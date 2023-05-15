Наступающая неделя обещает быть довольно благоприятной. Главным астрологическим событием можно считать новолуние в пятницу. Вся неделя наполнена позитивными и творческими энергиями, а в субботу можно начать строить планы на новый лунный цикл. Более подробно — в нашем еженедельном гороскопе на неделю от ведического астролога Светланы Кройцер.
15.05, понедельник
День Луны, Луна в Рыбах, Луна убывающая
Новая неделя начинается с довольно спокойных энергий. Сегодня можно совершать переезд и налаживать отношения. День также подходит для садоводства, а от покупки автомобиля лучше воздержаться.
16.05, вторник
День Марса, Луна в Рыбах, Луна убывающая
Энергии вторника носят благоприятный характер. Сегодня можно заключать брак, заниматься творчеством. День подходит для путешествий и планирования.
17.05, среда
День Меркурия, Луна в Овне, Луна убывающая
Среда полна творческих и позитивных энергий. Сегодня можно укреплять дружеские отношения и встречаться с близкими друзьями, а также заключать важные договоры. День также подойдет для начала лечения и одалживания денег.
18.05, четверг
День Юпитера, Луна в Овне, Луна убывающая
Сегодня последний день перед новолунием. Его энергии направлены на очищение от всего ненужного и расхламление. Также сегодня благоприятно провести время на природе и медитировать.
19.05, пятница
День Венеры, Луна в Овне, Новолуние
Сегодня новолуние, и это значит, что лучше всего посвятить время практикам успокоения ума. Воздержитесь от принятия важных решений и выяснения отношений. Можно принять расслабляющую ванну.
20.05, суббота
День Сатурна, Луна в Тельце, Луна растущая
Суббота наполнена спокойными и творческими энергиями. Сегодня можно приобретать транспортные средства и встречаться с друзьями. Кроме того, сегодня очень хорошо заниматься бытовыми вопросами и садоводством.
21.05, воскресенье
День Солнца, Луна в Тельце, Луна растущая
В воскресенье преобладают благоприятные энергии. Сегодня стоит посвятить время творческим занятиям, можно отправиться в путешествие. День очень подходит для простых удовольствий и просто прятного времяпрепровождения.
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