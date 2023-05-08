Наступающая неделя обещает быть умеренно благоприятной. Она начинается с непростых энергий, но в середине можно планировать покупку транспортных средств и проведение ремонта. Луна находится в убывающей фазе, что способствует экспериментам с новыми причёсками и расхламлению жилища. Воскресенье будет довольно непростым днём, поэтому не планируйте ничего важного на этот день. Более подробно — в нашем еженедельном гороскопе от ведического астролога Светланы Кройцер.
08.05, понедельник
День Луны, Луна в Скорпионе, Луна убывающая
Новая неделя начинается с непростых энергий. Сегодня можно наводить порядок в доме, избавляясь от всего ненужного, а также проводить косметические процедуры. Выяснение отношений лучше отложить на другой день.
09.05, вторник
День Марса, Луна в Стрельце, Луна убывающая
Сегодня продолжают сохраняться сложные энергии. Можно проводить различные хирургические вмешательства и очистительные процедуры. Важные решения сегодня лучше не принимать как и выяснять отношения.
10.05, среда
День Меркурия, Луна в Стрельце, Луна убывающая
В среду наконец начинают действовать творческие и позитивные энергии. Сегодня можно заключать важные договоры, встречаться с друзьями. День также подойдет для осуществления переезда и покупки недвижимости.
11.05, четверг
День Юпитера, Луна в Козероге, Луна убывающая
Четверг наполнен подвижными и активными энергиями. Сегодня можно отправляться в поездку, путешествовать и переезжать в новый дом. День также подходит для начала лечения и садоводства.
12.05, пятница
День Венеры, Луна в Козероге, Луна убывающая
Пятница наполнена творческими и благоприятными энергиями. Сегодня можно заниматься садоводством и бытовыми делами. День прекрасно подходит для ремонта и коротких поездок.
13.05, суббота
День Сатурна, Луна в Водолее, Луна убывающая
Суббота очень благоприятный день для приобретения транспортных средств и встречи с друзьями. Кроме того сегодня очень хорошо заниматься бытовыми вопросами и садоводством.
14.05, воскресенье
День Солнца, Луна в Водолее, Луна убывающая
В воскресенье преобладают сложные энергии. Сегодня лучше воздержаться от выяснения отношений и сосредоточиться на умиротворении ума. Принятие важных решений лучше отложить.
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