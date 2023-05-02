Наступившая неделя обещает быть довольно благоприятной. Главным событием недели является полнолуние, которое будет в пятницу. В начале недели преобладают активные и творческие энергии, позволяющие максимально продуктивно подготовиться к этому событию. На конец недели можно планировать заключение брака и путешествия. Более подробно — в нашем еженедельном гороскопе от ведического астролога Светланы Кройцер.
02.05, вторник
День Марса, Луна в Деве, Луна растущая
Сегодня преобладают благоприятные энергии. Можно совершать переезд, покупать недвижимость, но если вы хотите быстрых результатов, то такие дела лучше не начинать.
03.05, среда
День Меркурия, Луна в Деве, Луна растущая
В среду преобладают лёгкие и творческие энергии. День способствует смене рода деятельности, успешной торговле и одалживанию денег. Сегодня можно начинать лечение и совершать короткие поездки. Кроме того, день подходит для налаживания дружеских отношений и простых земных радостей.
04.05, четверг
День Юпитера, Луна в Деве, Луна растущая
В четверг Луна находится в последней стадии перед полнолунием, поэтому сегодня лучше сосредоточиться на ментальном состоянии. Благоприятно проводить медитативные практики и практики заземления, а решение важных вопросов лучше отложить.
05.05, пятница
День Венеры, Луна в Весах, Полнолуние
Пятница наполнена творческими и благоприятными энергиями — ведь сегодня полнолуние. Можно проводить медитации, строить планы и составлять карты желаний. Данное полнолуние особо благоприятно, поэтому постарайтесь использовать его энергии с максимальной
пользой.
06.05, суббота
День Сатурна, Луна в Весах, Луна убывающая
Суббота очень благоприятный день для проведения косметических процедур, новые дела лучше не начинать, а сосредоточиться на решении бытовых вопросов.
07.05, воскресенье
День Солнца, Луна в Скорпионе, Луна убывающая
В воскресенье преобладают мягкие энергии. День подходит для заключения брака, творчества, покупки украшений. Сегодня можно начинать путешествие и просто наслаждаться жизнью.
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