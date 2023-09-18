Любовный гороскоп для всех знаков зодиака: расклад по картам Таро

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Руководитель школы Таро Егор Кавка подготовил специально для читателей Pravda.Ru любовный гороскоп для всех знаков зодиака.

Фото: openverse

Овен (21 марта — 19 апреля)

Карта: Колесо Фортуны (изменения, везение, повороты судьбы) Карта: Туз жезлов (энергия, старт проекта, новый этап) Карта: Четыре чаши (внутреннее переосмысление, неудовлетворение, обновление)

Совет для Овна:

Эта неделя принесет изменения в ваши отношения. Относитесь к ним как к возможности для роста. Новая энергия и старт проекта ваших отношений помогут вам создать новый этап вместе. Если что-то вызывает у вас разочарование, переосмыслите свои ожидания и стремитесь к обновлению. Как написал Габриэль Гарсиа Маркес: "Любовь не о чувствах. Любовь о действиях".

Телец (20 апреля — 20 мая)

Карта: Десять мечей (окончание цикла, освобождение от прошлого) Карта: Девять пентаклей (самоценность, независимость, материальная стабильность) Карта: Туз мечей (ясность мысли, победа над трудностями, новое понимание)

Совет для Тельца:

Эта неделя приносит завершение старого цикла. Освободитесь от прошлых обременений и обратите внимание на свою самоценность и независимость. С ясностью мысли и победой над трудностями вы обретете новое понимание в ваших отношениях и жизни. Как написал Виктор Франкл: "Последнее из человеческих свобод — это способность выбирать свое отношение к ситуации".

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Карта: Восемь мечей (освобождение от беспокойства, новое видение) Карта: Колесо Фортуны (изменения, судьбоносные повороты, эволюция) Карта: Шесть чаш (воспоминания, радость, переоценка)

Совет для Близнецов:

Ваши беспокойства уступают место новому видению. Освободитесь от негативных мыслей и доверьтесь процессу изменений. Судьбоносные повороты и эволюция ваших отношений привносят новые перспективы. Вспомните, что "воспоминания — это ключи к нашим дверям" (Карл Юнг).

Рак (21 июня — 22 июля)

Карта: Туз пентаклей (новые возможности, материальное благополучие, начало) Карта: Влюбленные (гармония, выбор, страсть) Карта: Четыре жезла (сотрудничество, гармония, сила коллектива)

Совет для Рака:

Новые возможности и материальное благополучие приходят в вашу жизнь. Примите их как начало чего-то большего. Ваши отношения наполнены гармонией и страстью. Особое внимание уделите сотрудничеству и силе коллектива в вашей жизни. Как сказал Махатма Ганди: "Единство — это сила… когда есть сотрудничество и сотрудничество, можно добиться всего".

Лев (23 июля — 22 августа)

Карта: Влюбленные (страсть, гармония, выбор) Карта: Колесо Фортуны (перемены, везение, повороты судьбы) Карта: Десять жезлов (завершение цикла, победа над трудностями, достижения)

Совет для Льва:

Ваши отношения наполнены страстью и гармонией. Важно сделать выбор, который поддерживает ваши чувства. Перемены и повороты судьбы на этой неделе будут с вами на вашей стороне. Завершите старые циклы с победой над трудностями и насладитесь достижениями. Как написала Эмили Дикинсон: "Счастье — это лучший букет, который вы можете дать, и это также лекарство".

Дева (23 августа — 22 сентября)

Карта: Четыре пентакля (материальная безопасность, уют, забота) Карта: Девять чаш (удовлетворение, радость, благополучие) Карта: Туз пентаклей (начало, новые возможности, материальное благополучие)

Совет для Девы:

Материальная безопасность и забота окружают вас. Примите это как приятный уют в ваших отношениях. Уделяйте внимание удовлетворению и радости от простых моментов. Новые возможности и начало принесут еще больше благополучия. Как написал Маркус Аврелий: "Счастье и бедность — это две стороны одной медали".

Весы (23 сентября — 22 октября)

Карта: Туз мечей (победа над трудностями, ясность мысли, новое понимание) Карта: Две чаши (гармония, сотрудничество, баланс) Карта: Десять пентаклей (финансовая стабильность, семейное счастье, благополучие)

Совет для Весов:

Победа над трудностями и ясность мысли — вот ключевые моменты этой недели. Проявляйте сознательность и решительность в своих действиях. Сотрудничество и гармония в ваших отношениях приведут к балансу. Не забывайте о финансовой стабильности и семейном счастье. Как сказала Мэрилин Монро: "Счастье — это гармония с собой".

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Карта: Туз пентаклей (материальное благополучие, новые возможности, начало) Карта: Сила (внутренняя сила, духовная уверенность, мужество) Карта: Восемь чаш (перемены, освобождение, новое видение)

Совет для Скорпиона:

Эта неделя принесет вам материальное благополучие и новые возможности. Примите это как начало чего-то большего. Ваша внутренняя сила и духовная уверенность помогут вам преодолеть трудности. Освободитесь от старого и примите новое видение. Как написала Анна Франк: "Никто не дарит нам свободы. Она есть только у нас самих".

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Карта: Восемь мечей (освобождение от ограничений, новое видение, ясность мысли) Карта: Колесо Фортуны (изменения, судьбоносные повороты, удача) Карта: Десять пентаклей (финансовая стабильность, семейное счастье, достижения)

Совет для Стрельца:

Эта неделя приносит освобождение от ограничений и новое видение. Важно признать ясность мысли и идти вперед. Судьбоносные повороты и удача на вашей стороне. Финансовая стабильность и семейное счастье обогатят вашу жизнь. Как сказал Виктор Гюго: "Счастье — это роскошь для тех, кто им владеет".

Козерог (22 декабря — 19 января)

Карта: Туз пентаклей (начало, материальное благополучие, новые возможности) Карта: Восьмерка мечей (освобождение от ограничений, ясность мысли, новое видение) Карта: Влюбленные (гармония, страсть, выбор)

Совет для Козерога:

Новые возможности и начало принесут материальное благополучие. Примите это как шанс для личного и финансового роста. Освободитесь от ограничивающих убеждений и следуйте ясности своих мыслей. Гармония и страсть в ваших отношениях требуют вашего выбора. Как написал Ральф Уолдо Эмерсон: "Счастье — это добродетель, а не удовольствие".

Водолей (20 января — 18 февраля)

Карта: Сила (внутренняя сила, духовная уверенность, мужество) Карта: Колесо Фортуны (изменения, повороты судьбы, удача) Карта: Девять пентаклей (достижения, независимость, созидание)

Совет для Водолея:

Внутренняя сила и духовная уверенность помогут вам на этой неделе. Примите искусство преобразования и поворотов судьбы. Удача будет на вашей стороне. Ваши достижения, независимость и созидание станут ключами к гармоничной неделе. Как написал Джеймс Дин: "Счастье — это результат самовыражения".

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Карта: Сила (духовная сила, мужество, внутренний рост) Карта: Туз чаш (новые возможности, гармония, страсть) Карта: Колесо Фортуны (перемены, везение, эволюция)

Совет для Рыб:

Ваша духовная сила и мужество помогут вам на этой неделе. Примите новые возможности, которые приносят гармонию и страсть. Везение и перемены поддержат вас в процессе эволюции. Как написал Лао Цзы: "Счастье — это путь, а не пункт назначения".