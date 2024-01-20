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Ирина Гусакова
Финансовый гороскоп на 2024 год: узнайте, ждёт ли вас богатство — ведический астролог Лариса Богучарская

Финансовый гороскоп на 2024 год для всех знаков зодиака от ведического астролога Ларисы Богучарской

1:40
Гороскопы

Финансовый гороскоп для всех знаков зодиака на 2024 год составила специально для Pravda.Ru ведический астролог Лариса Богучарская.

Финансовый гороскоп на 2024 год для всех знаков зодиака от ведического астролога Ларисы Богучарской
Фото: openverse by spencer77 is licensed under CC BY 2.0.

Финансовый гороскоп на 2024 год         

Финансовая удача зависит от многих факторов, но в первую очередь от расположения Юпитера, поэтому мы рассмотрим гороскоп с учётом положения этой планеты.

Транзитный Юпитер до 1 мая 2024 года находится в Рыбах, а затем он переходит в знак Тельца. Прогноз составлен в ведической астрологии (Джйотиш). Нужно узнать свой восходящий знак и отталкиваться от него, а не от привычного вам западного стиля.

Овен

В плане финансовых возможностей наиболее благоприятное время длится до 1 мая 2024 года. В это время вы сможете накопить денежный ресурс и открыть выгодные сделки. Но будьте аккуратнее в расходах, особенно с мая 2024 года — велик риск потратить или потерять большие суммы денег. Весь год сохраняется тенденция получения денег от других людей, возможно присвоение чужого богатства.

Телец

Благоприятное время, особенно с 1 мая 2024 года. Получение неожиданных денег из разных источников, особенно из зарубежных стран. Возможно, благодаря бизнесу, связанному с морем, реками, водой. Благоприятны вложения в ювелирные украшения.

С 1 мая возможен доход от бизнес-путешествий. Благоприятный период для работы, повышения по карьерной лестнице и профессионального роста.

Ваш авторитет возрастёт, сможете получить поддержку от элит.

В 2024 году возможно повышение в должности или увеличение должностных обязанностей.

Близнецы

Очень важно обратить внимание на духовное развитие и моральные ценности, так как в этом году они будут тесно взаимосвязаны с финансовым достатком.

Наиболее благоприятный период в финансовом плане длится до мая, когда возможно получение денег из разных источников. Постарайтесь в этот период заручиться поддержкой друзей и "сильных мира сего".

С 1 мая не принимайте поспешные решения и будьте осторожны в инвестициях.

Рак

До 1 мая, пока Юпитер находится в знаке Овна, вам придётся приложить усилия для удержания своих позиций в социуме. Но потом ситуация улучшится и на горизонте появятся интересные предложения от высокопоставленных лиц или от ваших друзей.

Будьте аккуратнее в управлении чужими ресурсами, особенно до 1 мая.

Вполне вероятно, что после долгих усилий вы всё-таки сможете преодолеть все трудности, получить имя и славу, обеспечив себе повышение дохода.

Лев

Накопление финансов в течение года маловероятно, но это не означает, что заработать совсем не получится. Вы будете много тратить на трансформацию своей личности, а это необходимые расходы, особенно в данный период времени.

Наиболее благоприятное время для финансовой деятельности — до 1 мая 2024, в это время Юпитер будет располагаться в доме удачи.

Внимательно рассчитывайте размер кредитных займов, чтобы быть уверенным в их будущем погашении.

Дева

Поворотный год. Отличное время, чтобы разобраться с накопившимися долгами и конкурентами.

Будут силы, чтобы выполнить любую работу или проект.

С мая 2024 года удача будет на вашей стороне, поэтому решать все финансовые вопросы станет гораздо легче. Вы получите новые навыки в работе, приобретёте авторитет.

Благоприятны инвестиции на покупку земель.

Если вы долгое время стремились к реализации своего бренда, пришло время действовать. Вас ждёт расширение связей и деловых коммуникаций, увеличение роста потребителей ваших товаров и услуг.

Весы

Будьте аккуратны весь предстоящий год. Возможно вовлечение в серьёзные споры и разбирательства, особенно из-за чужих ресурсов.

Приток денег из разных источников, в том числе от противников. Почести и уважение со стороны окружающих, неконтролируемые расходы, возможность достичь реализации.

До 1 мая наиболее удачное время:

  • интеллектуальное развитие,
  • вход в высокое общество,
  • приток денег.

Позже возможны препятствия в получении дохода и трудности различного характера.

Скорпион

Хороший доход через сельское хозяйство (всё, что с ним связано) и успех во всех начинаниях. Это время получения роскоши и статуса.

Преуспевание во многих делах и улучшение профессиональной деятельности, доходы от государства или через него, улучшение финансового статуса. Победа над врагами и оппонентами.

Однако настрой будет довольно агрессивный и не будет чувства удовлетворения от проделанной работы.

После 1 мая возможны

  • вход в высшее общество,
  • богатство,
  • покупка недвижимости или автомобиля.

Стрелец

Хорошее финансовое состояние. Приходят деньги и всяческие доходы. Человек может заниматься спекуляциями и игорным делом.

До 1 мая более оптимистичный настрой и хорошее время для получения финансового благополучия. Позднее возможно недовольство и неудовлетворённость даже от положительных моментов.

Благоприятны вложения в транспортные средства и увеличение штата помощников на протяжении всего года.

Козерог

Любые попытки заработать хорошие деньги будут даваться через большие усилия.

Благоприятный период для обретения благосостояния начнётся с 1 мая.

Хорошее время, прекрасные события, наслаждения комфортом и роскошью. Деньги приходят из разных источников, в том числе от врагов. Человек не боится встречаться с трудностями лицом к лицу.

Остерегайтесь, чтобы не стать жертвой унижения и нечестных игр. Есть вероятность потерять деньги на спекуляциях и азартных играх.

Неблагоприятный период для судебных разбирательств, можете потерпеть поражение. Вспыльчивость может испортить все усилия и вызвать неудачу.

Со временем вы сможете открыть новый взгляд на жизнь благодаря духовному настрою.

Водолей

Резкий поворот в жизни, увеличение ответственности и обязанностей, которые становится тяжело выполнять. Прошлые начинания и усилия будут успешно завершены. Не стоит начинать новое, не завершив начатое. До 1 мая не рекомендуется начинать новые проекты. Руководство может обременять большими обязанностями.

Тяжело заработанные сбережения могут быть потрачены без контроля и нужного подхода. Внимательно следите за своими расходами. 

Возможны нечестные игры, направленные на подавление вашей личности и создание трудностей.

Рыбы

Новый виток в жизни. Возможна смена работы или появление новых обязанностей, которые тяжело выполнять. Повышение ответственности на работе. Не рекомендуется начинать новые проекты, не закончив начатые. Прошлые начинания и усилия будут успешно завершены.

До 1 мая хороший период для увеличения благосостояния, но позже возможны проблемы из-за потери позиции и неудачи во всех начинаниях.

На протяжении всего года сохраняется опасность безработицы и потери устойчивого финансового положения.

Куда вложить деньги в 2024 году?
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Ирина Шлионская
Ирина Шлионская — автор Правды.Ру
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