Финансовый гороскоп на 2024 год: узнайте, ждёт ли вас богатство — ведический астролог Лариса Богучарская

Финансовый гороскоп на 2024 год для всех знаков зодиака от ведического астролога Ларисы Богучарской

1:40 Your browser does not support the audio element. Гороскопы

Финансовый гороскоп для всех знаков зодиака на 2024 год составила специально для Pravda.Ru ведический астролог Лариса Богучарская.

Фото: openverse by spencer77 is licensed under CC BY 2.0.

Финансовый гороскоп на 2024 год

Финансовая удача зависит от многих факторов, но в первую очередь от расположения Юпитера, поэтому мы рассмотрим гороскоп с учётом положения этой планеты.

Транзитный Юпитер до 1 мая 2024 года находится в Рыбах, а затем он переходит в знак Тельца. Прогноз составлен в ведической астрологии (Джйотиш). Нужно узнать свой восходящий знак и отталкиваться от него, а не от привычного вам западного стиля.

Овен

В плане финансовых возможностей наиболее благоприятное время длится до 1 мая 2024 года. В это время вы сможете накопить денежный ресурс и открыть выгодные сделки. Но будьте аккуратнее в расходах, особенно с мая 2024 года — велик риск потратить или потерять большие суммы денег. Весь год сохраняется тенденция получения денег от других людей, возможно присвоение чужого богатства.

Телец

Благоприятное время, особенно с 1 мая 2024 года. Получение неожиданных денег из разных источников, особенно из зарубежных стран. Возможно, благодаря бизнесу, связанному с морем, реками, водой. Благоприятны вложения в ювелирные украшения.

С 1 мая возможен доход от бизнес-путешествий. Благоприятный период для работы, повышения по карьерной лестнице и профессионального роста.

Ваш авторитет возрастёт, сможете получить поддержку от элит.

В 2024 году возможно повышение в должности или увеличение должностных обязанностей.

Близнецы

Очень важно обратить внимание на духовное развитие и моральные ценности, так как в этом году они будут тесно взаимосвязаны с финансовым достатком.

Наиболее благоприятный период в финансовом плане длится до мая, когда возможно получение денег из разных источников. Постарайтесь в этот период заручиться поддержкой друзей и "сильных мира сего".

С 1 мая не принимайте поспешные решения и будьте осторожны в инвестициях.

Рак

До 1 мая, пока Юпитер находится в знаке Овна, вам придётся приложить усилия для удержания своих позиций в социуме. Но потом ситуация улучшится и на горизонте появятся интересные предложения от высокопоставленных лиц или от ваших друзей.

Будьте аккуратнее в управлении чужими ресурсами, особенно до 1 мая.

Вполне вероятно, что после долгих усилий вы всё-таки сможете преодолеть все трудности, получить имя и славу, обеспечив себе повышение дохода.

Лев

Накопление финансов в течение года маловероятно, но это не означает, что заработать совсем не получится. Вы будете много тратить на трансформацию своей личности, а это необходимые расходы, особенно в данный период времени.

Наиболее благоприятное время для финансовой деятельности — до 1 мая 2024, в это время Юпитер будет располагаться в доме удачи.

Внимательно рассчитывайте размер кредитных займов, чтобы быть уверенным в их будущем погашении.

Дева

Поворотный год. Отличное время, чтобы разобраться с накопившимися долгами и конкурентами.

Будут силы, чтобы выполнить любую работу или проект.

С мая 2024 года удача будет на вашей стороне, поэтому решать все финансовые вопросы станет гораздо легче. Вы получите новые навыки в работе, приобретёте авторитет.

Благоприятны инвестиции на покупку земель.

Если вы долгое время стремились к реализации своего бренда, пришло время действовать. Вас ждёт расширение связей и деловых коммуникаций, увеличение роста потребителей ваших товаров и услуг.

Весы

Будьте аккуратны весь предстоящий год. Возможно вовлечение в серьёзные споры и разбирательства, особенно из-за чужих ресурсов.

Приток денег из разных источников, в том числе от противников. Почести и уважение со стороны окружающих, неконтролируемые расходы, возможность достичь реализации.

До 1 мая наиболее удачное время:

интеллектуальное развитие,

вход в высокое общество,

приток денег.

Позже возможны препятствия в получении дохода и трудности различного характера.

Скорпион

Хороший доход через сельское хозяйство (всё, что с ним связано) и успех во всех начинаниях. Это время получения роскоши и статуса.

Преуспевание во многих делах и улучшение профессиональной деятельности, доходы от государства или через него, улучшение финансового статуса. Победа над врагами и оппонентами.

Однако настрой будет довольно агрессивный и не будет чувства удовлетворения от проделанной работы.

После 1 мая возможны

вход в высшее общество,

богатство,

покупка недвижимости или автомобиля.

Стрелец

Хорошее финансовое состояние. Приходят деньги и всяческие доходы. Человек может заниматься спекуляциями и игорным делом.

До 1 мая более оптимистичный настрой и хорошее время для получения финансового благополучия. Позднее возможно недовольство и неудовлетворённость даже от положительных моментов.

Благоприятны вложения в транспортные средства и увеличение штата помощников на протяжении всего года.

Козерог

Любые попытки заработать хорошие деньги будут даваться через большие усилия.

Благоприятный период для обретения благосостояния начнётся с 1 мая.

Хорошее время, прекрасные события, наслаждения комфортом и роскошью. Деньги приходят из разных источников, в том числе от врагов. Человек не боится встречаться с трудностями лицом к лицу.

Остерегайтесь, чтобы не стать жертвой унижения и нечестных игр. Есть вероятность потерять деньги на спекуляциях и азартных играх.

Неблагоприятный период для судебных разбирательств, можете потерпеть поражение. Вспыльчивость может испортить все усилия и вызвать неудачу.

Со временем вы сможете открыть новый взгляд на жизнь благодаря духовному настрою.

Водолей

Резкий поворот в жизни, увеличение ответственности и обязанностей, которые становится тяжело выполнять. Прошлые начинания и усилия будут успешно завершены. Не стоит начинать новое, не завершив начатое. До 1 мая не рекомендуется начинать новые проекты. Руководство может обременять большими обязанностями.

Тяжело заработанные сбережения могут быть потрачены без контроля и нужного подхода. Внимательно следите за своими расходами.

Возможны нечестные игры, направленные на подавление вашей личности и создание трудностей.

Рыбы

Новый виток в жизни. Возможна смена работы или появление новых обязанностей, которые тяжело выполнять. Повышение ответственности на работе. Не рекомендуется начинать новые проекты, не закончив начатые. Прошлые начинания и усилия будут успешно завершены.

До 1 мая хороший период для увеличения благосостояния, но позже возможны проблемы из-за потери позиции и неудачи во всех начинаниях.

На протяжении всего года сохраняется опасность безработицы и потери устойчивого финансового положения.