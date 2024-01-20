Финансовый гороскоп на 2024 год: узнайте, ждёт ли вас богатство — ведический астролог Лариса Богучарская

Финансовый гороскоп для всех знаков зодиака на 2024 год составила специально для Pravda.Ru ведический астролог Лариса Богучарская.
Финансовая удача зависит от многих факторов, но в первую очередь от расположения Юпитера, поэтому мы рассмотрим гороскоп с учётом положения этой планеты.
Транзитный Юпитер до 1 мая 2024 года находится в Рыбах, а затем он переходит в знак Тельца. Прогноз составлен в ведической астрологии (Джйотиш). Нужно узнать свой восходящий знак и отталкиваться от него, а не от привычного вам западного стиля.
В плане финансовых возможностей наиболее благоприятное время длится до 1 мая 2024 года. В это время вы сможете накопить денежный ресурс и открыть выгодные сделки. Но будьте аккуратнее в расходах, особенно с мая 2024 года — велик риск потратить или потерять большие суммы денег. Весь год сохраняется тенденция получения денег от других людей, возможно присвоение чужого богатства.
Благоприятное время, особенно с 1 мая 2024 года. Получение неожиданных денег из разных источников, особенно из зарубежных стран. Возможно, благодаря бизнесу, связанному с морем, реками, водой. Благоприятны вложения в ювелирные украшения.
С 1 мая возможен доход от бизнес-путешествий. Благоприятный период для работы, повышения по карьерной лестнице и профессионального роста.
Ваш авторитет возрастёт, сможете получить поддержку от элит.
В 2024 году возможно повышение в должности или увеличение должностных обязанностей.
Очень важно обратить внимание на духовное развитие и моральные ценности, так как в этом году они будут тесно взаимосвязаны с финансовым достатком.
Наиболее благоприятный период в финансовом плане длится до мая, когда возможно получение денег из разных источников. Постарайтесь в этот период заручиться поддержкой друзей и "сильных мира сего".
С 1 мая не принимайте поспешные решения и будьте осторожны в инвестициях.
До 1 мая, пока Юпитер находится в знаке Овна, вам придётся приложить усилия для удержания своих позиций в социуме. Но потом ситуация улучшится и на горизонте появятся интересные предложения от высокопоставленных лиц или от ваших друзей.
Будьте аккуратнее в управлении чужими ресурсами, особенно до 1 мая.
Вполне вероятно, что после долгих усилий вы всё-таки сможете преодолеть все трудности, получить имя и славу, обеспечив себе повышение дохода.
Накопление финансов в течение года маловероятно, но это не означает, что заработать совсем не получится. Вы будете много тратить на трансформацию своей личности, а это необходимые расходы, особенно в данный период времени.
Наиболее благоприятное время для финансовой деятельности — до 1 мая 2024, в это время Юпитер будет располагаться в доме удачи.
Внимательно рассчитывайте размер кредитных займов, чтобы быть уверенным в их будущем погашении.
Поворотный год. Отличное время, чтобы разобраться с накопившимися долгами и конкурентами.
Будут силы, чтобы выполнить любую работу или проект.
С мая 2024 года удача будет на вашей стороне, поэтому решать все финансовые вопросы станет гораздо легче. Вы получите новые навыки в работе, приобретёте авторитет.
Благоприятны инвестиции на покупку земель.
Если вы долгое время стремились к реализации своего бренда, пришло время действовать. Вас ждёт расширение связей и деловых коммуникаций, увеличение роста потребителей ваших товаров и услуг.
Будьте аккуратны весь предстоящий год. Возможно вовлечение в серьёзные споры и разбирательства, особенно из-за чужих ресурсов.
Приток денег из разных источников, в том числе от противников. Почести и уважение со стороны окружающих, неконтролируемые расходы, возможность достичь реализации.
До 1 мая наиболее удачное время:
Позже возможны препятствия в получении дохода и трудности различного характера.
Хороший доход через сельское хозяйство (всё, что с ним связано) и успех во всех начинаниях. Это время получения роскоши и статуса.
Преуспевание во многих делах и улучшение профессиональной деятельности, доходы от государства или через него, улучшение финансового статуса. Победа над врагами и оппонентами.
Однако настрой будет довольно агрессивный и не будет чувства удовлетворения от проделанной работы.
После 1 мая возможны
Хорошее финансовое состояние. Приходят деньги и всяческие доходы. Человек может заниматься спекуляциями и игорным делом.
До 1 мая более оптимистичный настрой и хорошее время для получения финансового благополучия. Позднее возможно недовольство и неудовлетворённость даже от положительных моментов.
Благоприятны вложения в транспортные средства и увеличение штата помощников на протяжении всего года.
Любые попытки заработать хорошие деньги будут даваться через большие усилия.
Благоприятный период для обретения благосостояния начнётся с 1 мая.
Хорошее время, прекрасные события, наслаждения комфортом и роскошью. Деньги приходят из разных источников, в том числе от врагов. Человек не боится встречаться с трудностями лицом к лицу.
Остерегайтесь, чтобы не стать жертвой унижения и нечестных игр. Есть вероятность потерять деньги на спекуляциях и азартных играх.
Неблагоприятный период для судебных разбирательств, можете потерпеть поражение. Вспыльчивость может испортить все усилия и вызвать неудачу.
Со временем вы сможете открыть новый взгляд на жизнь благодаря духовному настрою.
Резкий поворот в жизни, увеличение ответственности и обязанностей, которые становится тяжело выполнять. Прошлые начинания и усилия будут успешно завершены. Не стоит начинать новое, не завершив начатое. До 1 мая не рекомендуется начинать новые проекты. Руководство может обременять большими обязанностями.
Тяжело заработанные сбережения могут быть потрачены без контроля и нужного подхода. Внимательно следите за своими расходами.
Возможны нечестные игры, направленные на подавление вашей личности и создание трудностей.
Новый виток в жизни. Возможна смена работы или появление новых обязанностей, которые тяжело выполнять. Повышение ответственности на работе. Не рекомендуется начинать новые проекты, не закончив начатые. Прошлые начинания и усилия будут успешно завершены.
До 1 мая хороший период для увеличения благосостояния, но позже возможны проблемы из-за потери позиции и неудачи во всех начинаниях.
На протяжении всего года сохраняется опасность безработицы и потери устойчивого финансового положения.
Многие девушки с детства были убеждены в том, что для них достаточно просто быть красивыми, и не обязательно стремиться к образованию и развитию личности.