота и обратил внимание, что один слушатель так "развеселился" от вдыхания закиси азота, что разбил себе ногу, не почувствовав при этом ни малейшей боли. В качестве эксперимента доктор решил удалить зуб самому себе, используя закись азота. Но серия неудачных экспериментов в дальнейшем не позволила Уэллсу получить патент на свое изобретение, а вскоре в медицинскую практику были внедрены эфир и хлороформ, которые и стали использовать при анестезии.

И все-таки если Козероги дня сегодняшнего достигнут успеха, то вряд ли сдадут завоеванные позиции. В то же время противоречивые интересы, слабое здоровье, преклонный возраст или даже неудачи на работе могут полностью выбить их из колеи. Понижение по служебной лестнице в большинстве случаев обусловлено тем, что вторая сторона их личности, предрасположенная к развлечениям, завладевает их активностью.

Большинство рожденных 21 января не созданы быть лидерами, так как им не хватает властности, которая необходима настоящему руководителю. Поэтому люди, чей день рождения — 21 января, предпочтительнее было бы выбирать профессии, хотя бы косвенно связанные с высокой политической или иерархической структурами, где они могли бы добиться вершины за счет постепенного совершенствования своего таланта и граней мастерства. Они наделены чувством меры — поистине звездным качеством, часто привлекающим других.

"Я научился благодушию, когда твердо узнал, что жизнь и каждого из нас, и народов, и человечества ведется Благою Волею, так что не следует беспокоиться ни о чем, помимо задач сегодняшнего дня", — с такой Формулой небес был солидарен рожденный сегодня религиозный философ, богослов и поэт Павел Флоренский.

Профессию, косвенно связанную с высшими политическими и иерархическими структурами России, выбрал однажды рожденный сегодня крестьянин из Тобольской губернии Григорий Распутин. Герой дня сегодняшнего приобрел всемирную известность благодаря тому, что был другом семьи российского императора Николая II. В 1910-е годы в определенных кругах петербургского общества имел репутацию "царского друга", "старца", прозорливца и целителя.

Козероги дня сегодняшнего редко амбициозны как в работе, так и в социальном кругу. Многие рожденные 21 января со временем все-таки приспосабливаются к роли руководителя и бывают очень убедительны, когда выдвигают свою точку зрения или делают конкретные предложения. Занимая высокий пост, рожденные в этот день чувствуют общественное настроение и поэтому легко контактируют с людьми в любой среде, где бы они ни руководили.

Страстность, свойственная рожденным 21 января, делает их очень привлекательными в сексуальном плане. Жизнь для них — игра на публику. Они в меру скромны и отзывчивы, но наедине с собой скептически относятся к столь "положительным" качествам своей натуры. Их дом, образно говоря, представляет собой убежище, куда могут войти только избранные. Возможно, самая большая их проблема состоит в том, что они никак не поймут, чего действительно хотят от жизни. Пока они этого не сделают, будут, подобно мотылькам, порхать с места на место.

Из определившихся со своим жизненным путем можно отметить рожденного сегодня "отца советской атомной бомбы" физика Игоря Курчатова; отца-основателя Ансамбля народного танца советского хореографа Игоря Моисеева; одного из самых известных теноров в мире, испанского оперного певца Пласидо Доминго и гуру мировой модной индустрии XX века, французского модельера Кристиана Диора.

Формулой небес мудрого героя дня сегодняшнего Павла Флоренского закончим наш рассказ: "Надо уметь жить и пользоваться жизнью, опираясь на то, что есть в данный момент, а не обижаясь на то, чего нет. Ведь времени, потерянного на недовольство, никто и ничто не вернет".

На фото: Пласидо Доминго

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