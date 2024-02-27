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Ирина Гусакова
Топ-6 самых злопамятных знаков зодиака

Астрологи назвали шесть самых злопамятных знаков зодиака

3:28
Гороскопы

Некоторые люди готовы подставить другую щеку, если ударили по одной, но есть люди, которые слишком близко к сердцу принимают обидные слова. Прежде чем вы успеете извиниться или объясниться, они начнут обдумывать план мести. Астрологи назвали шесть самых злопамятных знаков зодиака.

Астрологи назвали шесть самых злопамятных знаков зодиака
Фото: Wikipedia by Peter Ziegler is licensed under CC BY-SA 4.0

Рак (22 июня — 22 июля)

Возможно, вы не ожидали увидеть в этом списке чувствительных и заботливых Раков, но они чрезвычайно мстительны, если дело касается самых близких им людей. Когда их обижает кто-то, кого они любят, Раки часто проявляют злобу, отмечает астролог журнала The Best of Psychic Reader Эмили Ньюман.

Однако астролог Ракель Родригес считает, что они, скорее всего, будут пассивно-агрессивны в своей мстительности:

"Они не такие прямолинейные, как другие знаки, но могут сдерживать обиду, время от времени выплескивая её в язвительных репликах в отношении оппонента".

Козерог (22 декабря — 19 января)

Не позволяйте их тихому характеру обмануть вас. Эти земные знаки знают обо всём, что происходит вокруг них, поэтому если вы думаете, что вам что-то сошло с рук за их спиной, вы, вероятно, ошибаетесь.

Родригес объясняет, что в своей мстительности они действуют стратегически.

"Они тщательно планируют свои ответные действия и ждут подходящего момента, чтобы нанести ответный удар", — говорит астролог.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Также на расчётливую месть способны Девы, которые используют свой ум для "разработки неприятных стратегий", говорит Ньюман:

"У них две личности. Вы можете подумать, что они добрые и милые, но они планируют вас сломить".

Астролог Стина Гарбис добавляет, что из-за своей склонности к осуждению Девам трудно отпустить ситуацию.

Лев (23 июля — 22 августа)

Львы естественным образом тянутся ко всеобщему восхищению. И, по словам Ньюман, они пойдут на всё, чтобы оставаться в центре внимания, даже если для этого придётся испачкать руки.

"У них сильное чувство гордости и достоинства, поэтому они так легко обижаются, — говорит Родригес. — Когда им больно, они не просто злятся — они могут и отомстить".

Если они почувствуют необходимость отомстить, они устроят из этого зрелище.

"Они хотят, чтобы их враг чётко осознавал последствия своих действий", — добавляет Родригес.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Гарбис указывает, что Овном управляет Марс, планета действия и агрессии. Поэтому, по её словам, они "злятся и говорят ужасные вещи", они будут пинать вас, когда вы упадёте.

Родригес советует проявлять осторожность, поскольку эти огненные знаки немедленно отреагируют, если почувствуют, что их предали:

"Они действуют скорее импульсивно, чем расчётливо, и это иногда приводит к быстрой и прямой конфронтации".

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Скорпионов отличает их сила, а также преданность своим убеждениям. Однако они готовы отомстить тем, кто поступает неправильно.

"Скорпионы — самые мстительные и жестокие из всех знаков зодиака", — говорит Ньюман.

Они также преуспевают в манипуляциях, показывая вам только свою "сладкую сторону".

Хотя вы, возможно, и не знаете, что они задумали (благодаря их таинственности), Гарбис отмечает, что они всегда планируют нападение.

Самые ЗЛОПАМЯТНЫЕ знаки зодиака
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Ирина Шлионская
Ирина Шлионская — автор Правды.Ру
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