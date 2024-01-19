Год Дракона: как правильно его встретить по восточному календарю

Астролог рассказала, как правильно встречать год Дракона по восточному календарю

2:48 Your browser does not support the audio element. Гороскопы

Год Зелёного Деревянного Дракона по восточному календарю начнётся 10 февраля 2024 года. Дракон — символ королевской власти и роскоши, поэтому встречать его будем в этот день весело и феерично! Как подойти к этому грамотно — рассказала читателям Pravda.Ru ведический астролог Лариса Богучарская.

Фото: создано при помощи нейросети Kandinsky

Как достойно встретить Дракона

Лучше всего использовать зелёный красный, алый, золотой или яркий жёлтый цвет. Отлично подойдёт наряд всех оттенков зелёного, терракотового или коричневого цветов.

Ткань для платья лучше выбрать из бархата, шифона, атласа или настоящего шёлка.

Идеальной текстурой в одежде, украшениях и интерьере будут яркие, блестящие ткани, желательно с чешуйчатой или кристаллической структурой.

Использование деревянных украшений в интерьере или кулонов также будет уместно.

Нужен яркий акцент, например, мужчине подойдёт яркий галстук, а женщине эффектная брошь или массивные яркие серьги, ремень, заколка.

Маникюр предпочтительнее яркий, с "коготками”.

Причёска должна быть ультрамодная и хорошо уложенная.

Мужчинам можно выбрать костюм в восточном стиле, вместо классического, предпочтительно в ярких тонах. Классический образ рекомендуется разбавить яркими элементами: носки, галстук или бабочка, рубашка, платок.

Какие цвета будут наиболее удачным выбором для каждого знака зодиака

Овен

Серо-голубой,

бежевый,

серебристый.

Телец

Зелёный,

серый,

молочный,

кофейный,

оливковый.

Близнецы

жёлто-золотые оттенки,

яркий зелёный,

кофейный,

молочный.

Рак

Все оттенки бежевого,

светло-голубой,

серебристый,

молочный,

песочный,

фиолетовый,

серо-зелёный.

Лев

Золотой,

оранжевый,

бежевый.

Дева

Бежевый,

тёмно-зелёный,

голубой,

молочный.

Весы

Пудрово-розовый,

пастельный голубой и зелёный,

молочный.

Скорпион

Красный,

оранжевый,

терракотовый.

Стрелец

Фиолетовый и фиолетово-серый,

серый.

Козерог

Пастельный голубой и розовый,

серебристый,

бежевый.

Водолей

Глубокий синий,

голубой,

белый,

серебристый.

Рыбы

Тёмно-зеленый,

изумрудный.

2024 год нельзя встречать в тёмных, мрачных тонах. Лучше не использовать одежду чёрного, белого и коричневого цветов. Что-то очень строгое лучше оставить для другого случая.

Если платье чёрного цвета, то оно должно переливаться стразами. Можно найти яркие аксессуары к нему. Самое главное правило — никакой скуки!