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Автор Соломон Соловьев

Бузова и Волочкова – космические сестры по разуму - Гороскоп дня

Гороскоп

Об уме, оригинальности, импульсивности, организованности, чувстве юмора и внутренней чувствительности рожденных 20 января рассказывает астропсихоаналитик Соломон Соловьев в авторской рубрике "Формула небес".﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿

Бузова и Волочкова – космические сестры по разуму - Гороскоп дня. 397443.jpeg

Читайте и смотрите интервью о проекте с его автором: Формула небес для земных дел﻿﻿﻿﻿﻿﻿

"Запомните, мужчины: стервы дурами не бывают!" — так ответила зрителям рожденная сегодня императрица российской поп-музыки Ирина Аллегрова на просьбу спеть на концерте вместо "все мы бабы стервы" "все мы бабы дуры".

О разумной и оригинальной Формуле небес сегодняшнего дня поговорим подробнее.

Козероги, рожденные 20 января, — сильные, активные личности, которые уверенно следуют своим импульсам, куда бы они ни привели. Способность принимать неординарные решения и воплощать их в действительность — вот наиболее характерная черта людей, рожденных в этот день. Скорей импровизируя, чем усердствуя, они принимают жизнь такой, какая она есть, — переменчивой и полной неожиданностей.

Рожденный сегодня король Испании, Неаполя и Сицилии Карл III, будучи представителем просвещенного абсолютизма, провел эффективные реформы государственного управления и экономики. Король дважды отрекался от престола, чтобы занять трон другого государства.

Пришедший сегодня в наш мир великий французский испытатель Андре-Мари Ампер был назван современниками "Ньютоном электричества". Ученый создал первую теорию, которая выражала связь электрических и магнитных явлений. Амперу принадлежит гипотеза о природе магнетизма, он ввел в физику понятие электрического тока. В механике ему принадлежит формулировка термина "кинематика", и он также ввел в научный оборот термин "кибернетика".

Рожденный сегодня японский конструктор Кэндзиро Такаянаги запомнился человечеству созданием первого в мире полностью электронного телеприемника. В 1926 году доктор Такаянаги продемонстрировал изображение при помощи электронно-лучевой трубки.

Внутреннее состояние рожденных сегодня Козерогов часто нестабильно, хотя они и отличаются высочайшей организованностью. На работе они естественны и непринужденны. Многие люди, чей день рождения — 20 января, чудесным образом умеют вносить упорядоченность в любой труд.

Из героев дня сегодняшнего получаются прекрасные юмористы. Даже самые ужасные обстоятельства (измены, разводы, невозможность карьерного роста) воспринимаются ими сквозь призму улыбки, которая, как ни странно, никогда не кажется неуместной. Чувство юмора надежно защищает их глубокую внутреннюю чувствительность. Хотя рожденные 20 января любят шутки и иногда даже дурачатся совсем по-детски, это отнюдь не портит их. Они очень гордые личности, которые умеют вести себя достойно.

За политические убеждения большую часть своей взрослой жизни провел в тюрьме рожденный сегодня турецкий поэт и общественный деятель Назым Хикмет Ран. Его называли "романтический коммунист" и "романтический революционер". Свою формулу он зарифмовал в ставших легендарными строчках:

Ведь если я гореть не буду,

И если ты гореть не будешь,

И если мы гореть не будем,

Так, кто же здесь рассеет тьму?

"Каждый живет в собственном вымышленном мире, но большинство людей этого не понимают. Никто не знает подлинного мира. Каждый называет Истиной свои личные фантазии. Я отличаюсь тем, что знаю: я живу в мире грез. Мне это нравится, и я не терплю, когда мне в этом мешают. Фантазии — единственная реальность", — такую блестящую формулу жизни озвучил однажды гениальный режиссер мирового кино, рожденный сегодня Федерико Феллини. Режиссер был обладателем пяти премий "Оскар" и "Золотой пальмовой ветви" Каннского кинофестиваля.

Козерогам, рожденным 20 января, свойственна редкая по нашим временам отзывчивость, притягивающая к ним родных и друзей. Несмотря на то, что они могут проявлять скверный характер и быть резкими, их быстро прощают, потому что в этих вспышках ярости нет злобы. Поскольку люди, чей день рождения — 20 января, всегда являются объектами шуток, многие воспринимают их поверхностно.

Рожденная сегодня звезда "Инстаграма" Ольга Бузова — рекордсменка по шуткам, связанным с ее персоной. Это нисколько не смущает героиню дня. Несмотря на всю комичность всех своих проектов и своего образа на экране и на сцене Ольга Бузова имеет многомиллионную аудиторию поклонниц девочек-подростков, а в 2018 году она даже оказалась на шестом месте в рейтинге Forbes "50 звезд шоу-бизнеса и спорта".

По иронии Формулы небес в городе Санкт-Петербурге (как и Ольга Бузова) именно 20 января родилась скандальная российская балерина Анастасия Волочкова. О шутках в свой адрес Волочкова пишет: "Надо мной столько раз шутили в КВНах и во всяких кроссвордах, в розыгрышах, во всяких дурацких шутках-прибаутках, что я привыкла. Люди проявляют внимание ко мне и пусть продолжают это делать".

Балетная формула дня сегодняшнего не в юмористическом фарсе, как с Волочковой, а в полной красе раскрылась в рожденной сегодня "первой леди американского танца" американской балерине Рут Сен-Дени. Как и ее коллега по цеху Айседора Дункан, Сен-Дени проводила основательную реформу балетного искусства и видела в своей реформе танца некую общечеловеческую миссию.

На самом деле, в большинстве своем Козероги дня сегодняшнего ведут скрытный образ жизни и делятся своими надеждами и мечтами лишь с близкими. Герои дня обычно чистосердечны и не ведут двойную игру. Тем не менее они могут почувствовать легкий упадок сил, если обнаружат, что их великодушие и щедрость были преданы.

Хотя рожденные 20 января не отличаются физической выносливостью, эмоциональная и духовная сила позволяет им пережить множество катаклизмов, обычно сопровождающих человеческую жизнь.

Несмотря на то, что они, как правило, бывают на стороне обиженных и покровительствуют им, рожденные в этот день могут быть властными натурами, но эта роль им не подходит. Они не особенно искусны в том, чтобы заставлять других людей (кроме своих детей) подчиняться своим правилам.

Поскольку свободолюбивый стиль жизни, который они ведут, предполагает долю пренебрежения к различным ограничениям, другие не воспринимают их авторитаризм серьезно. Их оптимистический взгляд на жизнь, уверенность в себе и беззаботность могут послужить примером для других.

Газета "Гардиан" назвала рожденного сегодня американского кинорежиссера Дэвида Линча "самым важным кинорежиссером нынешней эпохи". Формулой небес от Линча закончим сегодня: "Вы видели, как собаки играют в гостиной? Похоже, что они правда получают удовольствие. Катают мяч, грызут вещи, тяжело дышат и выглядят счастливыми. Люди задуманы точно так же. Мы должны быть вполне счастливы. Не знаю, почему у нас не получается".

На фото: Анастасия Волочкова

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