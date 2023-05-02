Ведический гороскоп от Светланы Кройцер: полнолуние в пятницу сулит удачу

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Наступившая неделя обещает быть довольно благоприятной. Главным событием недели является полнолуние, которое будет в пятницу. В начале недели преобладают активные и творческие энергии, позволяющие максимально продуктивно подготовиться к этому событию. На конец недели можно планировать заключение брака и путешествия. Более подробно — в нашем еженедельном гороскопе от ведического астролога Светланы Кройцер.

Ведический гороскоп со 2 по 7 мая

02.05, вторник

День Марса, Луна в Деве, Луна растущая

Сегодня преобладают благоприятные энергии. Можно совершать переезд, покупать недвижимость, но если вы хотите быстрых результатов, то такие дела лучше не начинать.

03.05, среда

День Меркурия, Луна в Деве, Луна растущая

В среду преобладают лёгкие и творческие энергии. День способствует смене рода деятельности, успешной торговле и одалживанию денег. Сегодня можно начинать лечение и совершать короткие поездки. Кроме того, день подходит для налаживания дружеских отношений и простых земных радостей.

04.05, четверг

День Юпитера, Луна в Деве, Луна растущая

В четверг Луна находится в последней стадии перед полнолунием, поэтому сегодня лучше сосредоточиться на ментальном состоянии. Благоприятно проводить медитативные практики и практики заземления, а решение важных вопросов лучше отложить.

05.05, пятница

День Венеры, Луна в Весах, Полнолуние

Пятница наполнена творческими и благоприятными энергиями — ведь сегодня полнолуние. Можно проводить медитации, строить планы и составлять карты желаний. Данное полнолуние особо благоприятно, поэтому постарайтесь использовать его энергии с максимальной

пользой.

06.05, суббота

День Сатурна, Луна в Весах, Луна убывающая

Суббота очень благоприятный день для проведения косметических процедур, новые дела лучше не начинать, а сосредоточиться на решении бытовых вопросов.

07.05, воскресенье

День Солнца, Луна в Скорпионе, Луна убывающая

В воскресенье преобладают мягкие энергии. День подходит для заключения брака, творчества, покупки украшений. Сегодня можно начинать путешествие и просто наслаждаться жизнью.