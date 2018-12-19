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Автор Соломон Соловьев

Генераторы, запускающие жизнь - Гороскоп дня

Гороскоп

О способности проявлять инициативу и вести за собой других, невероятной изобретательности, эффективности в работе и оригинальности рожденных 20 декабря рассказывает астропсихоаналитик Соломон Соловьев в авторской рубрике "Формула небес".﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿

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Читайте и смотрите интервью о проекте с его автором: Формула небес для земных дел﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿

"Светлые люди будущего, они берутся в достаточной степени ниоткуда. Это внезапный процесс. У человека сила жить берется очень часто совершенно ниоткуда. И не только сила жить, но и творческие способности, и какие-то непредсказуемые возможности, и оптимизм, и прекрасное настроение, которое, кстати, всегда берется ниоткуда…" — такую оптимистичную формулу жизни обозначил для себя рожденный сегодня популярный поэт и журналист Дмитрий Быков.

О генераторах жизни рожденных 20 декабря расскажем сегодня.

Стрельцы, пришедшие сегодня в мир, постоянно генерируют идеи, заставляя окружающих увеличивать свою активность. Их способность проявлять инициативу поистине огромна. Не особенно утруждая себя воплощением собственных проектов и идей в жизнь и, уж тем более, административными вопросами, люди, чей день рождения — 20 декабря, предпочитают приступать к следующей задаче сразу после того, как положат начало предыдущей. Однако их начинания, как правило, получают продолжение, и они таким образом составляют себе хорошую репутацию. У рожденных 20 декабря между внезапным желанием сделать что-либо и самим этим делом не проходит много времени. Если они задумали что-то, их уже практически невозможно остановить. И в первую очередь потому, что их действия следуют за идеями с молниеносной скоростью.

Одним из самых плодовитых скульпторов XVIII века остался в истории французский мастер Клодион. Оживленность и грациозность его произведений принесли ему огромную популярность в европейских кругах и множество заказов со стороны любителей из всех стран, в том числе императрицы Екатерины II, напрасно старавшейся привлечь его в Россию.

Талант Клодиона выказывался более в небольших статуэтках и рельефах, чем в крупных произведениях скульптуры. Многие из его мелких работ были воспроизводимы по нескольку раз, в бронзовых, терракотовых, мраморных и бисквитных экземплярах, поступали в продажу и расходились по рукам богатых людей. Образцы этих работ можно видеть почти во всех музеях Европы, включая Эрмитаж.

"Каучуковым королем" XX века был прозван рожденный сегодня американский предприниматель Гарви Самуэль Файрстоун. Его компании принадлежали самые большие резиновые плантации в Либерии и самые крупные предприятия по производству каучука. Во время Второй мировой войны его предприятия по призыву правительства Соединенных Штатов стали производить армейские снаряды, алюминиевые бочки для продуктового транспорта и другие военные резиновые потребности. В мирное время Файрстоун вместе со своим партнером автомобильным гуру Генри Фордом организовал производство резиновых покрышек для автомобилей. В настоящее время автомобильные шины марки Firestone по-прежнему популярны у потребителей.

Последним из великих полярных исследователей называли современники рожденного сегодня американского путешественника норвежского происхождения Финна Ронне. Он стал руководителем пяти экспедиций в Антарктиду и Арктику, в результате которых был открыт второй по величине шельфовый ледник в мире — ледник Ронне. Вместе со своей супругой Ронне посетил одну из полярных станций, и они стали первой семейной парой, побывавшей на Южном полюсе Земли. В перерывах между полярными экспедициями Финн Ронне читал многочисленные лекции по полярной тематике, являясь консультантом ВМФ США, а также принимал участие в организации первых коммерческих круизов к берегам Антарктиды.

Невероятная изобретательность, эффективность в работе и оригинальность у Стрельцов дня сегодняшнего столь высоки, что их производительность порой даже вызывает удивление.

Иногда людей, родившихся 20 декабря, которым по роду деятельности приходится заниматься интеллектуальным трудом, можно обвинить в некоторой поверхностности — это касается их исследований, теорий или произведений искусства. Однако очевидно, что их метод предполагает именно многократное рассмотрение предмета с различных сторон, а не детальное и глубокое изучение всего лишь одного из его аспектов.

Рожденным 20 декабря обычно хорошо удается контролировать свою психическую энергию, и все же наибольший интерес у них вызывают метафизические виды жизненного опыта. Тем не менее, люди, чей день рождения — 20 декабря, весьма твердо стоят на земле и с большой подозрительностью относятся ко всякого рода непроверенным историям о чудесах или путешествиях по другим мирам.

Люди, родившиеся в этот день, не из тех, кто принимает на веру слухи или даже слова авторитетов. Им может очень не нравиться, когда им говорят, что их чувства не имеют под собой никакой реальной основы. Вместе с тем они бывают весьма агрессивными в отстаивании своих собственных идей и мнений.

Неординарными способностями долгое время покорял мир рожденный сегодня израильский фокусник, менталист и мистификатор Ури Геллер. Герой дня стал знаменитым после выступлений в серии телешоу, демонстрирующих его сверхъестественные возможности психокинеза и телепатии. Его представление включало изгибание стальных ложек, описание содержания спрятанных рисунков. Геллер заставлял часы остановиться или идти быстрее. Он неоднократно заявлял, что выполняет свои фокусы благодаря силе воли и разума.

Так как рожденных 20 декабря часто называют генераторами идей в разных сферах, то абсолютно закономерным является тот факт, что рожденный сегодня американский физик Роберт Ван де Грааф в 1935 году получил патент на изобретенный им высоковольтный генератор. В 1946 году де Грааф начал производство электростатических ускорителей, которые активно применялись для терапии рака и промышленной радиографии.

Обобщая все сказанное, можно заметить, что для Стрельцов, рожденных 20 декабря, основное значение имеет общая картина действительности, а не мелкие детали. Они любят философствовать о вещах в целом и ценят благодарных слушателей. Возможность влиять на мысли окружающих доставляет им подлинное удовольствие.

Будучи неустанными работниками, они часто требуют от своих подчиненных такой же отдачи. Вообще, склонность заранее ожидать от людей большего, чем они могут, является одной из основных причин возникновения проблем у тех, кто родился 20 декабря. Это качество способно привести к разрыву с теми, чьи силы были ошибочно переоценены.

Рожденный сегодня южнокорейский кинорежиссер Ким Ки Дук начал снимать кино в сорок лет и за первые десять лет снял 13 фильмов. Его фильм "Пьета" получил главный приз Венецианского фестиваля "Золотой лев", и это был первый корейский фильм, получивший приз такого уровня.

Ким Ки Дук единодушно называется критиками одним из самых скандальных режиссеров современного кино. Многие даже называют его "корейским Тарантино".

Формулой генератора скандалов во имя светлых чувств мы и закончим сегодня: "Честно сказать, меня привлекают все эти низменные страсти, постоянное беспокойство, неуверенность в себе и в завтрашнем дне. Я уверен, что из подобных кризисных ситуаций рождается та энергия, энергетика, заставляющая нас жить дальше. Если вы присмотритесь, то сквозь эту грязь вы увидите настоящую красоту!"

На фото: Ким Ки Дук

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"Правду.Ру" захватила астропсихоаналитика
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