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Ирина Гусакова

Астролог рассказала, чем обернётся грядущее новолуние

Гороскопы

Наступающая неделя обещает быть довольно благоприятной. Главным астрологическим событием можно считать новолуние в пятницу. Вся неделя наполнена позитивными и творческими энергиями, а в субботу можно начать строить планы на новый лунный цикл. Более подробно — в нашем еженедельном гороскопе на неделю от ведического астролога Светланы Кройцер.

Астролог рассказала, чем обернётся грядущее новолуние
Фото: личный архив

Гороскоп на неделю с 15 по 21 мая

15.05, понедельник

День Луны, Луна в Рыбах, Луна убывающая

Новая неделя начинается с довольно спокойных энергий. Сегодня можно совершать переезд и налаживать отношения. День также подходит для садоводства, а от покупки автомобиля лучше воздержаться.

16.05, вторник

День Марса, Луна в Рыбах, Луна убывающая

Энергии вторника носят благоприятный характер. Сегодня можно заключать брак, заниматься творчеством. День подходит для путешествий и планирования.

17.05, среда

День Меркурия, Луна в Овне, Луна убывающая

Среда полна творческих и позитивных энергий. Сегодня можно укреплять дружеские отношения и встречаться с близкими друзьями, а также заключать важные договоры. День также подойдет для начала лечения и одалживания денег.

18.05, четверг

День Юпитера, Луна в Овне, Луна убывающая

Сегодня последний день перед новолунием. Его энергии направлены на очищение от всего ненужного и расхламление. Также сегодня благоприятно провести время на природе и медитировать.

19.05, пятница

День Венеры, Луна в Овне, Новолуние

Сегодня новолуние, и это значит, что лучше всего посвятить время практикам успокоения ума. Воздержитесь от принятия важных решений и выяснения отношений. Можно принять расслабляющую ванну.

20.05, суббота

День Сатурна, Луна в Тельце, Луна растущая

Суббота наполнена спокойными и творческими энергиями. Сегодня можно приобретать транспортные средства и встречаться с друзьями. Кроме того, сегодня очень хорошо заниматься бытовыми вопросами и садоводством.

21.05, воскресенье

День Солнца, Луна в Тельце, Луна растущая

В воскресенье преобладают благоприятные энергии. Сегодня стоит посвятить время творческим занятиям, можно отправиться в путешествие. День очень подходит для простых удовольствий и просто прятного времяпрепровождения.

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Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Куратор Ирина Шлионская
Ирина Шлионская — автор Правды.Ру
Темы гороскоп астрология
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