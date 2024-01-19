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Ирина Гусакова
Год Дракона: как правильно его встретить по восточному календарю

Астролог рассказала, как правильно встречать год Дракона по восточному календарю

2:48
Гороскопы

Год Зелёного Деревянного Дракона по восточному календарю начнётся 10 февраля 2024 года. Дракон — символ королевской власти и роскоши, поэтому встречать его будем в этот день весело и феерично! Как подойти к этому грамотно — рассказала читателям Pravda.Ru ведический астролог Лариса Богучарская.

Астролог рассказала, как правильно встречать год Дракона по восточному календарю
Фото: создано при помощи нейросети Kandinsky

Как достойно встретить Дракона

  • Лучше всего использовать зелёный красный, алый, золотой или яркий жёлтый цвет. Отлично подойдёт наряд всех оттенков зелёного, терракотового или коричневого цветов.
  • Ткань для платья лучше выбрать из бархата, шифона, атласа или настоящего шёлка.
  • Идеальной текстурой в одежде, украшениях и интерьере будут яркие, блестящие ткани, желательно с чешуйчатой или кристаллической структурой.
  • Использование деревянных украшений в интерьере или кулонов также будет уместно.
  • Нужен яркий акцент, например, мужчине подойдёт яркий галстук, а женщине эффектная брошь или массивные яркие серьги, ремень, заколка.
  • Маникюр предпочтительнее яркий, с "коготками”.
  • Причёска должна быть ультрамодная и хорошо уложенная.
  • Мужчинам можно выбрать костюм в восточном стиле, вместо классического, предпочтительно в ярких тонах. Классический образ рекомендуется разбавить яркими элементами: носки, галстук или бабочка, рубашка, платок.

Какие цвета будут наиболее удачным выбором для каждого знака зодиака

Овен

  • Серо-голубой,
  • бежевый,
  • серебристый.

Телец

  • Зелёный,
  • серый,
  • молочный,
  • кофейный,
  • оливковый.

Близнецы

  • жёлто-золотые оттенки,
  • яркий зелёный,
  • кофейный,
  • молочный.

Рак

  • Все оттенки бежевого,
  • светло-голубой,
  • серебристый,
  • молочный,
  • песочный,
  • фиолетовый,
  • серо-зелёный.

Лев

  • Золотой,
  • оранжевый,
  • бежевый.

Дева

  • Бежевый,
  • тёмно-зелёный,
  • голубой,
  • молочный.

Весы

  • Пудрово-розовый,
  • пастельный голубой и зелёный,
  • молочный.

Скорпион

  • Красный,
  • оранжевый,
  • терракотовый.

Стрелец

  • Фиолетовый и фиолетово-серый,
  • серый.

Козерог

  • Пастельный голубой и розовый,
  • серебристый,
  • бежевый.

Водолей

  • Глубокий синий,
  • голубой,
  • белый,
  • серебристый.

Рыбы

  • Тёмно-зеленый,
  • изумрудный.

2024 год нельзя встречать в тёмных, мрачных тонах. Лучше не использовать одежду чёрного, белого и коричневого цветов. Что-то очень строгое лучше оставить для другого случая.

Если платье чёрного цвета, то оно должно переливаться стразами. Можно найти яркие аксессуары к нему. Самое главное правило — никакой скуки!

В чем и как встречать Новый 2024 год Зеленого Деревянного Дракона? Панорама
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Ирина Шлионская
Ирина Шлионская — автор Правды.Ру
Темы астрология
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