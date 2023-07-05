Рунический гороскоп для всех знаков зодиака на 2023 год

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Астролог Лариса Богучарская, разложив руны, рассказала читателям Pravda. Ru, каким окажется этот год для всех знаков зодиака. Кому особенно повезёт, а кому придётся потрудиться для своего счастья.

Фото: ВКонтакте

Рунический гороскоп для всех знаков зодиака

Овны

Руна Райдо перевёрнутая

Совет руны: оглянитесь по сторонам, подумайте, спросите свою интуицию, а той ли дорогой вы идёте? Проверяйте средство передвижения перед поездкой. Проверьте билеты и выезжайте к поезду пораньше, чтобы не опоздать. В целом внимательно отнеситесь к любым передвижениям. Если нужно в путь, то лучше по морю или воздуху.

Тельцы

Руна Виньо перевёрнутая

Совет руны: будьте на позитиве, воспринимайте всё очень спокойно и главное — не спешите. Всему своё время, двигайтесь в выбранном направлении. Порой лучше побыть флегматиком, чем трепать себе нервы, что всё так медленно развивается.

Близнецы

Руна Эйваз

Совет руны: вам необходимы кардинальные перемены. Пересмотрите свою жизнь и подумайте, чего бы вам хотелось на самом деле. Лучшее время для глобальных перемен пришло, дерзайте.

Раки

Руна Вирд

Будущее зависит только от вас и на данном отрезке судьба никак не препятствует вам. Совет руны: возьмите судьбу в свои руки, не стоит надеяться на кого-либо. Вы творец своей реальности.

Львы

Руна Хагалаз

Совет руны: вам пора разрушить старые убеждения и отказаться от того, что давно вас угнетает и мешает двигаться к новым свершениям. Примите неудачи как ценный опыт и не зацикливайтесь на них.

Девы

Руна Дагаз

Совет руны: смотрите на все дела с точки зрения перспективы, тогда вы сможете прожить этот отрезок времени с огромной пользой для будущего. Всем вашим планам, заложенным в этот период, будет суждено сбыться.

Весы

Руна Феху перевёрнутая

Совет руны: не раскидывайтесь деньгами. Не нужно лишних, необдуманных трат. Не самое лучшее время вкладывать деньги в бизнес или инвестиции. Обратите внимание на состояние своего здоровья

Скорпионы

Руна Наут

Совет руны: заставьте себя решить проблемы, до которых никак не доходили руки. Порой придётся делать то, что не всегда хочется. Не стоит сейчас спешить с новыми проектами, притормозите немного.

Стрельцы

Руна Ансуз перевёрнутая

Совет руны: проверяйте все документы перед тем, как их подписать. Исключите нечестные методы взаимодействия с партнёрами. Говорите правду сами и следите, чтобы с вами тоже были честны. Не лучшее время подавать документы для оформления и регистрации сделок.

Козероги

Руна Маназ перевёрнутая

Совет руны: вам сейчас необходимо поработать вне коллектива, возможно, сменить коллектив, поменять работу или круг единомышленников. Будьте более самостоятельны, отталкивайтесь от принятых вами решений без посторонней помощи.

Водолеи

Руна Йера

Совет руны: успейте за это время собрать свой урожай во всех сферах жизни. Каждый контракт принесёт свой доход. Пришла пора завести семью, родить ребенка, если вы ещё не сделали этого. Не забывайте, что всё циклично. И каждый цикл имеет свой смысл, который необходимо продолжить в будущем.

Рыбы

Руна Уруз перевёрнутая

Совет руны: не сопротивляйтесь стихийному потоку. Бывает, что нам пора менять что-то в жизни, но что и как, мы не совсем понимаем. И тогда жизнь начинает двигаться по каким-то только ей известным законам. Она несёт нас, а мы даже не понимаем, куда и зачем, но сделать ничего не можем.