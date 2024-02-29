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Ирина Гусакова
Самые токсичные пары по знакам зодиака: как избежать ошибок в отношениях

Астрологи назвали 12 самых токсичных пар зодиака

5:22
Гороскопы

Совместимость субъективна. Про некоторые пары хочется сказать, что их союз был заключён на небесах. Некоторые же живут, словно кошка с собакой. Поиски любви могут завести на разные дорожки, некоторые из них могут быть продиктованы звёздами. Астрологи назвали 12 самых токсичных пар зодиака.

Астрологи назвали 12 самых токсичных пар зодиака
Фото: Own work by Audry Aymar is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Овен и Рак

По словам астролога Ракель Родригес, Овен и Рак могут столкнуться с проблемами из-за различий в характерах. Овен более прямолинеен, а Рак более чувствителен к жизни.

"Например, в ситуациях, когда Овен выбирает конфронтацию и действие, Рак может отступить или отреагировать эмоционально, что может привести к недопониманию, — рассказывает Родригес. — Этот союз может стать токсичным, когда нетерпение Овна встречается с капризностью Рака и создаёт цикл обид и защитных реакций".

Скорпион и Водолей

Скорпион и Водолей вряд ли будут ладить в долгосрочной перспективе. Скорпиону необходимо слиться, он хочет сблизиться, он хочет полной жертвы и преданности партнёра, тогда как Водолей вовсе не горит желанием потерять свободу. Водолей ценит независимость и будет за неё бороться, а Скорпион будет "злиться, поскольку его обижают".

"Скорпион злится, когда чувствует, что существует риск бегства партнёра", — объясняет @astrologybro.

Дева и Весы

Весы ценят мир и гармонию, они хотят, чтобы Дева расслабилась. С другой стороны, Дева будет восхищаться обаянием Весов, но она также будет раздражаться из-за их пассивности.

Дева и Стрелец

По словам Родригес, Дева и Стрелец также не смогут прийти к единому мнению в отношениях во многом из-за их противоречивых ценностей.

"Перфекционизм и внимание Девы к деталям могут расстроить свободолюбивого Стрельца, который предпочитает более спонтанный и авантюрный образ жизни", — объясняет она.

Токсичность возникает, когда критика Девы ослабляет дух Стрельца, а игнорирование Стрельцом деталей раздражает Деву.

Оба партнёра в этой паре могут в конечном итоге почувствовать себя "неправильно понятыми", поскольку им сложно увидеть и оценить точку зрения друг друга, добавляет Родригес.

Водолей и Рак

По словам астролога Стины Гарбис, отношения между Водолеем и Раком "очень легко могут превратиться в свалку токсичных отходов".

Водолей любит, когда вокруг него много друзей, а Рак предпочитает приватность, и именно здесь может возникнуть разлад.

"Рак может постоянно завидовать друзьям Водолея, а Водолей может захотеть, чтобы Рак вышел из своей скорлупы, — рассказывает Гарбис. — Водолей не расстанется со своими друзьями, а Рак будет защищать свою оболочку как можно дольше".

Овен и Телец

Эти животные похожи: они оба упрямы, сильны, у них много огромной силы и лидерских качеств, но в то же время они разные, объясняет @astrologybro.

Овен будет нетерпелив по отношению к Тельцу, его будет расстраивать то, что Тельцы иногда просто двигаются слишком медленно или они слишком терпеливы.

Рак и Близнецы

По мнению @astrologybro, чувствительный Рак и игривые Близнецы также могут оказаться в токсичных отношениях.

Близнецы не отличаются эмпатией, они не погружаются глубоко в эмоции. Рак видит, что Близнецы просто плывут по течению.

Рак хочет безопасности и защиты, говорит @astrologybro, и эпатажные Близнецы будут выбивать Рака из зоны комфорта.

Телец и Стрелец

Стрелец всегда в движении, а Телец любит стоять на месте. Кроме того, Стрельца больше интересуют переживания, а Тельца — вещи. В то время как Стрелец, возможно, захочет проводить каждые выходные в городе, Телец, возможно, захочет остаться дома.

Телец и Водолей

Родригес говорит, что эти два знака вряд ли уживутся вместе, потому что Водолей любит перемены, а Телец любит, чтобы всё было стабильно. Эти ключевые различия могут быстро привести к токсичности.

Дева и Овен

Дева и Овен вполне могут стать "токсичной парой", поскольку оба могут быть агрессивными по-разному.

Дева не любит, когда ей говорят, как себя вести, а Овен не любит, когда ему говорят, что делать.

Скорпион и Близнецы

Этих двоих, скорее всего, поначалу будет тянуть друг к другу, но энергичность Скорпиона и "любовь к разнообразию" Близнецов могут в конечном итоге привести к конфликту.

"Глубокие эмоциональные вложения Скорпиона могут напрягать Близнецов, которые предпочитают более лёгкий и беззаботный подход к любви", — говорит Гарбис.

Кокетство Близнецов может вызывать ревность Скорпиона.

Кроме того, Близнецы не стремятся держать всё в тайне или поддерживать атмосферу таинственности в отношениях.

"Близнецам труднее всего хранить секреты, в то время как Скорпиону нравится, когда в его жизни много загадок", — отмечает астролог.

Козерог и Лев

По словам Гарбис, эти двое могут "довести друг друга до смерти", поскольку Козерог будет уставать от постоянной потребности Льва быть в центре внимания.

"Потребность Льва в восхищении и внимании противоречит сдержанному и прагматичному взгляду на жизнь Козерога, — говорит Родригес. — Поэтому пока Лев ищет похвалы и драмы, критика Козерога и сосредоточенность на практических вопросах могут испортить настроение Льву".

Самые токсичные пары зодиака
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Ирина Шлионская
Ирина Шлионская — автор Правды.Ру
Темы астрология
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