Знаки зодиака: кого ждёт финансовый успех в июне

8:39 Your browser does not support the audio element. Гороскопы

Прорицательница Джулия Лу подготовила специально для читателей Pravda.Ru точный астрологический прогноз. Какому знаку зодиака финансы будут петь романсы, а какой сможет купаться в роскоши? Когда и откуда появятся деньги?

Фото: phonoteka.org

У каких знаков зодиака есть шанс невероятно разбогатеть

ОВЕН

21 марта — 20 апреля

Овнов в июне ждёт большой финансовый рост, все застоявшиеся дела и задачи обретут стремительную динамику. Возможны заключения долгосрочных и продуктивных договоров, в том числе, и с другими странами. Весь июнь фортуна будет на вашей стороне при условии, если вы возьмёте полную ответственность — в том числе за слова и поступки, тогда не стоит сомневаться, что деньги потекут к вам рекой. Предостережение: не забывайте фиксировать свои расходы и доходы, а если даёте в долг — возьмите расписку даже у своих знакомых!

Благоприятные дни: 14,29

Неблагоприятные дни: 11, 22

ТЕЛЕЦ

21 апреля — 21 мая

Тельцы, этот месяц для вас станет поворотным. Вам необходимо заняться собственной карьерой. Звёзды говорят, что этот месяц подарит возможность резкого подъёма по карьерной лестнице. Все начатые ранее дела в июне будут успешны и даже принесут большую перспективу в будущем. Также Тельцы встретят покровителя, который значительно улучшит финансовое положение "рогатого" знака. Не ждите, когда сами предложат и сами всё дадут! Не бойтесь быть наглым, говорите открыто о своих желаниях и целях, вот увидите — Вселенная вас услышит, и не только она!

Благоприятные дни: 29

Неблагоприятные дни: 19, 23

БЛИЗНЕЦЫ

22 мая — 21 июня

В финансовой сфере Близнецам нужно опасаться разорения. Будьте осторожны — вы пригрели змею на груди! В вашем окружении есть люди, которые вставляют вам палки в колёса. Близнецы, присмотритесь к своим коллегам, друзьям и даже к родственникам. Задача месяца — вовремя понять, кто крадёт вашу финансовую энергию, только после сепарации и разрыва вы сможете встать твёрдо на ноги и обрести финансовую стабильность — успейте это сделать до дня своего рождения.

Благоприятные дни: 16

Неблагоприятные дни: 13, 17

РАК

22 июня — 22 июля

В этом месяце водному знаку стоит отказаться от "воды" в разговорах и поступках. Меньше слов — больше дела. Июнь дарит вам прекрасную возможность приумножить собственный капитал, накопленный годами. Вложите финансы в покупку недвижимости, положите деньги под процент в банке, инвестируйте в валюту и фондовые рынки, но самое главное, — поменьше делитесь своими планами, тем более с деловыми партнёрами. Есть опасность, что вас могут подставить, завладеть бизнесом или разорить вовсе. Будьте молчаливы, чтобы пройти этот кармический урок с минимальными потерями. Помните, слово — серебро, молчание — золото!

Благоприятные дни: 19, 27

Неблагоприятные дни: 11, 21, 27

ЛЕВ

23 июля — 23 августа

Королевскому знаку придётся в этом месяце нелегко. Львы могут оказаться в финансовой зависимости, есть вероятность сплетен и интриг на работе. Придётся, как говорится, жить от получки до получки, но не стоит переживать — уже в следующем месяце денежный вопрос сдвинется с мёртвой точки. Львам в этом месяце важно постараться не брать кредиты и в долг.

Благоприятные дни: 10, 20, 23

Неблагоприятные дни: 16, 28

ДЕВА

24 августа — 22 сентября

Фортуна улыбнётся Девам! Этот месяц принесёт вам финансовый успех, большие деньги и выгодные сделки. Многие Девы получат выгодные карьерные предложения, возможно даже повышение на работе. Но не всё будет так сладко — Вселенная поставит вас перед большим выбором. Чтобы сорвать большой куш, подойдите к этому вопросу с холодной головой. И помните, чтобы не остаться у разбитого корыта, считайте деньги только в своём кармане!

Благоприятные дни: 17, 28

Неблагоприятные дни: 26, 30

ВЕСЫ

23 сентября — 23 октября

Дорогие Весы, в июне вам нужно прислушаться к своей интуиции — это поможет стабилизировать ваше финансовое положение. Сохраняйте спокойствие — ветер в ваших карманах исчезнет после 19 числа. Доверяйте чувствам — ведь даже самые профессиональные трейдеры на фондовых рынках зачастую побеждают, прислушиваясь к своей интуиции и жизненному опыту. Ваш внутренний импульс — главный помощник в благополучии этого месяца.

Благоприятные дни: 16, 19

Неблагоприятные дни: 24, 27

СКОРПИОН

24 октября — 22 ноября

Скорпионы, пришло время отбросить свой яд! Помните, если вы ядовиты, значит, вы несъедобны! А в июне заработать вам помогут только родные и близкие. Поменьше агрессии в сторону окружающих. Совершайте поступки по совести и мечтайте о великом, например, выиграть миллиард в лотерею, но не стоит забывать, что для этого нужно купить лотерейный билет.

Благоприятные дни: 28

Неблагоприятные дни: 17, 26

СТРЕЛЕЦ

23 ноября — 21 декабря

Стрельцы, если же вы действительно столкнулись с финансовыми проблемами, стоит не впадать в отчаяние, а принять их как вызов и шанс для того, чтобы научиться лучше управлять своими деньгами. Возможно, вам придётся отказаться от роскоши и сократить расходы до минимума, но ведь это лишь временное состояние. Главное — сохранять позитивный настрой и верить в то, что всё наладится, если вы будете продолжать двигаться вперёд. Не забывайте, что жизнь не всегда бывает лёгкой, но справедливо, что именно у нас есть возможность преодолевать трудности и становиться сильнее.

Благоприятные дни: 16, 23

Неблагоприятные дни: 22, 29

КОЗЕРОГ

22 декабря — 20 января

Козероги — июнь подарит вам финансовую стабильность. Не нужно переживать и расстраиваться по мелочам, в вашем окружении есть друг-покровитель, который всегда поможет. Этот месяц полон сюрпризов, возможно, вам сделают дорогой подарок. Будьте внимательны к близким и не тратьте деньги на всякую бессмысленную ерунду. Запомните — у денег глаз нет!

Благоприятные дни: 19, 23

Неблагоприятные дни: 29

ВОДОЛЕЙ

21 января — 18 февраля

Водолеи — самое время менять свою жизнь! Уделяйте особое время своим планам и целям. То, что сегодня кажется просто мечтой, завтра может оказаться хорошим бизнес-планом. Реализация новых проектов обречена на успех! Вас ждёт финансовый достаток, но советую не растрачивать деньги и собственное время попусту, начинайте накапливать и планировать собственное драгоценное время.

Благоприятные дни: 13, 21, 24

Неблагоприятные дни: 16, 28

РЫБЫ

19 февраля — 20 марта

Рыбы, в июне у вас будут зарождаться новые перспективы. Помните, что всё происходит не сразу, дайте "новому" время, не торопите события, подойдите к этому осознанно и вдумчиво. Это не "халява", это результат вашего многолетнего труда. Помните — чтобы получить большой урожай, нужно хорошо подготовить почву. Обязательно откладывайте деньги в этом месяце, они вам пригодятся для обретения новых знаний и достижений масштабных целей!

Благоприятные дни: 26

Неблагоприятные дни: 10, 17