Топ-6 самых злопамятных знаков зодиака

Некоторые люди готовы подставить другую щеку, если ударили по одной, но есть люди, которые слишком близко к сердцу принимают обидные слова. Прежде чем вы успеете извиниться или объясниться, они начнут обдумывать план мести. Астрологи назвали шесть самых злопамятных знаков зодиака.
Возможно, вы не ожидали увидеть в этом списке чувствительных и заботливых Раков, но они чрезвычайно мстительны, если дело касается самых близких им людей. Когда их обижает кто-то, кого они любят, Раки часто проявляют злобу, отмечает астролог журнала The Best of Psychic Reader Эмили Ньюман.
Однако астролог Ракель Родригес считает, что они, скорее всего, будут пассивно-агрессивны в своей мстительности:
"Они не такие прямолинейные, как другие знаки, но могут сдерживать обиду, время от времени выплескивая её в язвительных репликах в отношении оппонента".
Не позволяйте их тихому характеру обмануть вас. Эти земные знаки знают обо всём, что происходит вокруг них, поэтому если вы думаете, что вам что-то сошло с рук за их спиной, вы, вероятно, ошибаетесь.
Родригес объясняет, что в своей мстительности они действуют стратегически.
"Они тщательно планируют свои ответные действия и ждут подходящего момента, чтобы нанести ответный удар", — говорит астролог.
Также на расчётливую месть способны Девы, которые используют свой ум для "разработки неприятных стратегий", говорит Ньюман:
"У них две личности. Вы можете подумать, что они добрые и милые, но они планируют вас сломить".
Астролог Стина Гарбис добавляет, что из-за своей склонности к осуждению Девам трудно отпустить ситуацию.
Львы естественным образом тянутся ко всеобщему восхищению. И, по словам Ньюман, они пойдут на всё, чтобы оставаться в центре внимания, даже если для этого придётся испачкать руки.
"У них сильное чувство гордости и достоинства, поэтому они так легко обижаются, — говорит Родригес. — Когда им больно, они не просто злятся — они могут и отомстить".
Если они почувствуют необходимость отомстить, они устроят из этого зрелище.
"Они хотят, чтобы их враг чётко осознавал последствия своих действий", — добавляет Родригес.
Гарбис указывает, что Овном управляет Марс, планета действия и агрессии. Поэтому, по её словам, они "злятся и говорят ужасные вещи", они будут пинать вас, когда вы упадёте.
Родригес советует проявлять осторожность, поскольку эти огненные знаки немедленно отреагируют, если почувствуют, что их предали:
"Они действуют скорее импульсивно, чем расчётливо, и это иногда приводит к быстрой и прямой конфронтации".
Скорпионов отличает их сила, а также преданность своим убеждениям. Однако они готовы отомстить тем, кто поступает неправильно.
"Скорпионы — самые мстительные и жестокие из всех знаков зодиака", — говорит Ньюман.
Они также преуспевают в манипуляциях, показывая вам только свою "сладкую сторону".
Хотя вы, возможно, и не знаете, что они задумали (благодаря их таинственности), Гарбис отмечает, что они всегда планируют нападение.
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