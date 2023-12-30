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Ирина Гусакова

"Радикальные перемены": астролог рассказала, что нас ждёт в год Дракона

4:06
Гороскопы

Год Зеленого дракона начнется 10 февраля 2024 года, примерно в 02:00 по мск. У китайцев дракон — священное животное, и годы, которые идут под его влиянием, связаны с переменами, ростом, трансформациями. Ключевые слова здесь — "радикальные перемены". Что нас ждет в год Дракона — рассказала читателям Pravda.Ru основатель и методист Школы классической астрологии Astrogramma Анна Галицкая.

"Радикальные перемены": астролог рассказала, что нас ждёт в год Дракона
Фото: создано при помощи нейросети Kandinsky

Что нас ждет в год Дракона: прогноз от астролога

Согласно западной традиции астрологии, год однозначно будет интересным: будет много новостей, которые действительно могут менять нашу жизнь. Можно выделить два периода: первый — с января по начало лета, когда удачны будут новые проекты, повезет тем, кто занимается новыми отраслями науки, искусства, причем как в плане популярности, так и в финансовом плане. Это время благоприятно для совершенно неожиданных стартапов, и то, на что не делалась ставка, может хорошо сыграть. Есть несколько астрологических влияний, которые показывают, что пик этих тенденций приходится на апрель 2024 года. Если кто-то хотел начать свой бизнес и уже есть какие-то конкретные наметки, то это хорошее время для перемен.

Во второй половине года неплохо было бы удержать свои позиции: будут различные влияния, связанные с испытанием готовности человека идти по выбранному пути. Кроме того, в конце мая 2024 года Юпитер — планета счастья, удачи и везения — переходит из основательного земного знака Телец в легкий воздушный знак Близнецы. И с лета 2024-го везение уже на стороне тех, кто хорошо рассчитывает свои действия, в курсе текущей информации, чья работа связана с поездками, общением, обучением. Эта тенденция сохранится до конца года. В то же время это положение не столь сильное, как у Юпитера в Тельце, поэтому здесь надеяться на удачу не приходится: нужны расчет, подготовка, знания — только в этом случае ваши начинания будут довольно успешны.

Поскольку вторая половина 2024 года больше подходит для укрепления позиций, начинать что-то новое в это время - не очень удачная идея, а вот развивать уже начатое, готовить громоотводы на всякий случай, если вдруг что-то произойдет (особенно связанное с переменами в законах), очень даже стоит.

Еще одно астрологическое влияние будет актуально в последние три месяца 2024-го: Марс — планета активных действий, бизнеса, борьбы — пойдет в попятном движении, и поэтому если вы решили начать какой-то бизнес-проект, то это должно быть либо очень хорошо знакомое вам дело, либо оно в какой-то момент сойдет на "нет". То есть это не очень хорошее время для долговременных начинаний.

Конец 2024 года будет удачен для тех, кто умеет направлять свою активность в позитивное русло. Очень важно не поддаваться панике, слухам, находить в себе силы для того, чтобы сориентироваться в большом количестве противоречивой информации. Это хорошее время для тех, кто умеет договариваться с людьми, искать компромисс и преобразовывать ситуацию так, чтобы направлять свою энергию или раздражение от ситуации в позитивное русло — в какую-либо деятельность. Это время, когда отстаивание своих прав при помощи грубой силы может обернуться против того человека, который ее применяет. Тех же, кто способен мирно договориться и найти компромиссы, кто идет на уступки, при этом минимально теряя в своих позициях, ждет успех. И, конечно, это удачное время для тех, кто умеет хорошо разбираться в текущей информации, отделять важное от наносного.

Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Куратор Ирина Шлионская
Ирина Шлионская — автор Правды.Ру
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