Топ-6 самых злопамятных знаков зодиака

Астрологи назвали шесть самых злопамятных знаков зодиака

Гороскопы

Некоторые люди готовы подставить другую щеку, если ударили по одной, но есть люди, которые слишком близко к сердцу принимают обидные слова. Прежде чем вы успеете извиниться или объясниться, они начнут обдумывать план мести. Астрологи назвали шесть самых злопамятных знаков зодиака.

Фото: Wikipedia by Peter Ziegler is licensed under CC BY-SA 4.0

Рак (22 июня — 22 июля)

Возможно, вы не ожидали увидеть в этом списке чувствительных и заботливых Раков, но они чрезвычайно мстительны, если дело касается самых близких им людей. Когда их обижает кто-то, кого они любят, Раки часто проявляют злобу, отмечает астролог журнала The Best of Psychic Reader Эмили Ньюман.

Однако астролог Ракель Родригес считает, что они, скорее всего, будут пассивно-агрессивны в своей мстительности:

"Они не такие прямолинейные, как другие знаки, но могут сдерживать обиду, время от времени выплескивая её в язвительных репликах в отношении оппонента".

Козерог (22 декабря — 19 января)

Не позволяйте их тихому характеру обмануть вас. Эти земные знаки знают обо всём, что происходит вокруг них, поэтому если вы думаете, что вам что-то сошло с рук за их спиной, вы, вероятно, ошибаетесь.

Родригес объясняет, что в своей мстительности они действуют стратегически.

"Они тщательно планируют свои ответные действия и ждут подходящего момента, чтобы нанести ответный удар", — говорит астролог.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Также на расчётливую месть способны Девы, которые используют свой ум для "разработки неприятных стратегий", говорит Ньюман:

"У них две личности. Вы можете подумать, что они добрые и милые, но они планируют вас сломить".

Астролог Стина Гарбис добавляет, что из-за своей склонности к осуждению Девам трудно отпустить ситуацию.

Лев (23 июля — 22 августа)

Львы естественным образом тянутся ко всеобщему восхищению. И, по словам Ньюман, они пойдут на всё, чтобы оставаться в центре внимания, даже если для этого придётся испачкать руки.

"У них сильное чувство гордости и достоинства, поэтому они так легко обижаются, — говорит Родригес. — Когда им больно, они не просто злятся — они могут и отомстить".

Если они почувствуют необходимость отомстить, они устроят из этого зрелище.

"Они хотят, чтобы их враг чётко осознавал последствия своих действий", — добавляет Родригес.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Гарбис указывает, что Овном управляет Марс, планета действия и агрессии. Поэтому, по её словам, они "злятся и говорят ужасные вещи", они будут пинать вас, когда вы упадёте.

Родригес советует проявлять осторожность, поскольку эти огненные знаки немедленно отреагируют, если почувствуют, что их предали:

"Они действуют скорее импульсивно, чем расчётливо, и это иногда приводит к быстрой и прямой конфронтации".

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Скорпионов отличает их сила, а также преданность своим убеждениям. Однако они готовы отомстить тем, кто поступает неправильно.

"Скорпионы — самые мстительные и жестокие из всех знаков зодиака", — говорит Ньюман.

Они также преуспевают в манипуляциях, показывая вам только свою "сладкую сторону".

Хотя вы, возможно, и не знаете, что они задумали (благодаря их таинственности), Гарбис отмечает, что они всегда планируют нападение.