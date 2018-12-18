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Автор Соломон Соловьев

Наш дорогой Леонид Ильич - Гороскоп дня

Гороскоп

О харизматичности, развитой способности вызывать эмоциональные реакции у окружающих и способности преодолевать трудности рожденных 19 декабря рассказывает астропсихоаналитик Соломон Соловьев в авторской рубрике "Формула небес".﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿

Наш дорогой Леонид Ильич - Гороскоп дня. 396019.jpeg

Читайте и смотрите интервью о проекте с его автором: Формула небес для земных дел﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿

"Наша армия мира является оплотом мира во всем мире. Когда наша армия мира находится во всем мире, дело мира торжествует мирно", — так доступно и понятно всегда формулировал свои светлые мысли один из самых харизматичных советских политиков, рожденный сегодня Леонид Брежнев.

О яркой харизме рожденных 19 декабря расскажем подробнее.

Стрельцов, рожденных сегодня, отличает развитая способность вызывать эмоциональные реакции у окружающих. Это связано в основном с тем, что их отношение к чему-либо, однажды сложившись, остается неизменным на всю жизнь, в результате чего им свойственно отвергать все возможности компромиссных решений. В любых ситуациях они остаются самими собой, и им очень сложно или даже совсем невозможно надевать специальную маску для того, чтобы появиться в обществе или делать что-то в угоду другим.

"Мы живем сегодня так, как работали вчера, а завтра будем жить так, как работаем сегодня", — так вещал советскому народу его руководитель Леонид Брежнев, страстный любитель дружеских рукопожатий, объятий, поцелуев и церемоний собственных награждений. Брежнев при жизни имел 117 советских и иностранных государственных наград. По результатам опроса общественного мнения в 2013 году, Леонид Ильич Брежнев признан лучшим главой государства в России в XX веке.

Жизненная позиция Стрельцов дня сегодняшнего часто выражается установкой: "Вот такой вот я — хотите вы того или нет!"

Сегодня пришла в наш мир одна из самых красивых актрис советского кино Анастасия Вертинская. Яркая индивидуальность, большой труд и драматический талант позволили Вертинской добиться серьезных успехов в актерской профессии. Свой творческий потенциал актриса раскрыла на сценах ведущих театров Советского Союза и России в самых разных жанрах и амплуа. А такие киноленты, как "Алые паруса", "Человек-амфибия", "Гамлет" и другие, по настоящее время пользуются популярностью среди зрителей нескольких поколений.

За свою необыкновенную красоту в советской прессе Вертинская характеризовалась как "советская актриса с антисоветской внешностью", "самая загадочная советская актриса", "непревзойденный символ романтической женственности на театральной сцене и киноэкране". Объясняя свой уход со сцены в самом расцвете своих творческих сил, Вертинская говорила: "Дело в том, что я по знаку Зодиака — Стрелец. Мне предначертано не останавливаться на достигнутом. Актриса во мне, надеюсь, не кончилась, а поднялась на очередную планку".

"Слово "режиссер" нет в женском роде, что вполне естественно. Это занятие требует нечеловеческого терпения, которым редко обладает женщина", — так говорит о формуле своей профессии полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством", Герой Труда Российской Федерации, знаменитый российский театральный режиссер Галина Волчек, отмечающая сегодня свой 85-й день рождения.

Способность рожденных 19 декабря преодолевать трудности вызывает искреннее восхищение. Умение сохранить себя в различных передрягах и постоянная борьба за место под солнцем тем более производят впечатление неотъемлемой части их судьбы. Эти люди действительно не представляют себе жизни в спокойной обстановке, без некого вызова, протеста. Их жизнь подобна непрекращающейся битве, в которой войска их энергии постоянно сталкиваются с войсками превратностей судьбы и постоянно выходят победителями.

Это не значит, однако, что они никогда не терпят поражений. Поражения бывают, и люди, чей день рождения — 19 декабря, могут по этому поводу глубоко и искренне страдать, иногда даже всерьез подумывая о том, чтобы сдаться. Но дух этих людей всегда остается непобедимым. Сей факт придает их триумфам по-настоящему глубокий смысл, доказывая, что подчас даже самые фантастические победы являются не просто результатом слепого героизма, а некоторым образом предопределены.

"Она была единственным мужчиной в семье Бурбонов", — так отозвался Наполеон Бонапарт о рожденной сегодня Марии Терезе Шарлотте Французской, которая во время реставрации Бурбонов рьяно защищала монархию и права династии. В те годы бесстрашная Шарлотта считалась символом страдания, добродетели и правоверного легитимизма; она вызывала уважение даже у оппонентов старших Бурбонов.

Бесстрашным и принципиальным офицером запомнился в истории рожденный сегодня русский князь, герой Отечественной войны 1812 года, генерал-майор Сергей Волконский. Он стал единственным генералом действительной службы, который принял непосредственное участие в движении декабристов. После восстания был приговорен к "отсечению головы", но позже приговор был заменен на 20 лет каторжных работ в Сибири.

Несмотря на такое обилие трудностей, которые судьба готовит тем, кто родился 19 декабря, на этом их неприятности не заканчиваются. Самая сложная битва, которая им предстоит, — это битва с самими собой, на глубоком внутреннем уровне.

Некоторые люди, чей день рождения — 19 декабря, например, могут быть подвержены приступам апатии, истощающей запасы их энергии, подавляющей их духовные силы и сопротивляющейся попыткам прогнать ее. Других, наоборот, могут внезапно охватывать волны сильных, иногда даже агрессивных эмоций, проявляясь сначала в виде каких-то личных переживаний, а потом, возможно, выходя за рамки личности и выплескиваясь на окружающих.

Конечно, рожденных 19 декабря нельзя в такие моменты винить за чрезмерную эмоциональность, так как все негативные издержки являются признаком их борьбы с темными силами своей души.

Сегодня пришли в мир и оставили свой яркий след во Вселенной лауреат Нобелевской премии по физике американский ученый Альберт Абрахам Майкельсон, первый измеривший скорость света; автор новаторских методик в кардиологии и торакальной хирургии, автор системного подхода к здоровью советский хирург Николай Амосов; два выдающихся баскетболиста XX века — американец Кевин Макхейл и литовец Арвидас Сабонис; лидер популярной группы Uma2rman российский музыкант Владимир Кристовский.

Возможно, лучше всех о Формуле небес своего дня сказала пришедшая сегодня в мир легенда французской эстрады, певица Эдит Пиаф. Ее формулировкой мы и закончим сегодня: "Моя жизнь была отвратительной, это правда. Но моя жизнь была и восхитительной. Потому что я любила прежде всего ее — жизнь. И потому я любила людей, своих друзей, своих любовников. Но я любила и незнакомых, из которых состояла моя публика — та, для которой я пела, для которой хотела умереть на сцене вместе с последней песней своей…"

На фото: Леонид Брежнев

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"Правду.Ру" захватила астропсихоаналитика
Темы декабрь Стрелец астролог гороскоп 19 декабря астрология знак Зодиака астропрогноз Формула небес день рождения астропсихоаналитика
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Наш дорогой Леонид Ильич - Гороскоп дня
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