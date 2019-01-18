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Автор Соломон Соловьев

Яркие кометы в темном небе - Гороскоп дня

Гороскоп

Об интеллекте, индивидуальном подходе к жизни и взрывной энергетике рожденных 19 января рассказывает астропсихоаналитик Соломон Соловьев в авторской рубрике "Формула небес".﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿

Яркие кометы в темном небе - Гороскоп дня. 397343.jpeg

Читайте и смотрите интервью о проекте с его автором: Формула небес для земных дел﻿﻿﻿﻿﻿﻿

"Быть свободным сложно, но это стоит того! Быть интеллектуалом — значит задавать себе множество вопросов, не находя на них ответа. Ты можешь посвятить всю свою жизнь какой-то идее — и все равно возвращаться домой в одиночестве", — такую формулу осознанной жизни обозначила для себя однажды пришедшая сегодня в мир американская рок-певица Дженис Джоплин.

Певица считается лучшей белой исполнительницей блюза и одной из величайших вокалисток в истории рок-музыки.

Об интеллектуальной и индивидуальной Формуле небес расскажем сегодня.

Козерогам, рожденным 19 января, не стоит препятствовать в реализации их индивидуального подхода к жизни. Даже в самых практичных сферах, связанных с профессиональной деятельностью, они умудряются действовать сообразно отдаленным идеалам вселенского масштаба.

Сильные личности, рожденные 19 января, зачастую находятся в контакте со скрытыми аспектами человеческой души и сознания. В своей семье или социальном кругу герои дня признаются как люди, которые не только могут убедительно отстоять собственное мнение, но также благодаря внутреннему магнетизму привлечь на свою сторону и других.

Однако им не следует слишком увлекаться негативными явлениями и привыкать к саморазрушительным тенденциям. Люди, чей день рождения — 19 января, могут быть в высшей степени трудными в общении индивидуумами, которые живут сложной жизнью, но тем не менее умудряются динамично действовать и заметно влиять на окружающий мир.

"Желания человека — главное содержание его жизни. Если нет желаний, то нет и человеческой жизни", — утверждал рожденный сегодня китайский философ-неоконфуцианец Дай Чжэнь. Основная философская доктрина Дай Чженя была направлена на гармонизацию самых общих понятийных оппозиций для отражения универсальной и гармоничной целостности мира.

Основоположником социологии как самостоятельной науки и родоначальником позитивизма стал рожденный сегодня французский философ Огюст Конт. Его формула была проста и убедительна: "Любовь как принцип, порядок как основа, прогресс как цель". Конт отвергал философию как дисциплину, навязывающую свои принципы. Поэтому задачей позитивной философии он считал описание, систематизацию и классификацию конкретных результатов и выводов научного познания. Наука не должна задаваться вопросом, почему происходит то или иное явление, а только ограничиваться описанием того, как оно происходит. Так Огюст Конт зародил новую науку социологию.

Часто создается такое впечатление, что по мере необходимости Козероги дня сегодняшнего могут мобилизовать свою энергию вплоть до последней капли.

Некоторые люди, чей день рождения — 19 января, органически не способны вести нормальную жизнь. Постоянно терзаемые персональными (зачастую эмоционального плана) проблемами, они горят, как яркие кометы в темном небе, и потом исчезают бесследно в ночи.

Личностям с подобной взрывной энергетикой следует более тщательно контролировать ее спонтанность и хаотичность. Очень часто именно связь с понимающим, спокойным человеком только и может хоть как-то приземлить и уравновесить этих людей.

Однако среди рожденных 19 января есть и другие натуры, ощущающие в себе потребность провести строгую разделительную линию между мечтательностью и миром, ею созданным, и более стабильной личной жизнью. В любом случае стремление к объективности и сбалансированности помогает им контролировать выплески энергии.

Собирательным образом для рожденных сегодня может смело стать американский писатель Эдгар Аллан По и многие герои его произведений. Сам писатель был ярким представителем американского романтизма, создателем формы современного детектива и жанра психологической прозы.

Некоторые работы Эдгара По способствовали формированию и развитию научной фантастики, а такие черты его творчества, как иррациональность, мистицизм, обреченность, аномальность изображаемых состояний, предвосхитили литературу декадентства. Прекрасны и точны афоризмы Эдгарда По: "Общественное мнение — заведомо ложное мнение, так как большинство людей — полные идиоты".

"Работа, благодаря которой делаешь успехи в своем ремесле, — достаточное вознаграждение за то, что тебя не понимают глупцы", — продолжает тему заданную Эдгардом По его космический собрат французский художник, яркий представитель постимпрессионизма Поль Сезанн.

В своем творчестве художник попытался ценой титанических усилий примирить классику и современность, законы большого стиля и право на индивидуальный выбор. Конечно, в эпоху торжества индивидуального выбора никакой стиль больше не мог быть образцом для художников, каждый из которых выбирал теперь свой путь в искусстве свободно, повинуясь исключительно внутренним свойствам своей души, а не требованиям художественного сообщества.

Поэтому задача, которую ставил перед собой Сезанн, была в принципе невыполнимой, что и предопределило постоянные сомнения художника. Невозможно одновременно утверждать и свободу, и каноны. Но задача любого Козерога — попытаться создать структуру, чем пусть и безуспешно, но последовательно занимался Поль Сезанн.

Природный энтузиазм и высокая активность рожденных 19 января — факты неоспоримые. Те из них, кто подавляет в себе ростки индивидуальности и творчества, обрекают себя на раздражительность и несчастье. Обычно кризис личности настигает их в возрасте 28 лет, а затем около сорока двух, когда им предстоит сделать кардинальный выбор в пользу расширения или, наоборот, свертывания своей активности.

Герои дня сегодняшнего редко свертывают свою активность, они преодолевают кризисы и идут до логического конца. И результаты их деятельности впечатляют.

Одним из самых известных американских военачальников XIX века был признан рожденный сегодня главнокомандующий армией Конфедерации Роберт Эдвард Ли. Основоположником конвертерного способа производства стал английский металлург Генри Бессемер. Доказал теорию вращения галактик нидерландский астроном Якобус Каптейн. Создавал свои замечательные портреты русский живописец и график Валентин Серов. Написал свою легендарную песню "Катюша" советский поэт Михаил Исаковский.

Рожденный сегодня российский кинорежиссер Вадим Абдрашитов всей своей биографией олицетворяет системность, уверенный взгляд на жизнь, будучи в то же время человеком необычайно метафоричного, тонкого мышления, которое, как ни парадоксально, только помогает ему указывать своим зрителям порой на самую непоэтичную, жгучую правду жизни.

Долгие годы остается верен Абдарашитов и своей творческой формуле: "Идеология - это не тогда, когда тебя принуждают закрывать глаза. Я не знаю, что такое патриотическое кино. Я с огромным сомнением отношусь к этой терминологии. Чрезвычайно. Есть хорошая картина и плохая. Все! Хорошая картина — она патриотична".

На фото: Дженис Джоплин

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