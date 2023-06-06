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Ирина Гусакова

У каких знаков зодиака есть шанс невероятно разбогатеть?

3:55
Гороскопы

Разбогатеть может каждый, но шансы на успех выше у Близнецов, Дев, Тельцов, Весов и Козерогов, считает астролог Лариса Богучарская.

У каких знаков зодиака есть шанс невероятно разбогатеть?
Фото: https://www.express.co.uk/

Какой знак зодиака способен разбогатеть

Овны — рисковые и азартные люди, бесстрашные и импульсивные. Чтобы показать всем, на что они способны, они могут горы свернуть и заработать состояние. Главное, потом не спустить его по горячности.

Тельцы — любят баловать себя деликатесами, роскошью и удобствами. У них есть все возможности разбогатеть. Главное чтобы тяга к неторопливой и уютной жизни не помешала серьёзным амбициям.

Близнецы — это информация и коммуникация. Близнецы умеют выстраивать коммуникации себе на пользу и дружить с нужными людьми. Это знак умных людей, близких к науке и исследованиям. Это те люди, которые одинаково легко себя чувствуют с нищим и миллиардером.

Раки — эмпаты и домоседы, поэтому им бывает сложно выдерживать конкуренцию с более агрессивными соперниками. Для них главное — найти верное направление деятельности, мотивом которого станут не сами деньги, а забота о людях. Здесь Ракам будет комфортно со своей тревожностью и заботой обо всех людях на Земле.

Львы — ради своего тщеславия готовы на многое. Жить на окраине жизни это точно не для них. Гордость и самолюбие — пожалуй, главные факторы, которые будут вечным двигателем на пути успеха у этих коронованных особ. Главное, чтобы блеск и слава не затмили разум, иначе можно всё потерять.

Девы — отличаются терпеливостью, способностью тщательно разбираться в предмете своего изучения. Это аналитики высшей касты, дисциплинированные и пунктуальные. Дев уважают за детальное знание своего предмета и высоко ценят их компетенции. Данные характеристики обязательно приведут Дев к намеченной цели. Среди Дев встречается много состоятельных людей.

Весы — это дипломаты, прекрасные переговорщики, способные находить компромиссы там, где другие ситуацию не спасут. Венера, планета Весов, наделяет их красотой и способностью распространять эту красоту вокруг.

Скорпионы — очень глубокий знак. Он проникает в те глубины, куда другим дорога закрыта. Скорпионы раскрывают тайны, исследуют что-то непознанное, секретное. Обладают отличной интуицией. Способны считывать информацию с подсознания других людей.

Стрельцы — готовы на многое ради правды, защиты слабых и обездоленных. Люди этого знака всегда идут к высоким целям и добиваются своего. Приоритетнее всего занимать руководящие посты в государственных организациях: министры, судьи и депутаты.

Козероги — терпеливые трудяги, способные идти к цели без устали. Они обладают невероятной трудоспособностью и двигаются к цели, сохраняя при этом концентрацию и внимание. Козероги не любят тратить накопленные деньги на излишества и могут скопить хорошее состояние.

Водолеи — служат на благо общества. Это новаторы и революционеры с кардинально новым мировоззрением. Пронизаны духом нового времени, новых технологий и свободы. С помощью своих гениальных идей и разработок способны войти в историю и выгодно продать свои изобретения.

Рыбы — это про творчество, полёт фантазии, философские настроения и искусство. Они понимают, что есть вещи важнее денег, но и сами способны разбогатеть рядом с партнёром. Рекомендуется заземляться через более земной знак в бизнес-партнёрстве.

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Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Куратор Ирина Шлионская
Ирина Шлионская — автор Правды.Ру
Темы астрология
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