Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ирина Гусакова

Рунический гороскоп для всех знаков зодиака на 2023 год

3:57
Гороскопы

Астролог Лариса Богучарская, разложив руны, рассказала читателям Pravda. Ru, каким окажется этот год для всех знаков зодиака. Кому особенно повезёт, а кому придётся потрудиться для своего счастья.

Рунический гороскоп для всех знаков зодиака на 2023 год
Фото: ВКонтакте

Рунический гороскоп для всех знаков зодиака

Овны

Руна Райдо перевёрнутая

Совет руны: оглянитесь по сторонам, подумайте, спросите свою интуицию, а той ли дорогой вы идёте? Проверяйте средство передвижения перед поездкой. Проверьте билеты и выезжайте к поезду пораньше, чтобы не опоздать. В целом внимательно отнеситесь к любым передвижениям. Если нужно в путь, то лучше по морю или воздуху.

Тельцы

Руна Виньо перевёрнутая

Совет руны: будьте на позитиве, воспринимайте всё очень спокойно и главное — не спешите. Всему своё время, двигайтесь в выбранном направлении. Порой лучше побыть флегматиком, чем трепать себе нервы, что всё так медленно развивается.

Близнецы

Руна Эйваз

Совет руны: вам необходимы кардинальные перемены. Пересмотрите свою жизнь и подумайте, чего бы вам хотелось на самом деле. Лучшее время для глобальных перемен пришло, дерзайте.

Раки

Руна Вирд

Будущее зависит только от вас и на данном отрезке судьба никак не препятствует вам. Совет руны: возьмите судьбу в свои руки, не стоит надеяться на кого-либо. Вы творец своей реальности.

Львы

Руна Хагалаз

Совет руны: вам пора разрушить старые убеждения и отказаться от того, что давно вас угнетает и мешает двигаться к новым свершениям. Примите неудачи как ценный опыт и не зацикливайтесь на них.

Девы

Руна Дагаз

Совет руны: смотрите на все дела с точки зрения перспективы, тогда вы сможете прожить этот отрезок времени с огромной пользой для будущего. Всем вашим планам, заложенным в этот период, будет суждено сбыться.

Весы

Руна Феху перевёрнутая

Совет руны: не раскидывайтесь деньгами. Не нужно лишних, необдуманных трат. Не самое лучшее время вкладывать деньги в бизнес или инвестиции. Обратите внимание на состояние своего здоровья

Скорпионы

Руна Наут

Совет руны: заставьте себя решить проблемы, до которых никак не доходили руки. Порой придётся делать то, что не всегда хочется. Не стоит сейчас спешить с новыми проектами, притормозите немного.

Стрельцы

Руна Ансуз перевёрнутая

Совет руны: проверяйте все документы перед тем, как их подписать. Исключите нечестные методы взаимодействия с партнёрами. Говорите правду сами и следите, чтобы с вами тоже были честны. Не лучшее время подавать документы для оформления и регистрации сделок.

Козероги

Руна Маназ перевёрнутая

Совет руны: вам сейчас необходимо поработать вне коллектива, возможно, сменить коллектив, поменять работу или круг единомышленников. Будьте более самостоятельны, отталкивайтесь от принятых вами решений без посторонней помощи.

Водолеи

Руна Йера

Совет руны: успейте за это время собрать свой урожай во всех сферах жизни. Каждый контракт принесёт свой доход. Пришла пора завести семью, родить ребенка, если вы ещё не сделали этого. Не забывайте, что всё циклично. И каждый цикл имеет свой смысл, который необходимо продолжить в будущем.

Рыбы

Руна Уруз перевёрнутая

Совет руны: не сопротивляйтесь стихийному потоку. Бывает, что нам пора менять что-то в жизни, но что и как, мы не совсем понимаем. И тогда жизнь начинает двигаться по каким-то только ей известным законам. Она несёт нас, а мы даже не понимаем, куда и зачем, но сделать ничего не можем.

Добавьте Pravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в Дзене...

Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Куратор Ирина Шлионская
Ирина Шлионская — автор Правды.Ру
Темы гороскоп
Новости
Президент Литвы недоволен стоимостью саммита НАТО. Но нашёл, чем себя утешить
МК: чем опасен отдых по системе "всё включено" в России
Водородные двигатели BMW на топливных элементах могут стать "бесплатным вариантом"
Китай станет главным мировым экспортером автомобилей в 1 квартале 2023 года
Целый блок батарей выпал из китайского EV во время движения
РВ: десантник из Ивановской дивизии в одиночку взял штурмом блиндаж ВСУ
Разведке РФ попадают в руки все данные, которыми США делятся с Украиной
EADaily: для роли лидера тюркского мира больше подходит не Турция, а Туркмения
В Башкирии зафиксированы два случая нападения медведей на людей
Строительный эксперт рассказал, почему нельзя делать ремонт просроченными материалами
Популярное
Сахара и трансжиров — хоть отбавляй: три источника рака на столе назвал врач

Кандидат медицинских наук Марк Гадзиян сообщил о вреде соусов, сахара, маргарина для здоровья.

Врач Марк Гадзиян перечислил россиянам три источника рака на столе
Украина уже сдалась, перспективы СВО достаточно ясны
Украина сворачивает наступление. В 2024 году Трамп подпишет с Путиным мирный договор
Подоляк: линия фронта может обвалиться через неделю
Об опасности мяса медведя предупредил врач Александр Лукашев
Шансов у "зерновой сделки" нет — что предпримет Украина Андрей Николаев У недобросовестных хозяев будут отбирать животных: подготовлен новый законопроект Анастасия Жукова Англо-русский союз никогда не доводил Россию до добра Сергей Лебедев
Не жирное: эндокринолог назвала еду, которая губит поджелудочную
На пляже в Анапе остались только стоячие места
К "рабам" и "холопам": Пугачёва и Хаматова задумались о возвращении в Россию
К "рабам" и "холопам": Пугачёва и Хаматова задумались о возвращении в Россию
Последние материалы
Рунический гороскоп для всех знаков зодиака на 2023 год
МК: чем опасен отдых по системе "всё включено" в России
Водородные двигатели BMW на топливных элементах могут стать "бесплатным вариантом"
Китай станет главным мировым экспортером автомобилей в 1 квартале 2023 года
Целый блок батарей выпал из китайского EV во время движения
РВ: десантник из Ивановской дивизии в одиночку взял штурмом блиндаж ВСУ
Разведке РФ попадают в руки все данные, которыми США делятся с Украиной
Зачем хитрые автовладельцы заправляют весной хотя бы «полбака» АИ-98
EADaily: для роли лидера тюркского мира больше подходит не Турция, а Туркмения
В Башкирии зафиксированы два случая нападения медведей на людей
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников