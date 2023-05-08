Астролог Кройцер: "Воскресенье будет непростым днём"

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Наступающая неделя обещает быть умеренно благоприятной. Она начинается с непростых энергий, но в середине можно планировать покупку транспортных средств и проведение ремонта. Луна находится в убывающей фазе, что способствует экспериментам с новыми причёсками и расхламлению жилища. Воскресенье будет довольно непростым днём, поэтому не планируйте ничего важного на этот день. Более подробно — в нашем еженедельном гороскопе от ведического астролога Светланы Кройцер.

Фото: личный архив

Гороскоп на неделю с 08 по 14 мая

08.05, понедельник

День Луны, Луна в Скорпионе, Луна убывающая

Новая неделя начинается с непростых энергий. Сегодня можно наводить порядок в доме, избавляясь от всего ненужного, а также проводить косметические процедуры. Выяснение отношений лучше отложить на другой день.

09.05, вторник

День Марса, Луна в Стрельце, Луна убывающая

Сегодня продолжают сохраняться сложные энергии. Можно проводить различные хирургические вмешательства и очистительные процедуры. Важные решения сегодня лучше не принимать как и выяснять отношения.

10.05, среда

День Меркурия, Луна в Стрельце, Луна убывающая

В среду наконец начинают действовать творческие и позитивные энергии. Сегодня можно заключать важные договоры, встречаться с друзьями. День также подойдет для осуществления переезда и покупки недвижимости.

11.05, четверг

День Юпитера, Луна в Козероге, Луна убывающая

Четверг наполнен подвижными и активными энергиями. Сегодня можно отправляться в поездку, путешествовать и переезжать в новый дом. День также подходит для начала лечения и садоводства.

12.05, пятница

День Венеры, Луна в Козероге, Луна убывающая

Пятница наполнена творческими и благоприятными энергиями. Сегодня можно заниматься садоводством и бытовыми делами. День прекрасно подходит для ремонта и коротких поездок.

13.05, суббота

День Сатурна, Луна в Водолее, Луна убывающая

Суббота очень благоприятный день для приобретения транспортных средств и встречи с друзьями. Кроме того сегодня очень хорошо заниматься бытовыми вопросами и садоводством.

14.05, воскресенье

День Солнца, Луна в Водолее, Луна убывающая

В воскресенье преобладают сложные энергии. Сегодня лучше воздержаться от выяснения отношений и сосредоточиться на умиротворении ума. Принятие важных решений лучше отложить.